ఇంటిల్లిపాదికీ "అలసంద విందు" - బొబ్బర్లతో అద్దిరిపోయే వడలు!

- అందరి చేతా వహ్వా అనిపించే రిసిపీ! - ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!!

Alasanda Vadalu
Alasanda Vadalu (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 2:31 PM IST

Alasanda Vadalu : కార్తిక మాసంలో పూజలకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో, వన భోజనాలకూ అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ భోజనాల్లో ఎలాంటి వంటలు టేస్ట్ చేయబోతున్నారనేది మరింత ముఖ్యం. పచ్చని చెట్ల మధ్య, బంధు మిత్రుల నడుమ పంచభక్ష పరమాన్నాలు తింటుంటే అంతకు మించి ఇంకేం కావాలి? అలాంటి రుచుల్లో ఓ సూపర్ రెసిపీని మీకిప్పుడు పరిచయం చేయబోతున్నాం. అవే అలసంద వడలు.

తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపించేలా ఉండే ఈ వడలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వదలకుండా లాగిస్తారు. సరైన పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేయాలేకానీ వీటి రుచి అమోఘమనే చెప్పాలి. మరి, వీటిని ఎలా తయారుచేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కప్పు అలసందలు (బొబ్బర్లు)

4 స్పూన్ల బియ్యప్పిండి

పావు స్పూన్ పసుపు

ఒకటిన్నర స్పూన్ మొక్కజొన్న పిండి

1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు

1 స్పూన్ జీలకర్ర

ఒక ఉల్లిగడ్డ

నాలుగు పచ్చిమిర్చి

1/4 కప్పు తరిగిన కొత్తిమీర

డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె

తగినంత ఉప్పు

అన్నం మిగిలిపోతే "వడలు" చేసుకోండి - కిర్రాక్​గా ఉంటాయి - పిల్లలకూ నచ్చుతాయి!

తయారీ విధానం :

ముందుగా బొబ్బర్లను ఒక బౌల్​లో వేసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత మంచి నీళ్లు పోసి కనీసం 4 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.

ఆ తర్వాత నీళ్లు వంపేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలోనే ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి

పిండి మొత్తం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత పెద్ద గిన్నెలో వేసుకోవాలి

ఇందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, పసుపు, బియ్యప్పిండి, కొత్తిమీర తరుగు, మొక్కజొన్న పిండి కూడా వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద బాండీ పెట్టుకోవాలి. అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.

ఒక కవర్ తీసుకొని దానిపైన వడలు తయారు చేసి వేడెక్కిన నూనెలో వేసి బంగారు రంగులోకి మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో అటూ ఇటూ తిప్పుతూ రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.

అంతే అద్దిరిపోయే బొబ్బర్ల వడలు సిద్ధమైపోతాయి. వీటిని పల్లి, కొబ్బరి చట్నీతో లాగిసే అమోఘంగా ఉంటాయి. ఎలాంటి చట్నీ లేకుండా తిన్నా కూడా సూపర్​గా ఉంటాయి.

మీకు నచ్చితే తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

టిప్స్ :

ఈ వడలు ప్రిపేర్ చేయడానికి కొందరు క్లాత్ కూడా వినియోగిస్తారు. అయితే, పిండి బాగా జోరుగా అయినప్పుడు మాత్రమే క్లాత్ వాడాలి. లేదంటే కవర్ మీద చేస్తేనే మంచిది. పిండిలోని రసం వేస్టు కాకుండా ఉంటుంది.

వడలు ఆయిల్​ నుంచి తీసి టిష్యూ పేపర్​ మీద వేసుకుంటే మంచిది. ఎక్స్​ట్రా ఆయిల్​ ను టిష్యూ పీల్చుకుంటుంది.

చుక్క నూనె లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

