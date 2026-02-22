ETV Bharat / offbeat

ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది - ఇలా చేస్తే "పండ్లు, కూరగాయలు" ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా!

పండ్లు, కూరగాయలు త్వరగా పాడవుతున్నాయా? - ఈ సూపర్ టిప్స్ మీ కోసమే!

How to Keep Fruits Fresh for Longer
How to Keep Fruits Fresh for Longer (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Keep Fruits Fresh for Longer : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం పెరిగిపోయింది. అందులోనూ ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నిల్వ కోసం అందరి ఇళ్లలో "ఫ్రిడ్జ్​" అనేది తప్పనిసరి వస్తువుగా మారిపోయింది. అయితే, అందరికీ దీనిని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం రాదు. దాంతో తెలియకుండా చేసే కొన్ని తప్పుల వల్ల రిఫ్రిజిరేటర్​లో నిల్వ చేసిన కూరగాయలు, పండ్లు త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి. అసలే వచ్చేది ఎండాకాలం బయట ఉంచితే ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్​గా ఉండవని అందరూ ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో అవి త్వరగా పాడవకుండా, ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • ఎండాకాలం ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన కూరగాయలు, పండ్లను చాలా రోజులు తాజాగా ఉంచడంలో ఈ టిప్ బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, బయటి నుంచి తెచ్చాక ఫ్రూట్స్​, వెజిటబుల్స్​ను కొద్దిగా ఉప్పు, చక్కెర, వెనిగర్ కలిపిన నీటి మిశ్రమంతో నీట్​గా కడగాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్​తో తుడిచి స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కవ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయంటున్నారు.
  • పండ్లు, కూరగాయలను జిప్పర్ బ్యాగ్స్​లో ఉంచి స్టోర్ చేసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అలాంటి బ్యాగులు అందుబాటులో లేనివారు మామూలు కవర్లకే చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి నిల్వ చేసుకోవచ్చు. హోల్స్ చేయడం ద్వారా గాలి తగిలి అవి త్వరగా కుళ్లిపోకుండా ఉంటాయి.
  • మీ వీలును బట్టి కాటన్ బ్యాగ్స్ లేదా మృదువైన కాటన్ క్లాత్​లో పండ్లు, కూరగాయలను వేరు వేరుగా ఉంచి నిల్వ చేసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఎందుకంటే, కాటన్ తేమను పీల్చుకుని పండ్లు, కూరగాయలు ఫ్రెష్​గా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది.
  • కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలు ఇథిలీన్‌ వాయువును విడుదల చేస్తాయి. అది ఆ పండ్లు, కాయగూరల్ని వేగంగా పక్వానికి వచ్చేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు, వీటి పక్కన నిల్వ చేసే ఇతర కాయగూరలు, పండ్లు, ఆకుకూరలూ త్వరగా పాడయ్యేలా చేస్తుంది.
  • అందుకే, ఫ్రిడ్జ్​లో యాపిల్స్‌, ఆప్రికాట్స్‌, తర్బూజా వంటి ఇథిలీన్ విడుదల చేసే పండ్లను నిల్వ చేసేటప్పుడు వాటికి దగ్గరగా ఇతర పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు లేకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

ఫ్రిడ్జ్​లో ఏ ఆహార పదార్థం ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచాలి? - నిపుణుల సూచనలు!

  • రిఫ్రిజిరేటర్​లో ఫ్రూట్స్​ను నిల్వ చేసేటప్పుడు మూసి ఉంచకుండా గాలి తగిలేలా చూసుకోండి. లేదా రంధ్రాలు ఉన్న డబ్బాలోనైనా వేసుకుని నిల్వ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ద్రాక్ష పండ్లను నిల్వ చేస్తున్నట్లయితే ముందుగా వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై ఒక ప్లేట్‌లో టిష్యూ పేపర్లను పరిచి అందులో ద్రాక్షను ఉంచి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. అలాగే, అరటిపండ్లను ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచడం కంటే బయట నిల్వ ఉంచితేనే ఎక్కువరోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిపాయలను నార్మల్​ బుట్టల్లో రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద స్టోర్ చేస్తే చాలా రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
  • ఫ్రిడ్జ్​​లో కొబ్బరిని అలాగే పెడితే పాడవుతుంది. అలాకాకుండా కొబ్బరిని తురిమి ఒక డబ్బాలో వేసి మూత పెట్టి నిల్వ చేసుకుంటే ఎక్కువరోజులు తాజాగా ఉంటుంది!
  • కొత్తిమీర, పుదీనా త్వరగా కుళ్లిపోకుండా ఉండాలంటే వాటిని పేస్ట్‌లా చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచితే బెటర్ అంటున్నారు.
  • లేదంటే వాటి కాడలను కత్తిరించి గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి నిల్వ చేసుకున్నా ఎక్కువకాలం ఫ్రెష్​గా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నా ఇలా స్టోర్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
  • ఈ టిప్స్​ను ఫాలో అవ్వడంతో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్​ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా అవసరమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

రంగుచూసి కొనుగోలు చేశారంటే ఆరోగ్యం గుల్లే!

ఈ ఆహార పదార్థాలను ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచకపోవడమే బెటర్ - పెడితే జరిగేది ఇదే!

TAGGED:

KEEP VEGETABLES FRESH FOR LONGER
FRIDGE MAINTAIN TIPS
STORAGE IDEAS FOR FRIDGE
పండ్లు కూరగాయల స్టోరేజ్ టిప్స్
HOW TO KEEP FRUITS FRESH FOR LONGER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.