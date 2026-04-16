ETV Bharat / offbeat

ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ - రెస్టారెంట్​ స్టైల్లో అద్దిరిపోద్ది!

- ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు - ఘాటు ఘాటుగా ఎంజాయ్ చేస్తారు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chilli Chicken : చికెన్​ రెసిపీల్లో చిల్లీ చికెన్ ఎంతో ఫేమస్. స్పైసీగా, ఫ్లేవర్‌ఫుల్‌గా ఉండే ఈ వంటకాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. హోటళ్లలో ఎక్కువగా దొరికే ఈ డిష్ ను.. ఇంట్లో కూడా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆంధ్రా స్టైల్లో! గరం మసాలా ఫ్లేవర్‌తో చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని చపాతీ లేదా రోటీతో తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. పార్టీలు, స్పెషల్ అకేషన్స్​లో ఇది బెస్ట్ సైడ్ డిష్ గా ఉంటుంది.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ – అరకేజీ (బోన్ లెస్)
  • మైదా – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్ ఫ్లోర్ – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • కారం – ఒక టీస్పూన్
  • మిరియాల పొడి – అర టీస్పూన్
  • గుడ్డు – ఒకటి
  • ఆయిల్ – డీప్ ఫ్రై కోసం
  • ఉప్పు – తగినంత

సాస్ కోసం:

  • ఉల్లిపాయలు – ఒకటి (పెద్దది)
  • పచ్చిమిర్చి – నాలుగు
  • క్యాప్సికమ్ – ఒకటి
  • సోయా సాస్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • టమాటో సాస్ – రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • చిల్లీ సాస్ – ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • వెనిగర్ – ఒక టీస్పూన్
  • గరం మసాలా – అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు – రెండు రెమ్మలు

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చికెన్ ను బాగా కడిగి, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని ఒక బౌల్‌లో వేసుకోవాలి.
  • అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, ఉప్పు, మైదా, కార్న్ ఫ్లోర్, గుడ్డు వేసి బాగా కలిపి 20 నుంచి 30 నిమిషాల సేపు ఫ్రిజ్​లో పెట్టి మేరినేట్ చేయాలి. ఫ్రిజ్​ లేకపోతే తడి క్లాత్ కప్పి పక్కన పెట్టండి
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్‌ పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను అందులో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేయాలి. మొత్తం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్‌ పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్యాప్సికమ్ వేసి కాస్త క్రంచీగా ఫ్రై చేయాలి
  • ఇప్పుడు అందులో టమాటో సాస్, సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, వెనిగర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన చికెన్ ముక్కలను ఇందులో వేసి మసాలా బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత గరం మసాలా చల్లుకొని 2 నుంచి 3 నిమిషాలపాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • అంతే, స్పైసీ స్పైసీ ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ సిద్ధమైపోతుంది! దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తే ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
  • బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్​ సెంటర్​లో కొనుగోలు చేసే బదులు, ఇంట్లోనే ఇష్టంగా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

TAGGED:

HOW TO COOK CHILLI CHICKEN
ANDHRA CHILLI CHICKEN
CHICKEN RECIPES
RESTAURANT STYLE CHIKEN
CHILLI CHICKEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.