'చింతపండు' ఎలా నిల్వ చేస్తున్నారు? - ఈ టిప్స్తో ఎక్కువ రోజులు తాజాగా!
చింతపండు 'రంగు, రుచి' మారకుండా ఉండాలంటే? - ఇలా నిల్వ చేయాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:36 AM IST
Tamarind Storage Tips : పచ్చిపులుసు, పులిహోర, సాంబారు ఇలా వంటకం ఏదైనా, నోటికి కాస్త పులుపు తగలాలంటే వాటిలో 'చింతపండు' వేయాల్సిందే. అయితే, వంటలకు రుచినిచ్చే చింతపండును నిల్వ చేసే క్రమంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. లేదంటే అది కొన్ని రోజులకే పురుగులు పట్టడం, మరీ నల్లగా అయిపోవడం, రుచిని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేకాదు, గాల్లోని తేమకు బూజు పడుతుంది. మరి, అలా జరగకుండా చింతపండు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే నిల్వ చేసేటప్పుడు కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- చింతపండును నిల్వ చేయడానికి కొంతమంది అల్యూమినియం, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ ఈ పద్ధతి సరికాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే చింతపండులో ఉండే ఆమ్లాలు ఆయా లోహాలు, ప్లాస్టిక్తో చర్య జరపడం వల్ల అది రంగు మారే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. అలాగే రుచిని కూడా కోల్పోతుందంటున్నారు. కాబట్టి, దీన్ని గాజు, సెరామిక్ కంటెయినర్లలో నిల్వ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- కొంతమంది ఎక్కువ మొత్తంలో చింతపండు కొనుగోలు చేసి స్టోర్ చేసుకుంటారు. అయితే రోజువారీ అవసరాల కోసం పదే పదే ఆ పెద్ద జార్ మూత తీయడం వల్ల వాతావరణంలోని తేమ చింతపండుపై చేరే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి విడిగా ఓ చిన్న డబ్బాలోకి కొద్దిగా తీసి వాడుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
- చింతపండుకు గాలి తగిలినా, వాతావరణంలోని తేమ చేరినా ఫంగస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో ఈ ప్రాబ్లమ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువని, అందుకే దీన్ని గాలి చొరబడని గాజు సీసాల్లో మాత్రమే నిల్వ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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- మనం బయట దొరికే చింతపండులో కొన్ని గింజలుండడం చూస్తుంటాం. వీటిని అలాగే ఉంచడం వల్ల గింజల్లో పురుగు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా చింతపండు పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి నిల్వ చేసే ముందే చింతపండులోని గింజల్ని తొలగించి స్టోర్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
- గింజలు తొలగించిన చింతపండును నిల్వ చేసే ముందు దాన్ని రెండు మూడు గంటల పాటు ఎండలో ఆరబెట్టాలి. తద్వారా అది పొడిగా మారి ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది పని హడావిడిలో చేతులు పొడిగా తుడుచుకోకముందే సీసాలో నుంచి చింతపండును తీస్తుంటారు. దీనివల్ల చింతపండు మొత్తం తేమగా మారి త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి చింతపండును స్టోర్ చేసుకున్న సీసాలో నుంచి తీసే ముందు చేతులు, ఉపయోగించే స్పూన్లు పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- చింతపండును రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచడం వల్ల కూడా ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఇందుకోసం గాలి చొరబడని గాజు సీసాలు, జిప్లాక్ బ్యాగ్స్ వాడడం వల్ల తేమ లోపలికి చేరకుండా, అది పాడవకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- అదేవిధంగా, చింతపండు గుజ్జును జిప్లాక్ బ్యాగ్స్లో వేసి లేదంటే ఐస్క్యూబ్స్ రూపంలో ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల నెలల తరబడి తాజాగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.