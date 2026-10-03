'టమాటాలు' కొనాల్సిన పని లేదు! - తాజా టమోటాలు మీ ఇంట్లోనే !
మార్కెట్ టమాటాల్లో కెమికల్స్ భయమా? - ఖర్చు లేకుండా బాల్కనీలోనే తాజాతాజాగా పండించేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 12:30 PM IST
Tomato Growing Tips : మనం వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే కూరగాయల్లో ఒకటి టమాటా. ఎక్కువ మందికి కూరల్లో ఇవి లేకపోతే ఆ వంటకం అంతగా రుచించదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు మిగతా కూరగాయల కంటే వీటిని కాస్త ఎక్కువగానే కొంటుంటారు. అయితే, బయట కొనేవి కెమికల్స్తో పండించినవి కావొచ్చు. అలాకాకుండా మీరే ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా టమాటాలు పండించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తాజాతాజాగా వంటకాల్లో వాడుకోవచ్చు. మరి, ఇంట్లోనే టమాటాలు పండించే ఏ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టమాటా మన దేశీయ పంట కాదు. దీని పుట్టినిల్లు వచ్చేసి దక్షిణ అమెరికాలోని పెరూ, మెక్సికో ప్రాంతాలుగా చెబుతారు. 16వ శతాబ్దంలో స్పానిష్ పరిశోధకుల ద్వారా ఇది ప్రపంచమంతటా విస్తరించిందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మనదేశానికి పోర్చుగీసు వారి ద్వారా పరిచయమైందంటున్నారు. మొదట్లో దీన్ని కేవలం అలంకార మొక్కగానే చూసేవారట. కాలక్రమేణా భారతీయ వంటకాల్లో టమాటా ప్రధాన భాగమైందని చెబుతున్నారు.
పూర్వం తెలుగు ప్రాంతాల్లో టమాటాను 'రామ ములగ లేదా సీమ వంగ' అనే పేర్లతో పిలిచేవారు. సొలానమ్ లైకోపెర్సికం అనేది టమాటా మొక్క శాస్త్రీయ నామం. ఇది సొలనేసి కుటుంబానికి చెందినది. వృక్షశాస్త్రం ప్రకారం టమాటా పండు, కానీ మనం దీన్ని కూరగాయగా ఉపయోగిస్తామని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దీనికి లైకోపీన్ అనే శక్తిమంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ ఎరుపు రంగునిస్తుందంటున్నారు. మరి, రుచిలోనే కాదు పోషకాల్లోనూ మేటిగా నిలిచే దీన్ని ఇంట్లోనే ఎలా పెంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
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టమాటాలు పండించే సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదే :
ఇందుకోసం ముందుగా మీరు బాగా పండిన టమాటా విత్తనాలను లేదా నారును సేకరించి కుండీల్లో/చిన్న తొట్లలో నాటుకోవాలి. కుండీల్లో నింపడానికి 50శాతం మట్టి, 30 శాతం పశువుల ఎరువు లేదా వర్మీకంపోస్ట్, 20 శాతం కొబ్బరి పొట్టు(కోకోపీట్) కలిపి మట్టి మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఇందుకోసం లోతు, వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండే కుండీలను ఎంచుకుని అందులో టమాటా విత్తనాలు లేదా నారు నాటుకోవాలి. ఒకవేళ టమాటా విత్తనాలు నాటినట్లయితే అవి మొక్కగా ఎదిగాక దానికి రోజూ కనీసం 6నుంచి 8 గంటలు ఎండ నేరుగా తగిలేలా చూసుకోవాలి. అదే మీరు నారు నాటినా టమాటా మొక్కలకు పైన చెప్పిన విధంగానే ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.
కుండీల్లో మట్టి పైపొర ఆరిపోయినప్పుడు మాత్రమే వాటర్ పోయాలి. టమాటా మొక్క పెరిగే కొద్దీ బరువుకు కిందకు వాలిపోకుండా కర్రలు లేదా తాళ్లతో ఆసరా కల్పించాలి. మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరిగి ఎక్కువ దిగుబడి ఇవ్వాలంటే, ప్రతి 15 రోజులకోసారి గుప్పెడు బోన్మీల్ లేదా వర్మీకంపోస్ట్ని అందించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
నార్మల్గా టమాటా మొక్కకు రసం పీల్చే పురుగులు, ఆకు ముడత, కాయ తొలుచు పురుగులు ఎక్కువగా పడుతుంటాయి. వాటిని కెమికల్స్ లేకుండా ఇలా సహజసిద్ధంగా నివారించవచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం 5 లీటర్ల వాటర్ తీసుకుని అందులో 10ml వేపనూనె, కొద్దిగా లిక్విడ్ సోప్ వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్రతి వారం పిచికారీ చేస్తే పురుగులు రాకుండా ఉంటాయంటున్నారు. రసం పీల్చే పురుగులను ఆకర్షించి నివారించడానికి తోటలో లేదా టమాటా మొక్కలు పెంచుతున్న చోట పసుపు రంగు జిగురు కార్డులను అమర్చాలి. అలానే, పూత రాలకుండా ఉండటానికి, బూజు తెగులు నివారణకు బాగా పులిసిన మజ్జిగను నీటిలో కలిపి చల్లితే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
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