నోట్లో కరిగిపోయే "బేసన్ బర్ఫీ" - స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 5:02 PM IST
Besan Barfi Prepare in Telugu : స్వీట్స్ను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయినా నోరు ఎప్పుడు ఏదో ఒక కొత్త రుచిని కోరుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బేసన్ బర్ఫీ. శనగపిండి, పంచదార కాంబోలో ఇది ఇన్స్టంట్గా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే.
పైగా బేసన్ బర్ఫీ చేయడం కూడా సులభం. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలందరూ మరొకటి కావాలంటారు. ఇంటికి ఫ్రెండ్స్, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసేయోచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే బేసన్ బర్ఫీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
టిఫిన్ ఏదైనా సరే టమోటా కారంతో కమ్మగా తినేయొచ్చు - చట్నీ, పల్లీలు అవసరమే లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - 400 గ్రాములు
- కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
- నెయ్యి - 200 గ్రాములు
- శనగపిండి - 200 గ్రాములు
- పచ్చికోవా - 50 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 400 గ్రాముల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పంచదారను కరిగించాలి.
- పంచదార కరిగి తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరో పాన్లో 200 గ్రాముల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 200 గ్రాముల శనగపిండి యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- శనగపిండి వేగి నురుగు వస్తున్నప్పుడు 50 గ్రాముల పచ్చి కోవా వేసి కలపాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఇందులో రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకం పోయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మౌల్డ్ లేదా ప్లేట్ తీసుకొని పైన బటర్ పేపర్ వేయాలి. ఆపైన డ్రైఫ్రూట్స్ చల్లాలి. వాటిపైన రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి మూడు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మూడు గంటల తర్వాత డీ మౌల్డ్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి. అంతే నోరూరించే బేసన్ బర్ఫీ తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
- మరి మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
గుజరాతీ స్పెషల్ "ఖఖ్రాలు" - ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
అద్దిరిపోయే "మునగాకు చిత్రాన్నం" - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు బాక్స్ ఖాళీ చేసేస్తారు!