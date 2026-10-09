'సమస్యను పక్కవాళ్లకు చెప్పడం కాదు' - సరైన పరిష్కారం కోసం సూపర్ టిప్స్!
నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారా? - తప్పుడు నిర్ణయాలకు చెక్ పెట్టే సూపర్ టిప్స్ మీ కోసం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:37 AM IST
Decision Making Power : మన లైఫ్లో కెరీర్ అయినా, పర్సనల్ విషయాలైనా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు 'ఓరేయ్ నేనేం చేయాలిరా?' అంటూ ప్రతిసారీ ఫ్రెండ్స్కో, ఇంట్లో వాళ్లకో ఫోన్ చేయాలంటే కుదరకపోవచ్చు. అందుకే కొన్నిసార్లు మనకు మనవే బాస్ అవ్వాలి. మన నిర్ణయాలు మనమే తీసుకోవాలి. దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు, పుట్టుకతో వచ్చే మేధస్సూ అవసరం లేదు. దీన్ని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. మరి, మీ నిర్ణయ శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి ఎలాంటి సీక్రెట్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నిర్ణయాత్మకశక్తిని పెంపొందించుకోవడంలో మనపైన మనకు నమ్మకం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చూసిన విషయం, విన్న సమాచారం కొంత అనుమానాస్పదంగా ఉంటే డెసిషన్ తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలంటున్నారు. దాంతో బ్రెయిన్ ఆలోచనల్ని ఒక్కొక్కటిగా వడకట్టగలదని చెబుతున్నారు. దీనికితోడు వివిధ సందర్భాల్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలని సమీక్షించుకోవడం ద్వారా కూడా ఈ నైపుణ్యం మెరుగవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
టైమ్ తీసుకోండి :
ఎవరైనా సరే నిర్ణయాలు అప్పటికప్పుడు తీసుకోకుండా, కాస్త టైమ్ తీసుకుంటే సమస్య, సందర్భాన్ని భిన్న కోణాల్లో చూసే అవకాశం వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇదివరకు తోచని కొత్త కోణం కనిపించవచ్చంటున్నారు. దీన్నే 'కాగ్నిటివ్ రిఫ్లెక్షన్'గా చెబుతారు. ఓ తాజా అధ్యయనం ప్రకారం ఈ స్కిల్ ఉన్నోళ్లు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తేలింది.
విచక్షణతో :
సమయానుకూలంగా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. వార్టన్ బిజినెస్ స్కూల్ అధ్యయనం ప్రకారం, ఎదుటివారి మనస్తత్వాన్ని, భావాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడమే విచక్షణకు మూలాధారం. దీనికోసం మన భావోద్వేగాలపై కంట్రోల్, శ్రద్ధగా వినడం, ఓపిక చాలా అవసరం. ఈ గుణాలు ఉన్నప్పుడే సమాచారాన్ని సరిగ్గా విశ్లేషించి, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ధైర్యంగా, ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలరని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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గతాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి :
జీవితంలో అనుభవాలు నేర్పే పాఠాలు చాలా విలువైనవి. గతంలో మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్లో ఏవి విజయవంతమయ్యాయి, ఏవి ఫెయిల్ అయ్యాయి అని విశ్లేషించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నిజానికి మనం ఎక్కువ పొరపాట్లు చేసి ఉంటే, వాటి నుంచి సరైన విషయాలను అంతకంటే వేగంగా, సులభంగా నేర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
ఇతరుల నుంచి :
ఇతరుల అనుభవాల నుంచి నేర్చుకోవడం ఒక గొప్ప స్మార్ట్ వర్క్. దీనివల్ల మనమే స్వయంగా తప్పులు చేసి, నష్టపోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే విలువైన విషయాలను తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇండియానా యూనివర్సిటీ అధ్యయనం ప్రకారం, ఇతరుల్ని గమనించడం వల్ల మనలో పక్షపాతానికి తావులేని, నిర్ణయాత్మక శక్తి మెరుగవుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఒక బయటి వ్యక్తిగా ఇతరులు తీసుకునే నిర్ణయాల్లోని మంచి చెడులను సరిగ్గా అంచనా వేయగలగడమే అందుకు కారణమని చెబుతున్నారు.
ఆప్షన్లను పరిమితం చేయండి :
ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ ఆప్షన్లు ఉంటే మెదడు గందరగోళానికి గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక సమస్యకు 10 పరిష్కారాలు వెతకడం కంటే, వాటిని వడపోసి కేవలం టాప్ 2 లేదా 3 ఆప్షన్లపైనే దృష్టి పెట్టడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల స్పష్టత వస్తుందని చెబుతున్నారు.
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