ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ - రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అద్దిరిపోద్ది!
- ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - ఘాటు ఘాటుగా ఎంజాయ్ చేస్తారు
Published : April 16, 2026 at 4:39 PM IST
Chilli Chicken : చికెన్ రెసిపీల్లో చిల్లీ చికెన్ ఎంతో ఫేమస్. స్పైసీగా, ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉండే ఈ వంటకాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. హోటళ్లలో ఎక్కువగా దొరికే ఈ డిష్ ను.. ఇంట్లో కూడా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆంధ్రా స్టైల్లో! గరం మసాలా ఫ్లేవర్తో చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని చపాతీ లేదా రోటీతో తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. పార్టీలు, స్పెషల్ అకేషన్స్లో ఇది బెస్ట్ సైడ్ డిష్ గా ఉంటుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ – అరకేజీ (బోన్ లెస్)
- మైదా – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ ఫ్లోర్ – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
- కారం – ఒక టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి – అర టీస్పూన్
- గుడ్డు – ఒకటి
- ఆయిల్ – డీప్ ఫ్రై కోసం
- ఉప్పు – తగినంత
సాస్ కోసం:
- ఉల్లిపాయలు – ఒకటి (పెద్దది)
- పచ్చిమిర్చి – నాలుగు
- క్యాప్సికమ్ – ఒకటి
- సోయా సాస్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
- టమాటో సాస్ – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- చిల్లీ సాస్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
- వెనిగర్ – ఒక టీస్పూన్
- గరం మసాలా – అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు – రెండు రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చికెన్ ను బాగా కడిగి, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ఉప్పు, మైదా, కార్న్ ఫ్లోర్, గుడ్డు వేసి బాగా కలిపి 20 నుంచి 30 నిమిషాల సేపు ఫ్రిజ్లో పెట్టి మేరినేట్ చేయాలి. ఫ్రిజ్ లేకపోతే తడి క్లాత్ కప్పి పక్కన పెట్టండి
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను అందులో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేయాలి. మొత్తం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్యాప్సికమ్ వేసి కాస్త క్రంచీగా ఫ్రై చేయాలి
- ఇప్పుడు అందులో టమాటో సాస్, సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, వెనిగర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన చికెన్ ముక్కలను ఇందులో వేసి మసాలా బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి
- ఆ తర్వాత గరం మసాలా చల్లుకొని 2 నుంచి 3 నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అంతే, స్పైసీ స్పైసీ ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ సిద్ధమైపోతుంది! దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తే ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
- బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో కొనుగోలు చేసే బదులు, ఇంట్లోనే ఇష్టంగా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
