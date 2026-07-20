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నవ్వుతూనే విషం చిమ్ముతారు! - వారిని ఇలా పసిగట్టండి!

- మన పక్కనే ఉంటూ గోతులు తవ్వేవారికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు - ఈ ప్రవర్తనను త్వరగా గుర్తించాలంటున్న రిలేషన్​ షిప్​ ఎక్స్​పర్ట్స్​

Toxic Friends
Toxic Friends (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 11:59 AM IST

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Two faced People : మన ముందు అతి వినయం ప్రదర్శిస్తారు. వారిలాంటి మంచివారు లేరన్నట్టుగా మాట్లాడుతారు. వెనక మాత్రం చడీ చప్పుడు కాకుండా గోతులు తవ్వుతుంటారు. మన పక్కనే ఉంటారు, నవ్వుతూ విషం చిమ్ముతారు. ఇలాంటి వారిని అంత త్వరగా గుర్తించలేం. కానీ, కొన్ని విషయాల ద్వారా పసిగట్టవచ్చని రిలేష్​ షిప్​ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ల క్యారెక్టర్​ బయటపడినప్పుడు వెంటనే జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఇలాంటి మనుషులను ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్నేహానికి పునాది నమ్మకం. బయటివారెవరికీ, చివరకి కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పుకోలేని విషయాలు కూడా మిత్రుడికి చెబుతాం. కానీ కొందరుంటారు. అత్యంత నమ్మకంగా ఉన్నట్టు నటిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ విన్న విషయాలన్నీ వెళ్లి అవతలి వ్యక్తులకు చెప్పేస్తుంటారు. చాలా పక్కాగా ప్లాన్డ్​గా వీరి క్యారెక్టర్​ గురించి చెడుగా చెబుతుంటారు. ఇలాంటి వారిని కోవర్ట్ నార్సిసిస్టులు అంటారని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ స్నేహితుల్లో, లేదా ఉద్యోగ సహచరుల్లో ఇలాంటి వారిని గుర్తిస్తే, వారి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. వారిని చాలావరకు దూరం పెట్టడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు మీ సహోద్యోగుల్లో ఇలాంటి వారు ఉంటే, వారితో కేవలం పనికి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడాలని చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత విషయాలతోపాటు మరే ఇతర చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని సూచిస్తున్నారు.

చెక్​ చేసుకోండి :

అయితే కొన్ని సార్లు ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య పుల్లలు పెట్టడానికి మూడో వ్యక్తులు కూడా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇద్దరికీ లేనిపోనివి చెప్పి, స్నేహాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తారు. ఇలాంటప్పుడు తొందర పడకూడదని, ఒకసారి క్రాస్ చెక్​ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వాళ్ల మాటలు నమ్మేసి నిందించకుండా, అందులో నిజమెంతో తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నేరుగా మాట్లాడడమే సరైన దారిగా చెబుతున్నారు. అప్పుడు గోతులు తవ్వేది ఎవరో తేలిపోతుందని అంటున్నారు.

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నిజం తేలిపోతే? :

మీకు తెలిసిన విషయం నిజమేనని తేలిపోతే, స్నేహం ముసుగులో మిమ్మల్ని మోసం చేయడం వాస్తవమేనని అర్థమైతే సున్నిత మనస్కులు తీవ్రంగా బాధపడుతుంటారు. మరికొందరు నేరుగా వెళ్లి గొడవలు పెట్టుకుంటారు. ఇవి రెండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇలాంటి విషపూరితమైన మనుషులకు దూరంగా ఉంటూనే, వాస్తవాన్ని గుర్తించాలంటున్నారు. జరిగిన నష్టం తెలిసిపోయింది, మనసును గాయపరిచినందుకు బాధ కలుగడం, నమ్మించి మోసం చేసినందుకు తీవ్రమైన ఆవేదన కలుగడం సహజమే. కానీ, దాన్నొక పాఠంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

వారిలా మీరు ప్రవర్తించొద్దని సూచిస్తున్నారు. మీ విషయంలో ఇలా చేశారని, అలా చేశారని ఎవ్వరికీ కంప్లైట్ కూడా చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు. డిస్టెన్స్ మెయింటెయిన్ చేస్తూ మీ దారిలో మీరు సాగిపోవాలని, బలమైన వ్యక్తిత్వానికి ఇదే నిదర్శమని సూచిస్తున్నారు. మరీ బాధ ఎక్కువగా ఉంటే, మీకు నచ్చిన వారితో గడపాలని, మీ బాధను దూరం చేసే వ్యక్తులతో ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్​ చేస్తే, త్వరగా కోలుకుంటారని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

TOXIC PEOPLE
TWO FACED PEOPLE
BACKSTABBERS
FAKE FRIENDS
TOXIC FRIENDS

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