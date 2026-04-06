ఏసీలు, కూలర్లే కాదు - ఈ సింపుల్​ టిప్స్​తో కూడా ఎండ​ల్లో మీ ఇల్లు మస్తు​ కూల్​​!

- ఎండ వేడిమితో ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నారా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!

How to Keep Houses Cool in Summer
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 5:14 PM IST

How to Keep Houses Cool in Summer : రోజురోజుకి ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉదయం 9 దాటితే చాలు ఉక్కపోతతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఏప్రిల్ ప్రారంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా ఉన్నాయంటే మే నెలలో ఎండల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ వేసవిలో ఎక్కువ టైమ్​ ఇంట్లోనే ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో వేడి, ఉక్కపోతతో ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఇదే టైమ్​లో అందరూ ఇంట్లో చల్లదనం కోసం ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు వాడుతుంటారు. ఏసీలు వాడే వారి సంగతి అటుంచితే.. కూలర్లు, ఫ్యాన్లు వాడేవారు వేడి గాలితో అవస్థలు పడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే సమ్మర్​లో మీ ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేయడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, వేసవిలో ఇంటిని కూల్​గా ఉంచే ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇంటి పైకప్పు విషయంలో..

సమ్మర్​లో ఇంట్లో చల్లదనం కోసం ఎంత ఏసీలు, కూలర్లు వాడుతున్నా సరే ఎండ వేడిమి ఇంట్లోకి రాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తగలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. వేసవిలో ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా ఉండాలంటే ఇంటి పైకప్పును చల్లగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం కూల్‌ రూఫ్‌ టైల్స్, మెంబ్రిన్‌ కవర్‌ లేదా పెయింట్‌ను వినియోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఇవి పైకప్పుపై పడే సూర్యకిరణాలను వెనక్కి పంపి ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. అదే, రేకుల ఇళ్లు ఉన్న వారు ఎండవేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి పైన వైట్‌ పెయింట్ వేసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు. దీనివల్ల కొంత వరకు ఇంటి లోపల కూల్‌గా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు.

ఫర్నిచర్ సెట్టింగ్ :

వేసవిలో ఇల్లు కూల్​గా ఉండాలంటే ఫర్నిచర్ విషయంలో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మీ సోఫా, కుషన్ కవర్లు, మంచంపై దుప్పట్లను వేసవికి అనుగుణంగా మార్చుకోవాలి. అంటే, నార్మల్​గా చాలా మంది వీటిన్నింటినీ ముదురంగులో ఉండేవి వాడుతుంటారు. అయితే, సమ్మర్​లో మాత్రం వాటికి బదులుగా లేత రంగుల్లో ఉన్నవాటిని యూజ్ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఇవి వేడిని ఎక్కువగా గ్రహించవు. ఇక వీటిలోనూ సిల్క్ తరహావి కాకుండా నూలువి ఎంచుకుంటే ఇంకా మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

కర్టెన్ల విషయంలో జాగ్రత్తలు :

ఇంటి కిటికీలు, తలుపులకు ఉండే కర్టెన్లు ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. అయితే, కుచ్చుల కర్టెన్లు కాకుండా తేలికగా, లేత రంగులో పల్చని కర్టెన్లు యూజ్ చేయడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, మందంగా ఉండే కుచ్చుల కర్టెన్లు ఇంట్లోకి గాలి సరిగ్గా రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఫలితంగా ఇల్లు వేడెక్కే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. వీలైతే కర్టెన్లకు బదులుగా విండో వ్యాలన్సెస్‌ వాడినా ఇంట్లోకి ఎండ పడకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

మొక్కల పెంపకం : ఇంట్లోని గదుల్లో అక్కడక్కడా మొక్కలను పెంచడం కూడా సమ్మర్​లో ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు. ఇందుకోసం మీ వీలును బట్టి బేబీ రబ్బర్ ప్లాంట్, కలబంద, గోల్డెన్ పాటోస్, స్నేక్ ప్లాంట్ వంటి ఇండోర్‌ప్లాంట్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఇవి ఎండ వేడిమిని తగ్గించడంతో పాటు ఇంటి లోపల ఆక్సిజన్ స్థాయిలను పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఇంట్లో మీ సౌకర్యాన్ని అక్కడక్కడా నీడలో పెరిగే పూల మొక్కలను అమర్చుకోవచ్చు. అలాగే, మీ వీలును బట్టి ఇంటి పైకప్పుపై చిన్న చిన్న మొక్కల పెంపకం(గ్రీన్ రూఫ్) వల్ల కూడా ఇంట్లోకి వేడి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోవచ్చంటున్నారు. మొక్క పెంపకం అటు మంచి ఆహ్లాదంతో పాటు ఇటు మంచి వేడి నుంచి ఉపశమానాన్ని కలిగిస్తుందంటున్నారు.

తేలికపాటి రంగులు :

  • తెలుపు లేదా తేలికపాటి రంగులు ఉష్ణోగ్రతను తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి. వీటిని గోడలకు వేయడం ద్వారా ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్నారు.
  • పైన పేర్కొన్నవి మాత్రమే కాకుండా మంచం మీద కూడా కాటన్ షీట్లు వాడడం బెటర్. ఎందకంటే ఇవి వేడిని నియంత్రిస్తాయి.
  • అలాగే, ఇన్కాండెసెంట్, హాలోజెన్‌ లైట్లు 90 శాతం వేడిని రిలీజ్ చేస్తాయి. కాబట్టి, వీటి బదులుగా ఎల్‌ఈడీ బల్బులను వాడుకోవడం మంచిది.
  • ఇంట్లో ఓవెన్‌ వంటి వేడి ఉత్పత్తి చేసే పరికరాలను వాడడం తగ్గించాలి. అలాగే, డ్రైయర్‌ వాడకుండా, బట్టలను ఎండలో ఆరవేయడం చేయాలి.
  • ఇలా సమ్మర్​లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మండువేసవిలో కూడా మీ ఇంటిని సూపర్​ కూల్​గా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

