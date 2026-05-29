మీరు "స్పీడ్" లవరా? - మీటర్ కాదు! వాహనం టైర్​పై ఈ అక్షరాన్ని చెక్ చేయండి!

ప్రతి టైర్​పై గరిష్ఠ వేగాన్ని సూచించే ఆంగ్ల అక్షరం - గుట్టు అందులోనే, వేగం దాటితే ప్రమాదాలే!

Tyre Max Speed Code List (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 3:30 PM IST

Tyre Max Speed Code List : నిత్యం జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చాలా వరకు అతివేగం కారణంగానే జరిగాయని మనం వింటుంటాం. ఉదాహరణకు 'వేగంగా వెళుతున్న వాహనం ఒక్కసారిగా టైరు పగిలి అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది'.'హైవేపై హైస్పీడ్​లో వెళుతున్న కారు అనూహ్యంగా పక్కరోడ్డులోకి దూసుకెళ్లి వేరే వాహనాలను ఢీకొట్టింది'. ఇలాంటి సంఘటనలకు ముఖ్య కారణం వాహనాన్ని టైరు సామర్థ్యం (గరిష్ఠ వేగ పరిమితి) దాటి నడపడమే అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. వెహికల్ స్పీడ్ దాన్ని టైర్లు భరించే కెపాసిటీ వేర్వేరుగా ఉంటే ప్రమాదాలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ వెహికల్ హై స్పీడ్ సామర్థ్యాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మనలో చాలా మంది ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులు, లారీల టైర్లు కొనుగోలు చేసే సమయంలో బ్రాండ్, రేటు వంటివి మాత్రమే పరిశీలిస్తుంటారు. కానీ, వాటి స్పీడ్‌ రేటింగ్‌ గురించి మాత్రం అంతగా పట్టించుకోరు. అయితే, టైర్లు ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నా వాటి స్పీడ్ రేటింగ్ సరైనదిగా లేకపోతే ప్రమాదాలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. టైర్ల సైడ్ వాల్​పై ఉండే అక్షరాలు, నంబర్ల అర్థం చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. మరికొందరికి తెలిసినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. అయితే, టైర్‌ స్పీడ్‌ రేటింగ్‌ ఒక అక్షరమే అయినా, అది వెహికల్​లో ప్రయాణించేవారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి టైరు​పై భద్రతకు కీలకంగా భావించే వెహికల్ స్పీడ్ రేటింగ్ తెలియజేసే అక్షరం ఒక ప్రత్యేకమైన కోడ్​తో ముద్రించి ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

టైర్ స్పీడ్ తెలుసుకోండిలా (Getty Images)

టైర్ స్పీడ్ రేటింగ్ గుర్తించండిలా

మీరు కొనుగోలు చేసే టైరు సైడ్ వాల్ మీద ఒక ప్రత్యేకమైన కోడ్‌ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు టైరుపై "P225/65 R17 100H" అని రాసి ఉందనుకుందాం. అందులో చివరి ఆంగ్ల అక్షరం "టైర్‌ స్పీడ్‌ రేటింగ్​"ను సూచిస్తుంది. ఆ అక్షరం అనేది ఆ టైర్‌ భద్రతను తట్టుకోగలిగే గరిష్ఠ వేగాన్ని సూచిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణలో "H" అనేది ఆ టైర్ గరిష్ఠ వేగాన్ని తెలియజేస్తుంది.

ఏ అక్షరం ఎంత వేగాన్ని సూచిస్తుంది?

టైరు సైడ్​ వాల్​పై ఉండే ప్రత్యేకమైన కోడ్​లో చివర ఉండే ఒక్కో ఆంగ్ల అక్షరం ఒక్కో గరిష్ఠ వేగాన్ని తెలియజేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

అక్షరం గరిష్ఠ వేగం(కిమీ/గంట)
Z 100
K 110
L 120
M 130
N 140
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270

ఇక్కడ పేర్కొన్న అక్షరాలను బట్టి మీరు టైర్ స్పీడ్‌ రేటింగ్ తెలుసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీ వెహికల్ టైర్​పై "S" రేటింగ్ ఉంటే ఆ టైరు గంటకు 180 కిమీ వరకు తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని అర్థం. అదే, "V" రేటింగ్ ఉంటే గంటకు 240 కిమీ వరకు స్పీడ్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే, మీరు టైరు మీద ఉన్న హైస్పీడ్​లో వెళ్లాలని కాదు. ఆ టైరు ఆ స్థాయి స్పీడ్​ను సేఫ్​గా హ్యాండిల్ చేయగలదని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

సూచించిన దానికంటే వేగంగా వెళ్తే ఏమవుతుందంటే?

వెహికల్​ను డిజైన్‌ చేసిన సామర్థ్యంకన్నా ఎక్కువ స్పీడ్​తో నడిపితే టైర్లు దెబ్బతింటాయి. ముఖ్యంగా టైర్లు ఒక్కసారిగా వేడెక్కడం, రబ్బర్‌ పొరలు విడిపోవడం, బెల్టింగ్‌ దెబ్బతిని అకస్మాత్తుగా పగిలిపోయేందుకు (టైర్‌ బరస్ట్‌) ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. ఒక్కోసారి ఆ రాపిడికి మంటలు వ్యాపిస్తాయని సూచిస్తున్నారు.

మరేం చేయాలి?

  • వాహన సంస్థ, ఆ మోడల్‌కు తగిన స్పీడ్‌ రేటింగ్‌ ముందుగానే నిర్ణయిస్తుంది. డ్రైవర్‌ డోర్‌ వద్ద ఉండే స్టిక్కర్‌ లేక వాహన మాన్యువల్‌లో ఆ వివరాలను స్పష్టంగా పేర్కొంటారు.
  • వెహికల్​కు అందులో సూచించిన స్పీడ్‌ రేటింగ్‌ ఉన్న టైర్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
  • హైవేలపై ఎక్కువగా ప్రయాణించేవారు "హెచ్‌", "వి" రేటింగ్‌ టైర్లు తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
  • సూచించిన రేటింగ్‌ కంటే తక్కువ రేటింగ్‌ ఉన్న టైర్లు వాడితే బ్రేక్‌ ప్రభావం తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓవర్‌లోడ్‌ ఉన్నప్పుడు ప్రమాదస్థాయి రెట్టింపు అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.

