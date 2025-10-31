"అరటి పువ్వు కర్రీ" ఇంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చని తెలుసా? - చపాతీలు, రోటీల్లోకి అద్భుతమే!

ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే అరటిపువ్వ, కొబ్బరి కర్రీ - ఈ మూడు పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసేయండి!

Published : October 31, 2025 at 10:29 AM IST

Banana Flower Curry : అరటి దుంగలు, ఆకులు, పండ్లు, కాయలు మాత్రమే కాదు! పువ్వులు కూడా చాలా విలువైనవే! కొంత మంది కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గించుకోవడానికి అరటి పువ్వు మరిగించిన నీళ్లు తాగుతుంటారు. ఇలా మరిగించిన నీళ్లతో పాటు పువ్వులు కర్రీ చేసుకుని తింటుంటారు. అరటి పువ్వు కర్రీ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరూ ఓ సారి ఇలా అరటిపువ్వు కర్రీ ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటి పువ్వు - 1
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 చెక్క
  • అల్లం - 2 ఇంచులు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పువ్వు లోపల ఉన్న కాడలు తీసేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న అరటి పువ్వు కాడలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న అరటి పువ్వులను ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని వేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నీళ్లు పోసి మరుగుతున్నపుడు అరటి పువ్వు ముక్కలను వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • ఈ లోగా ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవడానికి స్టవ్ పై మూకుడు పెట్టుకుని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి తురుము మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయిలో తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
  • నూనె వేసుకున్నాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని చిటపటలాడించాలి. తాలింపు వేగిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి, అల్లం పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఈ లోగా అరటి పువ్వు ఉడికించుకున్న నీళ్లు గ్లాసులోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించుకున్న అరటి పువ్వును తాలింపులో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. అరటి పువ్వు వేసిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత దించుకుంటే కిచెన్ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. చివరగా కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని తింటుంటే చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

