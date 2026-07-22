అన్ని చీరలూ ఒకేలా ఇస్త్రీ చేస్తున్నారా? - తేడాలొచ్చేస్తాయ్!
- ఒక్కోరకానికి ఒక్కోవిధంగా ఐరన్ చేయాలంటున్న నిపుణులు - మరి, ఆ జాగ్రత్తలు మీకు తెలుసా?
Published : July 22, 2026 at 4:48 PM IST
How to Iron Types of Sarees: భారతీయ సంస్కృతిలో చీరలకు ఉన్న ప్రత్యేకత అంతా ఇంతా కాదు. అమ్మాయిల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే గొప్ప సాధనంగా కూడా వీటిని అభివర్ణిస్తున్నారు. అందుకే, తరాలెన్ని మారినా చీరలు కట్టే వారి సంఖ్య మాత్రం తగ్గడం లేదు. గ్రామాలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా మెజార్టీ మహిళలు వీటిని ధరిస్తున్నారు. కట్టులో కూడా ఒకటే తీరుగా కాకుండా కొత్తదారులెన్నో వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చీరలు కట్టుకున్నప్పుడు నీట్గా కనిపించేందుకు చాలా మంది ఐరన్ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇందుకోసం కొద్దిమంది ఇస్త్రీ షాపులకు ఇస్తుంటే, మరికొందరు ఇంటి వద్దనే నేరుగా చేసుకుంటున్నారు. అయితే, షాపులో చేసేవారితో పోలిస్తే సొంతంగా చేసుకునేవారు చీరలను ఎలా ఐరన్ చేయాలో అవగాహన లేక పాడు చేసుకుంటున్నారు. చీరలో వాడే నూలును బట్టి దాని ఇస్త్రీ పద్ధతి మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఏ ఫ్యాబ్రిక్స్తో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి? ఎలా ఐరన్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పట్టుచీరలు: పట్టు వస్త్రం అంటేనే ఓ బ్రాండ్. అందుకే మహిళలు ఈ చీరలను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటుంటారు. అయితే ఇంత విలువైన వీటిని సరిగా ఇస్త్రీ చేయకపోతే జరీ కరిగిపోవడం, నల్లబడటంలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఐరన్ బాక్స్ అధికవేడి ఈ సమస్యలకు కారణం అంటున్నారు. అందుకే, ఈ తరహా చీరలను పైకి కనిపించే వైపు కాకుండా, చీర లోపలి భాగం వైపు ఐరన్ చేయాలంటున్నారు.
లేదంటే పట్టు చీరపై ఓ పలుచటి వస్త్రం లేదా టిష్యూ పేపర్ను ఉంచి ఐరన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా పట్టు చీరను ఐరన్ చేసేటప్పుడు ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంచాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇదీ కాకపోతే ఆవిరి సహాయంతో కూడా పట్టు దుస్తులను ఐరన్ చేయవచ్చని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పట్టు దుస్తులు మృదువుగా మెరుస్తూ ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
కాటన్ చీరలు: కాటన్ చీరలను చాలా మంది ఇష్టపడతారు. వీటిని కడితే వచ్చే హుందాతనమే వేరు. అయితే, ఈ చీరలకు ఉండే పెద్ద సమస్య ముడతలు, గంజితో వచ్చే స్టిఫ్నెస్. అందుకే, వీటిని ఇస్త్రీ చేయడానికి ఎక్కువ వేడి అవసరమవుతుందని, అధిక ఒత్తిడి పెట్టి చేయాల్సి వస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఈ చీరలపై కొద్దిగా నీటిని స్ప్రే చేసి తర్వాత ఇస్త్రీ చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల క్లాత్ మృదువుగా మారుతుందని, దీంతో ఐరన్ చేయడం సులభం అవుతుందని తెలుపుతున్నారు. ఇంకా కాటన్ దుస్తులను తిరగేసిన తర్వాత ఐరన్ చేయడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
జార్జెట్- షిఫాన్: ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా, జారిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ఐరన్ చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ వేడి వాడాలంటున్నారు. ఐరన్ బాక్స్ను సిల్క్, సింథటిక్ మోడ్లో ఉంచాలని, లేదంటే చీర కాలిపోవడం లేదా ముడుచుకుపోవడం జరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆర్గాంజా-నెట్టెడ్ చీరలు: ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఆర్గాంజా ఫ్యాబ్రిక్ జారిపోతున్నట్లుగా ఉంటుందని, వీటికి కుచ్చిళ్లు సరిగ్గా నిలబడవని, దీంతో ఐరన్ చేసేటప్పుడు ఎంత ప్రెస్ చేసినా మళ్లీ పైకి లేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నెట్టెడ్ చీరలైతే ప్లాస్టిక్ నూలుతో తయారవుతాయి కాబట్టి వేడి తగిలితే వెంటనే కరిగిపోతాయంటున్నారు. అందువల్ల ఆర్గాంజాకు లైట్ హీట్ మాత్రమే వాడాలని, ఐరన్ చేసిన వెంటనే ఆ మడతలపై ఏదైనా బరువైన పుస్తకం లేదా వస్తువును కొద్దిసేపు ఉంచితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
ఐరన్ చేసే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: పట్టు, కాటన్ సహా ఏ రకమైన దుస్తులైనా సరే ఇస్త్రీ చేసే ముందు దానిపై ఉన్న లేబుల్ చదవాలని, ఉతకడం, ఐరన్ చేసే పద్దతుల గురించి తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దుస్తులను ఐరన్ చేసే ముందు శుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలని, ఐరన్ బాక్స్ను కూడా నీట్గా ఉంచాలని అంటున్నారు. మొదటి సారి చీరను ఐరన్ చేసేవారు, ప్యాచ్టెస్ట్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అంటే, ముందుగా చీరలో ఒక మూల కొంత భాగాన్ని మాత్రమే ఐరన్ చేయాలి. ఏ సమస్యా రాకపోతేనే చీర మొత్తాన్ని ఇస్త్రీ చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
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