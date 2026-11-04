మీ రూమ్మేట్తో 'గొడవలు' అవుతున్నాయా? - ఈ విషయాలను చెక్ చేసుకోండి!
'నో గొడవలు, ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్' - రూమ్మేట్తో మీ బాండింగ్ను పెంచే సూపర్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:53 PM IST
Good Relationship with Roommate : ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల రీత్యా పట్టణాలు, నగరాలకు వచ్చే అమ్మాయిలు హాస్టళ్లలో లేదా ప్రత్యేకంగా రూమ్స్ రెంట్కు తీసుకుని ఉంటుంటారు. అయితే, ఇలా గదిని షేర్ చేసుకునే రూమ్మేట్తో ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా, అప్పుడప్పుడూ కొన్ని విషయాల్లో భేదాభిప్రాయాలు, చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తుంటాయి. దాంతో ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. ఇది వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా, మానసిక ఆరోగ్యంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే రూమ్మేట్తో కలిసున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణలు. మరి, ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రైవసీని హరించవద్దు!
ఫ్రెండ్స్తో కలిసున్నా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రైవసీ అనేది ముఖ్యం. ఈ క్రమంలో తమకంటూ కొంత ప్రత్యేక టైమ్ కేటాయించుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఎదుటివారికి భంగం కలిగించకుండా మెలగడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు, మీ రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్/కొలీగ్ మీ రూమ్కు వచ్చారనుకోండి. అప్పుడు అనవసరంగా వాళ్ల మాటల్లో తలదూర్చడం, వాళ్ల చర్చకు అంతరాయం కలిగించడం మంచిది కాదు. తద్వారా మీ రూమ్మేట్కు మీపై ప్రతికూల భావన ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, వాళ్లను స్వేచ్ఛగా వదిలేసి మీ పని మీరు చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఒకవేళ మీకు వీలైతే రూమ్కు వచ్చినోళ్లకు ఒక కప్పు కాఫీ/టీ పెట్టి ఇచ్చినా తప్పు లేదు. ఈసారి మీరు ఇలా చేస్తే, మీకు సంబంధించిన వాళ్లెవరైనా మీ రూమ్కు వస్తే మీ రూమ్మేట్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. తద్వారా ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది.
కలిసి షేర్ చేసుకోవాలి!
చాలామంది రూమ్మేట్స్కి ఇంటి పనుల విషయంలోనే గొడవలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా హాస్టల్స్ కాకుండా, విడిగా రూమ్/ఫ్లాట్ రెంటుకు తీసుకుని ఉండేవారి విషయంలో ఇది బాగా వర్తిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. టైమ్ లేకో, వీలు పడకో, ఒక్కోసారి ఒకరి పైనే పనుల భారం పడుతుంది. అలాంటి టైమ్లో 'అన్నీ నేనే చేయాలా?' అన్న ఆలోచన అవతలి వారి మనసులో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడానికి ఈ ఒక్క ఫీలింగ్ చాలు అంటున్నారు. కాబట్టి, సాధ్యమైనంత వరకు పనులన్నీ ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇద్దరూ పనుల్ని సమన్వయం చేసుకోగలిగితే, ఏ గొడవా ఉండదని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు.
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ఖర్చు సరిసమానంగా!
కొంతమంది రూమ్మేట్స్ మధ్య ఆర్థిక విషయాలూ గొడవలు తెస్తుంటాయి. నెలవారీ ఖర్చుల్లో ఒకరు ఎక్కువ పెట్టారని, మరొకరు తక్కువ ఖర్చు చేశారని ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటుంటారు. దీనివల్ల ప్రశాంతత కొరవడడమే కాకుండా, ఇద్దరి మధ్య అనుబంధమూ దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా జరగకూడదంటే, ఇద్దరికీ కలిపి నెలకు అయ్యే ఉమ్మడి ఖర్చును సగం-సగం షేర్ చేసుకుంటే సరి! పర్సనల్ అవసరాలకు ఎవరికి వారే ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు.
ఇబ్బంది పెట్టద్దు!
ప్రతి ఒక్కరి అలవాట్లు, అభిరుచులు వేరేవేరుగా ఉంటాయి. ఈ విషయంలోనూ రూమ్మేట్స్ ఒకరినొకరు గౌరవించుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు, మీకు కాస్త లేట్గా నిద్రపోయే అలవాటు ఉందనుకోండి. అదే మీ రూమ్మేట్ మార్నింగ్ ఆఫీస్కు వెళ్లాలని త్వరగా పడుకుంటుందనుకోండి. మీరు టీవీ చూస్తూ తన నిద్రకు భంగం కలిగించడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఈ ఒక్క విషయమనే కాదు, బయటి నుంచి ఆర్డర్ చేసే ఫుడ్ విషయంలో కావచ్చు, మొబైల్ వాడే విషయంలో అవ్వొచ్చు, ఎవరి సౌకర్యానికి వాళ్లను వదిలేయడం బెటర్ అంటున్నారు. తద్వారా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు.
ఒకవేళ గొడవైతే!
రూమ్మేట్తో ఎంత కలిసిమెలిసి ఉన్నా, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, కొన్నిసార్లు ఎక్కడో ఒక చోట, ఏదో ఒక విషయంలో మనస్పర్థలు వస్తాయి. అలాంటప్పుడు పంతాలకు పోకుండా ప్రాబ్లమ్ను సామరస్యంగా సాల్వ్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో తప్పు ఎవరిదైనా సరే ఎదుటివారికి క్షమాపణ చెప్పడం, అసలు మీరు ఆ టైమ్లో ఎందుకలా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చిందో విడమరిచి చెప్పడంలో తప్పు లేదంటున్నారు. ఇలా రియలైజ్ అవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య సమస్య సద్దుమణగడమే కాకుండా, అనుబంధం కూడా దృఢమవుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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