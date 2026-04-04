మార్కెట్లో "నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్" - ఈజీగా ఇలా కనిపెట్టండి! - లేదంటే మీ బండి షెడ్డుకే!
- వాహనదారులకు అలర్ట్ - 'ఇంజిన్ ఆయిల్' కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అప్రమత్తత అవసరమంటున్న నిపుణులు!
Published : April 4, 2026 at 9:36 AM IST
How to Identify Fake Engine Oil : వ్యక్తిగత, కుటుంబ అవసరాల రీత్యా సొంత వాహనాల వినియోగం రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే బైక్, కారు, భారీ వాహనాలను కొనడానికి రూ.లక్షల్లో డబ్బు ఖర్చు పెడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఏ వాహనం తీసుకున్నా అది మంచి కండీషన్లో ఉండాలంటే టైమ్కు సర్వీసింగ్ చేయించాలి. అలాగే, నాణ్యమైన ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడుతూ, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఛేంజ్ చేస్తుండాలి. లేదంటే ఇంజిన్ సమస్యలు రావడంతో పాటు కొన్నిసార్లు ఇంజిన్యే పూర్తిగా చెడిపోయే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ బ్రాండెడ్ కంపెనీల ఇంజిన్ ఆయిల్లు వాడుతుంటారు.
కానీ, ఈ మధ్యకాలంలో కొందరు మోసగాళ్లు బ్రాండెడ్ కంపెనీల పేరుతో నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్లు చలామణి చేస్తున్నారు. అందుకే, నచ్చిన వాహన కంపెనీ, డిజైన్, రంగు కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడమే కాదు ఆ వెహికల్లో పోసే ఇంజిన్ విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండడం ఎంతో అవసరమంటున్నారు ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు. లేదంటే నాసిరకం నూనెకు మీ వాహనం బలికావడమే కాకుండా అదనపు ఖర్చుల భారం పెరిగిపోతుందంటున్నారు. ఇంతకీ, నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్తో వెహికల్కు కలిగే నష్టాలేంటి? దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మీ వెహికల్ మంచి కండీషన్లో ఉండి, మంచి మైలేజ్ ఇవ్వాలంటే మార్కెట్లో చలామణి అవుతున్న నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం ఉన్నా వాహనం షెడ్డుకు పోవడం గ్యారెంటీ అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది తక్కువ ధరకు వస్తుందని మెకానిక్ చెప్పగానే నాణ్యత గురించి పట్టించుకోకుండా వాడేస్తుంటారు. ఇలా మీరు చేసే చిన్న పొరపాటు మీ వెహికల్ జీవితకాలాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు.
నకిలీ ఆయిల్తో కలిగే నష్టాలివే!
- మీ వాహంలో నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ వాడడం వల్ల ఇంజిన్లో ఘర్షణ పెరిగి అంతర్గత భాగాలు అరిగిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, బేరింగ్లలోనూ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. వాటి పనితీరు దెబ్బతింటుంది.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా నకిలీది వాడటం వల్ల వాహన ఇంజిన్ జీవితకాలం గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది.
- దాంతో మీ వెహికల్ తరచుగా మరమ్మతులకు వస్తుంది. ఫలితంగా నిర్వహణ ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి.
- నకిలీ ఇంజిన్ వాడకం ద్వారా పెట్రోల్, డీజిల్ ఎక్కువగా కాలుతుంది. దాంతో మైలేజీ విషయంలోనూ తేడాలు వస్తాయంటున్నారు.
నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ను ఈజీగా కనిపెట్టండిలా..
- నకిలీ ఇంజిన్ ఆయిల్ ముదురుగా ఉండి, రంగు మారే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా నాసిరకం నూనెలు తేలికపాటి, పలుచని రంగుతో కనిపిస్తాయంటున్నారు. అదే, నాణ్యమైనదైతే లేత కాషాయ రంగులో ఉంటుందంటున్నారు.
- వాసన ద్వారా నకిలీ ఆయిల్ పసిగట్టవచ్చు. ఒరిజినల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ జిగటగా ఉండి పెట్రోల్ వాసన వస్తుంది. అలాకాకుండా, ఘాటు రసాయన వాసన, కాలిన వాసన, దుర్వాసన వంటివి వస్తే అది నకిలీదిగా అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు.
- మీరు కొనే ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకు వస్తుంటే కూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే, నకిలీ ఆయిల్ను చాలా తక్కువ ధరకు విక్రయించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ఆయిల్ను వీలైనంత వరకు అధీకృత డీలర్ల వద్ద కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
- నకిలీ ఆయిల్ డబ్బాల ప్యాకేజీ, సీలింగ్ విషయంలో తేడాలు ఉంటాయి. వాటిపై అర్థంకాని అక్షరాలు, నాణ్యత సరిగాలేని ముద్రణతో లేబుళ్లు ఉంటే కూడా అనుమానించాల్సిందే.
- ప్రత్యేకంగా ఆయిల్ డబ్బాలపై ఉండే హోల్గ్రామ్స్, క్యూఆర్ కోడ్లను తనిఖీ చేయాలి. అలాగే, తయారీ సంస్థ అడ్రస్ వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం లేకున్నా అది నాసిరకం ఇంజిన్ ఆయిల్గా అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు.
చిన్న చిట్కాతో ఈజీగా కనిపెట్టండి : ఈ సింపుల్ టిప్ నకిలీ ఆయిల్ను ఈజీగా కనిపెట్టడంలో సహాయపడుతుంది అదేంటంటే, ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినప్పుడు గడ్డకట్టడం లేదా పూర్తిగా విడిపోతే అది నకిలీ ఆయిల్గా గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.
ఇంజిన్ ఆయిల్ చేసే మేలు :
వెహికల్ ఇంజిన్ వేడెక్కడాన్ని నివారించేందుకు, చల్లబరచడానికి, శుభ్రపరచడానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. తుప్పు నుంచి రక్షణ, పనితీరును మెరుగుపర్చడానికి ఇది దోహదం చేస్తుంది. పిస్టన్లు, సిలిండర్ గోడల మధ్య సూక్ష్మ అంతరాల్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ వాహనానికి దీర్ఘాయుష్షును అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు. అందుకే, ఎప్పుడైనా వెహికల్స్కు నాణ్యమైన ఇంజిన్ ఆయిల్ను ఎంచుకోవడం మంచిందంటున్నారు. మెకానిక్కు వదిలేయకుండా దగ్గరుండి కోనుగోలు చేసి నింపాలి. వాహన మాన్యువల్స్ తనిఖీ చేసి అందులో పేర్కొన్న గ్రేడ్ వాడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
