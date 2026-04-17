రాష్ట్రాలకు "FSSAI" అలర్ట్! - కల్తీ మామిడిపండ్లను ఇలా ఈజీగా గుర్తించండి!
మామిడిపండ్ల కల్తీపై "హెచ్ ఫాస్ట్" నిఘా - కల్తీ గుర్తిస్తే ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 2:59 PM IST
Artificial Mangoes : మామిడిపండ్ల సీజన్ వచ్చేసింది. నోరూరించే మామిడిపండ్లు ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. విక్రయాలు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభం కాలేదనే చెప్పుకోవచ్చు. సీజన్ నేపథ్యంలో పండ్ల నాణ్యతపై ఇప్పటికే హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ అప్రమత్తం చేయగా, తాజాగా ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (FSSAI) కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలను, అధికార యంత్రాగాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
వేసవి వచ్చిందంటే చాలు! వివిధ రకాల మామిడి పండ్లు మార్కెట్ను ముంచెత్తుతుంటాయి. షుగర్ పేషెంట్లు సైతం కనీసం ఒక్క మామిడిపండైనా రుచి చూడాలనుకునేలా నోరూరిస్తుంటాయి. ఇదే అదునుగా వ్యాపారులు పండ్లను కృత్రిమంగా మగ్గించి మార్కెట్లోకి పంపిస్తుంటారు. హానికరమైన రసాయనాలు ఉపయోగించి రంగు మార్చేస్తుంటారు. దీంతో అవి తిన్న వెంటనే అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పండ్లను కృత్రిమంగా మాగబెట్టేందుకు హానికర రసాయనాలు వాడటంపై FSSAI కన్నెర్ర జేసింది. ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నిషేధం అమలులో ఉంది
మామిడి, బొప్పాయి వంటి పండ్లను వ్యాపారులు కృత్రిమంగా మాగబెడుతుంటారు. కాల్షియం కార్బైడ్ (Calcium Carbide) ఉపయోగించడం వల్ల పండ్ల రంగు మారుతుంది. ఈ పదార్థంపై నిషేధం విధించిన విషయాన్ని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తాజాగా మరోసారి గుర్తు చేసింది. కాల్షియం కార్బైడ్ ఉపయోగించిన పండ్లు తినడం వల్ల వాంతులు, చర్మ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. మామిడి, బొప్పాయి మాత్రమే కాకుండా అరటి, ఇతర పండ్లను కృత్రిమంగా మాగబెట్టేందుకు ఎథోఫాన్ పొడిని వినియోగిస్తున్నారని, పండ్ల మార్కెట్లతో పాటు నిల్వ కేంద్రాలు, టోకు వ్యాపారులు, పంపిణీదారుల వద్ద తనిఖీలు ముమ్మరం చేయాలని ఆహార భద్రతా కమిషనర్లు, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రాంతీయ డైరెక్టర్లను ఆదేశించింది. కాల్షియం కార్బైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలు ఎవరైనా వినియోగిస్తున్నట్లు తేలితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
వీటిని గమనించండి
- కల్తీ మామిడి పండ్లు నీళ్లలో తేలుతాయి. సహజంగా పండిన మామిడి పండ్లు నీటి అడుగు భాగంలోకి చేరుతాయి.
- సహజంగా పండిన మామిడి సువాసన వెదజల్లుతుంది. కల్తీ పండ్లు చూడడానికి బాగుంటాయి. ఎలాంటి వాసన ఉండవు.
- సహజ సిద్ధంగా పండిన మామిడిపండు అంతటా ఒకే రంగులో ఉండదు.
- రసాయనాలతో మగ్గించిన పండ్లు పసుపు పచ్చగా, చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
- పైన పసుపు పచ్చగా, లోపల పచ్చిగా ఉండి విషతుల్యంగా మారుతాయి.
- కృత్రిమంగా మగ్గించిన పండ్లను తినడం వల్ల గొంతు దగ్గర మంట, వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపులో వికారంగా ఉంటుంది.
- దీర్ఘకాలంలో నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినడం, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.
హెచ్ ఫాస్ట్ నిఘా
పండ్లు, ఆహారం కల్తీ చేస్తున్న వారిపై పోలీస్ శాఖ ఉక్కుపాదం మోపుతుందని సజ్జనార్ తెలిపారు. మామిడి పండ్ల కల్తీపై హెచ్-ఫాస్ట్ (హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్) నిఘా పెట్టిందని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. పండ్ల రంగు, రూపాన్ని చూసి మోసపోకుండా సహజత్వాన్ని గుర్తించి కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. పండ్లపై అసాధారణ మచ్చలున్నా, బేకింగ్ సోడా నీటిలో కడిగినప్పుడు రంగు మారినా కల్తీ చేసినట్లుగా గుర్తించాలని వివరించారు. కల్తీ మామిడి పండ్ల సమాచారం తెలిస్తే 'డయల్ 100' లేదా హెచ్-ఫాస్ట్ ఫోన్ నంబర్ 8712661212కు సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
