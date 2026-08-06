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ఆ పనీర్​పై నిషేధం! - అందులో ఏముంటుంది? ఎలా గుర్తించాలి??

- "అనలాగ్ పనీర్"​పై నిషేధం విధించిన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం - స్వచ్ఛమైన పనీర్​కు, దీనికి తేడా ఏంటో మీకు తెలుసా?

Paneer
Paneer (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 11:08 AM IST

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Fake Paneer : చక్కటి ముక్కల్లా ఉండే పనీర్​ను ఎంతో మంది ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు. దీనితో రకరకాల రెసిపీలు తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, పనీర్​ను చూసి అందరూ గుర్తుపడతారు. కానీ, అది అసలైనదా? కల్తీదా? అంటే మాత్రం చెప్పలేరు. ఈ పాయింట్​ను క్యాష్​ చేస్తున్న నేరగాళ్లు విచ్చలవిడిగా "అనలాగ్​ పనీర్​" తయారు చేసి మార్కెట్లోకి వదులుతున్నారు. పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా తయారైందంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతినడంతోపాటు ప్రాణాలు కూడా ప్రమాదంలో పడేలా ఉంది! అందుకే ఈ పనీర్​పై నిషేధం విస్తూ మహారాష్ట్ర సర్కారు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీన్ని తయారు చేసినా, విక్రయించినా ఆర్నెల్ల జైలు, రూ.లక్ష జరిమానా విధిస్తామని ప్రకటించింది. ఈ పనీర్​ను నిషేధించిన మొదటి రాష్ట్రం ఛత్తీస్​గఢ్​.

ఎలా తయారు చేస్తారు?

ఈ పనీర్​పై నిషేధం విధించిన వార్త వైరల్ కావడంతో అసలైన పనీర్​కు, అనలాగ్ పనీర్‌కు తేడా ఏంటని జనాలు సెర్చ్ చేస్తున్నారు. నిజమైన పనీర్​ను ఎలా తయారు చేస్తారో చాలా మందికి తెలుసు.

పాలు బాగా మరిగించిన తర్వాత ఆ పాలను విరగ్గొడతారు. ఇందుకోసం నిమ్మరసం కలుపుతారు. పాలు పూర్తిగా విరిగిపోయి, పచ్చటి నీరు వేరయ్యేంత వరకు మెల్లగా కలుపుతారు. పాలు పూర్తిగా విరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి, క్లాత్​తో వడకడతారు. మిగిలిన నీటిని కూడా గట్టిగా పిండేసి, ఫ్రిజ్​లో పెట్టి షేప్​ కట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్వచ్ఛమైన పనీర్ సిద్ధమైపోతుంది. అంటే ఇందులో పాలు, పులుపు రసం మాత్రమే కలుపుతారు.

కానీ, అనలాగ్​ పనీర్​ తయారీ పూర్తిగా కల్తీ అయిపోతుంది. ఇందులో అసలు ఇందులో పాలను ఉపయోగించరు. పామాయిల్ వంటి చౌక ఆయిల్, స్టార్చ్‌, పాలపొడి వాడుతారు. చూడ్డానికి నిజమైన పనీర్​ లాగానే ఉంటుంది. మార్కెట్లో ధర కూడా సగానికి సగం తక్కువకే లభిస్తుంది. దీన్ని తింటే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇలా గుర్తించాలి :

స్వచ్ఛమైన పనీర్ మొత్తం ఒకే రంగులో ఉంటుంది. అలా కాకుండా పలు రంగులు కనిపిస్తే మాత్రం అది కల్తీ అయిందని అర్థం. మరీ ఎక్కువగా పసుపు రంగులో కనిపించినా అనుమానించాల్సిందేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పనీర్ ముక్కను చేత్తో నలిపి చూస్తే కాస్త మెత్తగా తగులుతుంది. అలా కాకుండా రబ్బర్‌ మాదిరిగా సాగిందంటే అది క్వాలిటీ లేనట్లే.

స్వచ్ఛమైన పనీర్​ కాస్త కోవా మిఠాయి వాసన వస్తుంది. దానికి బదులుగా పుల్లటి వాసన వచ్చిందంటే ఆలోచించాల్సిందేనట.

నిజమైన పనీర్ పెనం మీద వేడి చేస్తే ఏ షేప్​లో ఉందో అలాగే ఉంటుంది. కాస్త తేమ బయటకు వస్తుంది. కానీ, కల్తీ పనీర్ కాస్త కరిగిపోతుంది. అందులోంచి నీరు బయటకు వస్తుంది.

ఇంకా ఈజీగా కనిపెట్టాలంటే పనీర్‌ ముక్కను నీళ్ల గ్లాసులో వేయాలి. అది మునిగిపోయి, చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. కల్తీ పనీర్ అయితేమాత్రం కరుగుతుంది.

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