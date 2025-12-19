ఎగ్ లేకుండా "వెజ్ ఆమ్లెట్" - చాలా సింపుల్, టేస్టీగా తినేయొచ్చు!
ఎగ్ ఆమ్లెట్ను మరిపించే రెసిపీ - మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 3:48 PM IST
Veg Omelette Sandwich : వెజిటేరియన్లకు తోడు చాలా మంది ఎగ్ అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారు ఎగ్ లేకుండానే ఆమ్లెట్ రుచి, ప్రొటీన్ కావాలంటే ఇలాంటి రెసీపీ ట్రే చేయాల్సిందే. ఈ రెసిపీ వల్ల టేస్ట్ మాత్రమే కాదు కావల్సినంత ప్రొటీన్ కూడా దొరుకుతుంది. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసే ఈ రెసిపీని మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 100 గ్రాములు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అల్లం - 1 ఇంచు
- క్యాప్సికం - 1
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 1
- ఉప్పు - తగినంత
- బేకింగ్ పౌడర్ - చిటికెడు
- పనీర్ - కొద్దిగా
- బటర్ - కొద్దిగా
- బీట్ రూట్ తరుగు - కొద్దిగా
చట్నీ కోసం :
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం - ఇంచు ముక్క
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఎగ్స్ బదులుగా పెసరపప్పు, కూరగాయ ముక్కలు వినియోగిస్తాం కాబట్టి మీకు నచ్చిన కూరగాయ ముక్కల్ని తీసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలి. 3గంటలు నానబెట్టి తీసుకోవాలి. లేదా వేడి నీటిలో గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును నీళ్లు వడగట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని జీలకర్ర కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో అల్లం తురుము, క్యాప్సికం తురుము, క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలపాలి. అన్ని పదార్థాలు బాగా కలిసేలా స్పూన్తో బాగా కలపాలి. చివరగా ఉప్పు, చిటికెడు బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీ కోసం మిక్సీ జార్లోకి కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి, 2 పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి. పెరుగు కూడా వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీ ఎలాంటి పోపు అవసరం లేకుండానే తినేయొచ్చు. అవసరమైతే తాలింపు కలుపుకొని కూడా తినేయొచ్చు.
- తాలింపు కోసం చిన్న కడాయి స్టవ్ పై పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. అర నిమిషం తర్వాత 2 ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి దించుకుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలి. పైన పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని వెడల్పుగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కూరగాయ ముక్కల తురుము వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పనీర్ ముక్కలు కూడా పరచుకుని అంచుల్లో బటర్ వేసుకుని కాల్చాలి. అంతే వెజ్ ఆమ్లెట్ రెడీగా ఉంటుంది. దీనిని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
