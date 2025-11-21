ఎర్రటి బెంగళూరు "బెన్నె దోసె" - పైన కరకరలాడుతూ లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది!
ఈ బటర్ దోసెకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ - ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:02 AM IST
Benne Dosa Recipe : దోసెల్లో ఎన్నో రకాలున్నాయి. చూడ్డానికి ఒకేలా కనిపించినా రంగు, రుచి వేర్వేరుగా ఉంటాయి. బెంగళూరులో ఎంతో ఫేమస్ అయినటువంటి బెన్నె దోసె ఎర్రగా, క్రిస్పీగా, పైన కరకరలాడుతూ లోపల మెత్తగా ఉంటుంది. ఇలాంటి దోసెలు ఇంట్లోనూ ఈజీ గా చేసేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు, పద్ధతిలో ఓ సారి ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేయండి.
"కోడిగుడ్డు, ఎల్లిపాయ కారం" - ఈ టైంలో ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీ బియ్యం - 2 కప్పులు
- రేషన్ బియ్యం - అర కప్పు
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అటుకులు - పావు కప్పు
- పంచదార - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- అల్లం - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి - 5
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కొబ్బరి ముక్కలు - చిన్న ముక్క
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పుట్నాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దోసె పిండి కోసం గిన్నెలోకి 2 కప్పుల ఇడ్లీ బియ్యం లేదా ఉప్పుడు బియ్యం తీసుకోవాలి. ఇందులోకి అర కప్పు దోసెల బియ్యం లేదా రేషన్ బియ్యం వేసుకోవాలి. రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నిండా నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో గిన్నెలో అర కప్పు మినప్పప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పావు కప్పు మందపాటి అటుకులు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకుని రేషన్ బియ్యం, మెంతుల మిశ్రమంతో కలిపి మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే మిక్సీ జర్లోకి నానబెట్టుకున్న ఇడ్లీ బియ్యం వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు రెండు పిండి మిశ్రమాలను మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని రాత్రంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఉదయం బియ్యం నానబెట్టుకుని సాయంత్రం మిక్సీ పట్టుకుని రాత్రి అంతా నానబెట్టుకుంటే చాలు. ఇపుడు ఉదయాన్నే కొద్దిగా పిండి మిశ్రమం వేరే గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు, పంచదార వేసుకుని, రుచిక సరిపడా ఉప్పు కలిపి రెడీ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడెక్కగానే గరిటెతో పిండి తీసుకుని దోసె వేసుకోవాలి. పైన బటర్ అప్లయి చేసి సన్నటి మంటపై కాల్చితే దోసె ఎర్రగా కాలుతుంది.
చట్నీ కోసం :
- కడాయిలో పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేర్వేరుగా నూనె లేకుండా వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు కొద్దిగా నూనె వేసి అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, కొబ్బరి ముక్కలు వేసకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత రెండు రెబ్బల చింతపండు, కాసిన్ని పుట్నాలు వేయించి పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ముందుగా చల్లార్చి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీల, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు వేసి కలుపుకోవాలి.
"బాదం పాలతో బీరకాయ కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "నేతి బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!