ETV Bharat / offbeat

ఎగ్ లేకుండా "వెజ్ ఆమ్లెట్" - చాలా సింపుల్​, టేస్టీగా తినేయొచ్చు!

ఎగ్​ ఆమ్లెట్​ను మరిపించే రెసిపీ - మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది

veg_omelette
veg_omelette (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Veg Omelette Sandwich : వెజిటేరియన్లకు తోడు చాలా మంది ఎగ్ అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారు ఎగ్ లేకుండానే ఆమ్లెట్ రుచి, ప్రొటీన్ కావాలంటే ఇలాంటి రెసీపీ ట్రే చేయాల్సిందే. ఈ రెసిపీ వల్ల టేస్ట్ మాత్రమే కాదు కావల్సినంత ప్రొటీన్ కూడా దొరుకుతుంది. చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసే ఈ రెసిపీని మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.

పాలు పోసి చేసే సొరకాయ కర్రీ - ఎలాంటి మసాలాలు లేకుండా కమ్మగా ఇలా చేయండి!

veg_omelette
పెసరపప్పు (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 100 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • అల్లం - 1 ఇంచు
  • క్యాప్సికం - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • ఉప్పు - తగినంత
  • బేకింగ్ పౌడర్ - చిటికెడు
  • పనీర్ - కొద్దిగా
  • బటర్ - కొద్దిగా
  • బీట్ రూట్ తరుగు - కొద్దిగా
veg_omelette
అల్లం (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం - ఇంచు ముక్క
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
veg_omelette
క్యాప్సికం (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఎగ్స్ బదులుగా పెసరపప్పు, కూరగాయ ముక్కలు వినియోగిస్తాం కాబట్టి మీకు నచ్చిన కూరగాయ ముక్కల్ని తీసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలి. 3గంటలు నానబెట్టి తీసుకోవాలి. లేదా వేడి నీటిలో గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును నీళ్లు వడగట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని జీలకర్ర కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
veg_omelette
క్యారెట్ (Getty images)
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులో అల్లం తురుము, క్యాప్సికం తురుము, క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలపాలి. అన్ని పదార్థాలు బాగా కలిసేలా స్పూన్​తో బాగా కలపాలి. చివరగా ఉప్పు, చిటికెడు బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
veg_omelette
ఉల్లి తరుగు (Getty images)
  • ఇపుడు చట్నీ కోసం మిక్సీ జార్​లోకి కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి, 2 పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. పెరుగు కూడా వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీ ఎలాంటి పోపు అవసరం లేకుండానే తినేయొచ్చు. అవసరమైతే తాలింపు కలుపుకొని కూడా తినేయొచ్చు.
  • తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి స్టవ్ పై పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. అర నిమిషం తర్వాత 2 ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి దించుకుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
veg_omelette
పనీర్ (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్​ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలి. పైన పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని వెడల్పుగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కూరగాయ ముక్కల తురుము వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పనీర్ ముక్కలు కూడా పరచుకుని అంచుల్లో బటర్ వేసుకుని కాల్చాలి. అంతే వెజ్ ఆమ్లెట్ రెడీగా ఉంటుంది. దీనిని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

ఘాటు ఘాటుగా "అల్లం నిమ్మకాయ చారు" - ఈ వింటర్​లో ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!

నూనెలో వేయించి ఇలా "కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!

TAGGED:

VEG OMELETTE SANDWICH
పెసరపప్పు రెసిపీ
SIMPLE BREAKFAST RECIPE
EASY BREAKFAST RECIPE
VEG OMELETTE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.