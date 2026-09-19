ETV Bharat / offbeat

ఆపద్భాందవుడిలా "ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​" - అందులో ఏమేమి వస్తువులు ఉండాలో తెలుసా?

-ఆపద సమయంలో ప్రథమ చికిత్స తప్పనిసరి! - అందుకే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​ ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

How to Maintain First Aid Kit
How to Maintain First Aid Kit (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Maintain First Aid Kit: ఆపద ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కానీ చాలా మంది దీని విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. ఏమువుతుందిలే, ఏదైనా జరిగితే హాస్పిటల్​కు వెళ్లొచ్చులే అనే ధోరణితో పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఇది ఇంట్లో ఉండటం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. ఆపద సమయంలో, ఇంట్లో వారికి ఏదైనా గాయం అయినప్పుడు ముందుగా ప్రథమ చికిత్స తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే దీనిని ఇంట్లో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​లో ఏమేం ఉంటే సమర్థంగా ప్రథమ చికిత్స చేయగలం? దాని నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​లో ఏమేమి ఉండాలంటే?:

  • బ్యాండ్​ ఎయిడ్​: ఏదైనా కట్​ అయినా, చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలిన బ్యాండెయిడ్​లు ఎంతగానో యూజ్​ అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కిట్​లో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండాలంటున్నారు. పైగా వివిధ రకాల సైజుల్లో ఉండాలని వివరిస్తున్నారు.
  • వాటర్​ ప్రూఫ్​ ప్లాస్టర్లు: బ్లేడు గాయం, చిన్నపాటి గాయంతో రక్తస్రావమైతే ఇవి వేయవచ్చని చెబుతున్నారు. వీటిని వాడటం వల్ల రక్తం కారడం ఆగుతుందంటున్నారు.
  • రోలర్​ బ్యాండేజ్​: గాయం కాస్త పెద్దదైతే వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లే లోపు రోలర్​ బ్యాండేజ్​ వేసి రక్తస్రావాన్ని ఆపొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • స్టెరైల్​ గాజ్​ ప్యాడ్​లు: కిట్​లో ఇవి కూడా ఉండాలంటున్నారు. చిన్నవి, కాస్త పెద్దవి ఉండాలని.. గాయాన్ని తుడవడంతో పాటు వీటిని గాయంపై పెట్టి కట్టు కట్టవచ్చంటున్నారు.
  • డిస్పోజబుల్​ నాన్​ - లేటెక్స్​: ఇవి రోగి, చికిత్స చేసే వారి సంరక్షణకు పనికొస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ట్వీజర్లు: ముల్లు లేదా గాజు పెంకు లాంటి చిన్న పదునైన వస్తువులు గుచ్చుకుంటే తీసేందుకు ట్వీజర్స్​ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • థర్మామీటర్​: జ్వరం వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్​ కొలవడానికి డిజిటల్​ థర్మామీటర్​ ఉపయోగపడతుందని, కిట్​లో కచ్చితంగా ఉండాలంటున్నారు.
  • బర్నల్​ క్రీమ్​: కాలిన గాయాలకు రాసే బర్నల్​ క్రీం ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​లో ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దానితో పాటు బెటాడిన్​ సొల్యూన్​ లేదా డెటాల్​ లాంటి యాంటీ సెప్టిక్​ లిక్విడ్​లు ఉండాలంటున్నారు.

ఇవి కూడా ముఖ్యమే:

  • ప్రథమ చికిత్స ఎలా చేయాలో వివరించే పుస్తకాలు ఉంచాలంటున్నారు. మరీ పెద్దవి కాకుండా పాకెట్​ సైజులో లభించే వాటిని కిట్​లో పెట్టాలంటున్నారు.
  • ఇక కిట్​ను చిన్న పిల్లలకు అందని చోట ఉంచాలని.. అత్యవసర సమయంలో పెద్దలకు త్వరగా దొరికే ప్రదేశంలో భద్రపరచాలంటున్నారు.
  • గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద, శుభ్రమైన పొడి ప్రదేశంలో ఈ కిట్​ను స్టోర్​ చేయాలంటున్నారు. అలాగే క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తూ కిట్​లో గడువు అయిపోయిన వస్తువులను భర్తీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మందులు లేదా ఆయింట్​మెంట్లు ఎక్స్​పైరీ డేట్​ను క్రమం తప్పకుండా చూడాలని.. కిట్​లో షానిటైజర్​, మాస్కులు కూడా పెట్టాలంటున్నారు.

మాత్రలు కూడా: ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, పబ్లిక్​ ప్రదేశాల్లో తప్పనిసరిగా ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​ ఉండాలని ములుగు ఆసుపత్రి సూపరింటెండ్, జనరల్​ ఫిజీషియన్​ డాక్టర్​ వి.చంద్రశేఖర్​ చెబుతున్నారు.​ ఇంట్లో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులుంటే వైద్యుల సలహా తీసుకొని, వినియోగించే విధానం తెలుసుకుని డిస్పర్సబుల్​ ఆస్పిరిన్​ లాంటి మాత్రలు(లోడింగ్​ డోస్​) అందుబాటులో పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు. బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​ లేదా హార్ట్​ స్ట్రోక్​ లాంటి వాటిని ఇవి కొంతమేర నివారిస్తాయని, అత్యవసర సమయాల్లో ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందంటున్నారు.

మెడిసిన్స్​ వేసుకుంటున్నారా? - వికటిస్తే ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలంట!

TAGGED:

FIRST AID KIT USAGE
HOW TO MAINTAIN FIRST AID KIT
WHAT ITEMS MUST IN FIRST AID KID
ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​లో ఉండాల్సినవి
HOW TO MAINTAIN FIRST AID KIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.