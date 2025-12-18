ETV Bharat / offbeat

Besan Barfi Prepare in Telugu : స్వీట్స్​ను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయినా నోరు ఎప్పుడు ఏదో ఒక కొత్త రుచిని కోరుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బేసన్​ బర్ఫీ. శనగపిండి, పంచదార కాంబోలో ఇది ఇన్​స్టంట్​గా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే.

పైగా బేసన్ బర్ఫీ చేయడం కూడా సులభం. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలందరూ మరొకటి కావాలంటారు. ఇంటికి ఫ్రెండ్స్​, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్​ చేయండి. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ సింపుల్​గా చేసేయోచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే బేసన్ బర్ఫీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

Besan Burfi
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - 400 గ్రాములు
  • కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
  • నెయ్యి - 200 గ్రాములు
  • శనగపిండి - 200 గ్రాములు
  • పచ్చికోవా - 50 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - కొద్దిగా
Besan Burfi
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 400 గ్రాముల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పంచదారను కరిగించాలి.
  • పంచదార కరిగి తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Besan Burfi
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరో పాన్​లో 200 గ్రాముల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 200 గ్రాముల శనగపిండి యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • శనగపిండి వేగి నురుగు వస్తున్నప్పుడు 50 గ్రాముల పచ్చి కోవా వేసి కలపాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
Besan Burfi
యాలకులు (Getty Images)
  • అనంతరం ఇందులో రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకం పోయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మౌల్డ్ లేదా ప్లేట్​ తీసుకొని పైన బటర్ పేపర్​ వేయాలి. ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్ చల్లాలి. వాటిపైన రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి మూడు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Besan Burfi
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • మూడు గంటల తర్వాత డీ మౌల్డ్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి. అంతే నోరూరించే బేసన్ బర్ఫీ తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది!
  • మరి మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.

