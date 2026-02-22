ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది - ఇలా చేస్తే "పండ్లు, కూరగాయలు" ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా!
పండ్లు, కూరగాయలు త్వరగా పాడవుతున్నాయా? - ఈ సూపర్ టిప్స్ మీ కోసమే!
How to Keep Fruits Fresh for Longer : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం పెరిగిపోయింది. అందులోనూ ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నిల్వ కోసం అందరి ఇళ్లలో "ఫ్రిడ్జ్" అనేది తప్పనిసరి వస్తువుగా మారిపోయింది. అయితే, అందరికీ దీనిని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం రాదు. దాంతో తెలియకుండా చేసే కొన్ని తప్పుల వల్ల రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ చేసిన కూరగాయలు, పండ్లు త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి. అసలే వచ్చేది ఎండాకాలం బయట ఉంచితే ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్గా ఉండవని అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్లో అవి త్వరగా పాడవకుండా, ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఎండాకాలం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన కూరగాయలు, పండ్లను చాలా రోజులు తాజాగా ఉంచడంలో ఈ టిప్ బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, బయటి నుంచి తెచ్చాక ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ను కొద్దిగా ఉప్పు, చక్కెర, వెనిగర్ కలిపిన నీటి మిశ్రమంతో నీట్గా కడగాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్తో తుడిచి స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కవ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు.
- పండ్లు, కూరగాయలను జిప్పర్ బ్యాగ్స్లో ఉంచి స్టోర్ చేసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అలాంటి బ్యాగులు అందుబాటులో లేనివారు మామూలు కవర్లకే చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి నిల్వ చేసుకోవచ్చు. హోల్స్ చేయడం ద్వారా గాలి తగిలి అవి త్వరగా కుళ్లిపోకుండా ఉంటాయి.
- మీ వీలును బట్టి కాటన్ బ్యాగ్స్ లేదా మృదువైన కాటన్ క్లాత్లో పండ్లు, కూరగాయలను వేరు వేరుగా ఉంచి నిల్వ చేసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఎందుకంటే, కాటన్ తేమను పీల్చుకుని పండ్లు, కూరగాయలు ఫ్రెష్గా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది.
- కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలు ఇథిలీన్ వాయువును విడుదల చేస్తాయి. అది ఆ పండ్లు, కాయగూరల్ని వేగంగా పక్వానికి వచ్చేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు, వీటి పక్కన నిల్వ చేసే ఇతర కాయగూరలు, పండ్లు, ఆకుకూరలూ త్వరగా పాడయ్యేలా చేస్తుంది.
- అందుకే, ఫ్రిడ్జ్లో యాపిల్స్, ఆప్రికాట్స్, తర్బూజా వంటి ఇథిలీన్ విడుదల చేసే పండ్లను నిల్వ చేసేటప్పుడు వాటికి దగ్గరగా ఇతర పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు లేకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- రిఫ్రిజిరేటర్లో ఫ్రూట్స్ను నిల్వ చేసేటప్పుడు మూసి ఉంచకుండా గాలి తగిలేలా చూసుకోండి. లేదా రంధ్రాలు ఉన్న డబ్బాలోనైనా వేసుకుని నిల్వ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ద్రాక్ష పండ్లను నిల్వ చేస్తున్నట్లయితే ముందుగా వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా తుడవాలి. ఆపై ఒక ప్లేట్లో టిష్యూ పేపర్లను పరిచి అందులో ద్రాక్షను ఉంచి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. అలాగే, అరటిపండ్లను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం కంటే బయట నిల్వ ఉంచితేనే ఎక్కువరోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
- ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిపాయలను నార్మల్ బుట్టల్లో రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద స్టోర్ చేస్తే చాలా రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
- ఫ్రిడ్జ్లో కొబ్బరిని అలాగే పెడితే పాడవుతుంది. అలాకాకుండా కొబ్బరిని తురిమి ఒక డబ్బాలో వేసి మూత పెట్టి నిల్వ చేసుకుంటే ఎక్కువరోజులు తాజాగా ఉంటుంది!
- కొత్తిమీర, పుదీనా త్వరగా కుళ్లిపోకుండా ఉండాలంటే వాటిని పేస్ట్లా చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచితే బెటర్ అంటున్నారు.
- లేదంటే వాటి కాడలను కత్తిరించి గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి నిల్వ చేసుకున్నా ఎక్కువకాలం ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నా ఇలా స్టోర్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- ఈ టిప్స్ను ఫాలో అవ్వడంతో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా అవసరమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
