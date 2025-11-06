కొనాలంటే చాలా ఖర్చుచేయాలి - కానీ, ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "ఆమ్లా క్యాండీ"

ETV Bharat / offbeat

amla_candy
amla_candy
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 6, 2025

2 Min Read
AMLA CANDY : ఆమ్లా క్యాండీ బయట దుకాణాల్లో కొనాలంటే చాలా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఉసిరి కాయలు విరివిగా దొరికే ఈ సమయంలో కాస్త శ్రమ తీసుకుని తయారు చేసుకుంటే సంవత్సరం మొత్తం నిల్వ ఉంటుంది. తయారీ కోసం పెద్దగా ఖర్చు, శ్రమ కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అర కిలో తెచ్చుకుంటే చాలు సంవత్సరం మొత్తం తినేయొచ్చు. ఇవి తియ్యగా, పుల్లగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

amla_candy
amla_candy (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెద్ద ఉసిరికాయలు - అర కేజీ
  • బెల్లం తురుము - పావు కేజీ
  • చాట్ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • బ్లాక్ సాల్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • సొంటి పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • పటిక బెల్లం - కొద్దిగా
amla_candy
amla_candy (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ తాజా, పెద్ద ఉసిరికాయలను తెచ్చుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్లాత్​తో తుడుచుకుని ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. పైన స్టీమ్ బౌల్​ లో ఉసిరికాయలు పెట్టుకుని 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించుకున్న ఉసిరి కాయలను చల్లారిన తర్వాత గింజ తీసుకుని 4 భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసే అవసరం లేకుండా గింజ తీసే ప్రయత్నంలో అవి నాలుగు భాగాలుగా విడిపోతాయి.
amla_candy
amla_candy (Getty images)
  • ఉసిరి ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు కేజీ బెల్లం తురుము, టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, టీ స్పూన్ సొంటి పొడితో పాటు 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ ఆమ్​చూర్ పొడి లేదా నిమ్మరసం పిండుకుని బాగా కలపాలి.
amla_candy
amla_candy (Getty images)
  • ఇలా కలిపిన ఉసిరికాయలను ఒక రోజంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఈ లోగా ఉసిరి కాయ ముక్కలకు బెల్లం, సొంటి పొడి, మిరియాల పొడి బాగా పడతాయి. రోజంతా నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలను మధ్య మధ్యలో రెండు, మూడు సార్లు కలుపుకోవాలి. ఉసిరికాయ ముక్కలు బాగా ఊరి, రంగు మారగానే పెద్ద ప్లేట్​ తీసుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఉసిరికాయల్లో కలిపే బెల్లం తరుగు కాస్త కలర్ ఫుల్​గా ఉంటే ఆమ్లా క్యాండీ కూడా కలర్ ఫుల్​గా ఉంటుంది.
amla_candy
amla_candy (Getty images)
  • ఎండలో ఒకరోజు, ఇంట్లో నీడన ఫ్యాన్ కింద మూడు రోజులు ఆరబెట్టుకోవాలి. మీకు టైం ఉంటే ఎండలో రెండ్రోజులు, ఫ్యాన్ కింద నాలుగు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే క్యాండీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ క్యాండీ మీకు మరింత టేస్టీగా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా పటిక బెల్లం మిక్సీలో వేసుకుని బాగా పొడి చేసుకుని బ్లాక్ సాల్ట్, మిరియాల పొడి, చాట్ మసాలా పొడి చల్లుకుంటే చాలు! ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఆమ్లా క్యాండీ సంవత్సరమంతా నిల్వ ఉంటుంది.

