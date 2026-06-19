బండిలో "పెట్రోల్/డీజిల్" పోయిస్తున్నారా? - బంకుల్లో నెంబర్ చూసి నాణ్యత చెప్పొచ్చు!
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఇంధనం ధరలు - కల్తీ పెట్రోల్ను ఈజీగా కనిపెట్టండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 4:42 PM IST
How to Find Adulteration in Petrol : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని డబ్బు సంపాదించాలని కొన్ని ఏజెన్సీలు ఇంధనాన్ని కల్తీ చేసి అమ్ముతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వాహనదారుల్లో పెట్రోల్ బంకుల్లో పోయించుకునే ఇంధనం స్వచ్ఛమైందా? కాదా అనే డౌట్ రావడం కామన్. ఇంధన కల్తీల వల్ల డబ్బులు నష్టపోవడమే కాకుండా వాహనాల మైలేజీపై ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే, ఇంజిన్ పాడైపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
కొన్నిసార్లు పెట్రోల్, డీజిల్ నాణ్యత మంచిగున్నా, పరిమాణం తగ్గించి మోసం చేస్తుంటారు. అందుకే, ప్రభుత్వ చట్టాలు వినియోగదారులకు ఇంధన నాణ్యతను పరీక్షించే హక్కును కల్పిస్తున్నాయి. ప్రతి పెట్రోల్ బంకులోనూ అందుకు సంబంధించిన కిట్లు అందుబాటులో ఉండాలని చట్టాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, మీకు బండిలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొట్టిస్తున్నప్పుడు అది మంచిదేనా అని సందేహం వస్తుందా? మరి ఆలస్యమెందుకు కల్తీ పెట్రోల్, డీజిల్ను సింపుల్గా ఎలా గుర్తించవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మార్కెట్లో పెరిగిన కల్తీ ఇంధన విక్రయాల వల్ల వాహనాలకు వాడే పెట్రోల్, డీజిల్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం కొన్ని సింపుల్ పద్ధతులను సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే!
స్వచ్ఛమైనదైతే మరక పడదు
పెట్రోల్ స్వచ్ఛతను చెక్ చేసేందుకు ఇది ఒక రకమైన పరీక్ష. అదేంటంటే, ఫిల్టర్ పేపర్ లేదా వైట్ పేపర్పై రెండు మూడు చుక్కలు పెట్రోల్ వేయాలి. అప్పుడు అది కల్తీ లేని పెట్రోల్ అయితే మరక లేకుండా పూర్తిగా ఆరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ అది కల్తీదైతే పేపర్పై నల్లటి జిడ్డు మరకలు కనిపిస్తాయంటున్నారు. కల్తీదని తేలితే వెంటనే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని చెబుతున్నారు.
డెన్సిటీ చెక్ చేయండి
ఇది కూడా కల్తీ పెట్రోల్ గుర్తించడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్రతి బంకులో పెట్రోలు సాంద్రత(డెన్సిటీ) కొలిచే పరికరం ఉంటుంది. దీన్నే హైడ్రోమీటర్ అని అంటారు. నార్మల్గా పెట్రోల్ డెన్సిటీ అనేది 710 నుంచి 770 మధ్య ఉండాలి. అదే డీజిల్ అయితే 810 నుంచి 870 మధ్య ఉండాలి. పెట్రోల్ బంకుల తెరలపై ఈ వివరాలు కనిస్తాయి. తెర మీద కనిపించే అంకెలపై ఏదైనా అనుమానం ఉంటే బంకు సిబ్బందిని పరికరంతో పరీక్ష చేసి చూపించాలని కోరవచ్చు.
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కొలతల్లో తేడా గుర్తించండి :
పెట్రోల్ బంకుల్లో కొలతల్లోనూ తేడాలతో మోసం చేస్తుంటారని గమనించాలి. అందుకే, ఎవరైనా సరే పెట్రోల్, డీజిల్ పోయించుకునే ముందు తెరపై జీరో (సున్నా) ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే, వాహనంలో ఇంధనం ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు పైపునకు ఉన్న సిస్టమ్ను మాటిమాటికి నొక్కితే పెట్రోలు బండి ట్యాంకులో పడకున్నా తెరపై నంబర్లు మారుతుంటాయి. కావున, వినియోగదారులు ఆ విషయాన్ని గమనించాలి.
అలాగే, కొన్ని బంకుల్లో రీడింగ్ కరెక్ట్గా చూపించినా లోపల ట్యాంపరింగ్ చేయడం వల్ల పెట్రోలు తక్కువ వస్తుంది. దీన్ని కనిపెట్టడానికి ఐదు లీటర్ల జార్ టెస్ట్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అందుకే, మీకు ఎప్పుడైనా అనుమానం వస్తే ఐదు లీటర్ల జార్లో పెట్రోల్ పోయమని సిబ్బందిని అడగొచ్చు. జార్లోని మార్కింగ్ లెవల్ సరిగ్గా ఐదు లీటర్ల వద్దకు వస్తే కొలత కరెక్ట్గా ఉందని, తక్కువ వస్తే మోసం జరుగుతున్నట్లు గుర్తించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా పెట్రోల్ బంకుల్లో వెహికల్ టైర్స్లో గాలిని నింపుకొనే సదుపాయాన్ని బంకు యజమానులు కల్పించాలని చట్టాలు చెబుతున్నాయి.
కల్తీని గుర్తిస్తే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి?
ఎవరైనా సరే వాహనాలకు ఫిల్ చేసిన పెట్రోల్, డీజిల్ కల్తీ అని తేలితే తూనికలు కొలతలు, పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు ఇస్తే వారు సంబంధిత బంకుపై దాడులు చేపట్టి చర్యలు తీసుకుంటారు. అలాగే, ఆ బంకును సీజ్ చేస్తారు. అందుకే, మీకు పెట్రోల్, డీజిల్ నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి అనుమానం వచ్చినా పరిశీలించి వెంటనే లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులకు తెలియజేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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