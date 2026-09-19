ఆపద్భాందవుడిలా "ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్" - అందులో ఏమేమి వస్తువులు ఉండాలో తెలుసా?
-ఆపద సమయంలో ప్రథమ చికిత్స తప్పనిసరి! - అందుకే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : September 19, 2026 at 11:40 AM IST
How to Maintain First Aid Kit: ఆపద ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కానీ చాలా మంది దీని విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. ఏమువుతుందిలే, ఏదైనా జరిగితే హాస్పిటల్కు వెళ్లొచ్చులే అనే ధోరణితో పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఇది ఇంట్లో ఉండటం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. ఆపద సమయంలో, ఇంట్లో వారికి ఏదైనా గాయం అయినప్పుడు ముందుగా ప్రథమ చికిత్స తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే దీనిని ఇంట్లో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఏమేం ఉంటే సమర్థంగా ప్రథమ చికిత్స చేయగలం? దాని నిర్వహణ ఎలా ఉండాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఏమేమి ఉండాలంటే?:
- బ్యాండ్ ఎయిడ్: ఏదైనా కట్ అయినా, చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలిన బ్యాండెయిడ్లు ఎంతగానో యూజ్ అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కిట్లో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండాలంటున్నారు. పైగా వివిధ రకాల సైజుల్లో ఉండాలని వివరిస్తున్నారు.
- వాటర్ ప్రూఫ్ ప్లాస్టర్లు: బ్లేడు గాయం, చిన్నపాటి గాయంతో రక్తస్రావమైతే ఇవి వేయవచ్చని చెబుతున్నారు. వీటిని వాడటం వల్ల రక్తం కారడం ఆగుతుందంటున్నారు.
- రోలర్ బ్యాండేజ్: గాయం కాస్త పెద్దదైతే వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లే లోపు రోలర్ బ్యాండేజ్ వేసి రక్తస్రావాన్ని ఆపొచ్చని చెబుతున్నారు.
- స్టెరైల్ గాజ్ ప్యాడ్లు: కిట్లో ఇవి కూడా ఉండాలంటున్నారు. చిన్నవి, కాస్త పెద్దవి ఉండాలని.. గాయాన్ని తుడవడంతో పాటు వీటిని గాయంపై పెట్టి కట్టు కట్టవచ్చంటున్నారు.
- డిస్పోజబుల్ నాన్ - లేటెక్స్: ఇవి రోగి, చికిత్స చేసే వారి సంరక్షణకు పనికొస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
- ట్వీజర్లు: ముల్లు లేదా గాజు పెంకు లాంటి చిన్న పదునైన వస్తువులు గుచ్చుకుంటే తీసేందుకు ట్వీజర్స్ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- థర్మామీటర్: జ్వరం వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ కొలవడానికి డిజిటల్ థర్మామీటర్ ఉపయోగపడతుందని, కిట్లో కచ్చితంగా ఉండాలంటున్నారు.
- బర్నల్ క్రీమ్: కాలిన గాయాలకు రాసే బర్నల్ క్రీం ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దానితో పాటు బెటాడిన్ సొల్యూన్ లేదా డెటాల్ లాంటి యాంటీ సెప్టిక్ లిక్విడ్లు ఉండాలంటున్నారు.
ఇవి కూడా ముఖ్యమే:
- ప్రథమ చికిత్స ఎలా చేయాలో వివరించే పుస్తకాలు ఉంచాలంటున్నారు. మరీ పెద్దవి కాకుండా పాకెట్ సైజులో లభించే వాటిని కిట్లో పెట్టాలంటున్నారు.
- ఇక కిట్ను చిన్న పిల్లలకు అందని చోట ఉంచాలని.. అత్యవసర సమయంలో పెద్దలకు త్వరగా దొరికే ప్రదేశంలో భద్రపరచాలంటున్నారు.
- గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద, శుభ్రమైన పొడి ప్రదేశంలో ఈ కిట్ను స్టోర్ చేయాలంటున్నారు. అలాగే క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తూ కిట్లో గడువు అయిపోయిన వస్తువులను భర్తీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మందులు లేదా ఆయింట్మెంట్లు ఎక్స్పైరీ డేట్ను క్రమం తప్పకుండా చూడాలని.. కిట్లో షానిటైజర్, మాస్కులు కూడా పెట్టాలంటున్నారు.
మాత్రలు కూడా: ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉండాలని ములుగు ఆసుపత్రి సూపరింటెండ్, జనరల్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ వి.చంద్రశేఖర్ చెబుతున్నారు. ఇంట్లో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులుంటే వైద్యుల సలహా తీసుకొని, వినియోగించే విధానం తెలుసుకుని డిస్పర్సబుల్ ఆస్పిరిన్ లాంటి మాత్రలు(లోడింగ్ డోస్) అందుబాటులో పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లేదా హార్ట్ స్ట్రోక్ లాంటి వాటిని ఇవి కొంతమేర నివారిస్తాయని, అత్యవసర సమయాల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందంటున్నారు.
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