తింటే "ఆవపెట్టిన పులిహోర" తినాలి - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోద్ది!
- గుడిలో ప్రసాదం రుచితో పులిహోర - చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు!
Published : November 8, 2025 at 2:40 PM IST
Ava Pettina Pulihora : పులిహోర ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. దీన్ని తింటేనే కాదు, దాని సువాసనకే నోట్లో నీళ్లు ఊరిపోతాయి. అందుకే ఎప్పుడైనా ప్రసాదంగా పులిహోర ఇంటికి తెస్తే "నాకే ఎక్కువ కావాలి" అంటూ పిల్లలు గోల చేస్తారు. అయితే, ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా మందికి అలాంటి రుచి రాదు! మీకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందా? అయితే ఇప్పుడు మేం చెపుతున్నట్టుగా "ఆవపెట్టన పులిహోర" తయారు చేసుకోండి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. కావాల్సినంత ఆరగిస్తారరు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 కప్పుల ఉడికించిన అన్నం
- పెద్ద నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు
- ముప్పావు స్పూన్ ఆవాలు
- రుచి సరిపడా ఉప్పు
తాలింపు కోసం :
- పావు కప్పు నువ్వుల నూనె
- స్పూన్ ఆవాలు
- అర స్పూన్ పసుపు
- రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు
- రెండు స్పూన్ల మినప్పప్పు
- పిడికెడు పల్లీలు
- నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి
- మూడ్నాలుగు ఎండుమిర్చి
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- చిటికెడు ఇంగువ
అద్దిరిపోయే "పనస పులావ్" - బిర్యానీకి తీసిపోని టేస్ట్!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆవాలు వేసుకోవాలి. సన్నటి మంట మీద ఆయిల్ వేయకుండానే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత వేయించుకున్న ఆవాలను చక్కగా పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్పూన్ ఆయిల్ అందులో వేసి మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో మంచి నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింత పండును ఒకసారి నీటితో శుభ్రం చేసుకొని, వేడి నీళ్లలో వేసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత స్టౌ పైన కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత పల్లీలు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసుకొని కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, చీల్చుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకొని మరి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇంగువ, పసుపు వేసుకొని మరి కాసేపు ఉంచాలి. ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జులో తగినంత ఉప్పు వేసుకొని స్టౌమీద పెట్టాలి. ఈ సమయంలో స్టౌ సిమ్ లో ఉంచాలని గుర్తు పెట్టుకోండి.
- ఈ చింతపండు అడుగంటకుండా గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి. ఐదారు నిమిషాల అనంతరం దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న అన్నంలో ఈ తాలింపు, పక్కన పెట్టుకున్న ఆవపిండి వేసి గరిటతో చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, అద్దిరిపోయే ఆవ పెట్టిన పులిహోర సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. భగవంతుడి సన్నిధిలో పంచే ప్రసాదానికి ఈ రెసిపీ ఎంతో బాగుంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
టమాటాలతో కరకరలాడే "చిప్స్" - ప్రిపరేషన్ ఈజీ - పిల్లలు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!