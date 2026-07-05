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ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఆకుకూరలు" - ఇంట్లోనే ఎలా పండించాలో తెలుసా?

'ఆకుకూరలు' బయట కొనాల్సిన పని లేదు - సులువుగా ఇంట్లోనే పెంచేయండి!

How to Grow Leafy Vegetables
How to Grow Leafy Vegetables (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 8:33 AM IST

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How to Grow Leafy Vegetables : ప్రస్తుతం చాలా మంది జీవనశైలిలో మొక్కల పెంపకం ఓ భాగమైపోయింది. అభిరుచితోనే, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసమో లేదంటే ఇంటికి అందం తీసుకురావాలో ఇలా కారణం ఏదైనా గార్డెనింగ్​కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే కొందరు పూల మొక్కలు పెంచుకోవడం చేస్తుంటే, మరికొందరు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వంటివి సాగు చేస్తున్నారు. వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవ్వడంతో ప్రకృతి మరింత పచ్చదనాన్ని పరుచుకుంటుంది. అయితే, ఈ సీజన్​లో మార్కెట్లో దొరికే ఆకుకూరలపై బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. అలాగే, బురద నీటితో ఇన్ఫెక్షన్ల భయం కూడా ఎక్కువే అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే ఆకుకూరలను ఇంట్లోని పెరట్లో లేదా కుండీల్లో పెంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఈ సీజన్​లో ఇంట్లో ఏ ఏ ఆకుకూరలు సాగుకు అనుకూలం? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏం పెంచుకోవచ్చంటే?

వర్షాకాలం తేమశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తోటకూర, పాలకూర, మెంతికూర, కొత్తిమీర వంటివి తేమ అధికంగా ఉండే ఈ సీజన్​లో 30-35 రోజుల్లోనే చేతికి వస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, పుదీనా, బచ్చలికూర వంటివి కూడా కుండీలలో సైతం వేగంగా విస్తరిస్తాయి.

ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?

కుండీల ఎంపిక :

ఆకుకూరలను కుండీలలో సాగు చేసేవారు సరైన కుండీలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 10-12 అంగుళాల లోతు ఉండి, అడుగున కచ్చితంగా డ్రైనేజీ రంధ్రాలు ఉన్న ప్లాస్టిక్‌ కుండీలు లేదా గ్రో బ్యాగ్స్‌ వంటివి ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. లేదంటే నీరు నిల్వ ఉండి వేర్లు త్వరగా కుళ్లిపోతాయని చెబుతున్నారు.

మట్టి మిశ్రమం : కుండీలలో సాధారణ మట్టితో పాటు సమాన భాగాల్లో వర్మీ కంపోస్ట్, కొద్దిగా ఇసుక లేదా కోకోపీట్ కలపడం చేయాలి. ఇది మట్టిని గుల్లగా ఉంచి, అదనపు వాటర్ సులువుగా బయటకు తొలగిపోయేలా చేస్తుంది. పెరట్లో సాగుచేసేవారూ ఇదే ప్రాసెస్​ ఫాలో అవుతూ మట్టి మిశ్రమం సిద్ధం చేసి ఆకుకూరలు పెంచడం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

విత్తే పద్ధతి : కుండీలు లేదా పెరట్లో ఆకుకూరలకు సంబంధించిన విత్తనాలను చల్లిన తర్వాత వాటిపై కేవలం అర అంగుళం మందం మాత్రమే మట్టి వేయాలి. అలాగే, ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తే వరకు(3-5 రోజులు) భారీ వర్షం నేరుగా పడకుండా కుండీలను బాల్కనీ లోపలి వైపు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. డైలీ కనీసం 3-4 గంటలు అయినా ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.

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సమస్యలు - నివారణ :

  • వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు లేదా ఇతర కూరగాయ మొక్కలకు వాటర్ ఎక్కువైతే వేరు కుళ్లు తెగుళ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి, బాగా వర్షం పడుతున్నట్లయితే ఆకుకూరల కుండీలను కాస్త షెడ్ కిందకు మార్చడం చేయాలి.
  • ఈ సీజన్​లోగాల్లో తేమ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఫంగస్‌తో పాటు పురుగులు కూడా చేరతాయి. అందుకే, వారానికోసారి లీటరు నీటిలో చెంచా వేపనూనె వేసి కలిపి ఆకులపై పిచికారీ చేస్తే తెగుళ్ల సమస్య రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్నారు.
  • అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా వానకు మొక్కలకు అందించే పోషకాలు కొట్టుకుపోతాయి. అందుకే, ప్రతి రెండు వారాలకోసారి గుప్పెడు కంపోస్ట్‌ వేయడం చేస్తుండాలి.

టిప్ :

ఆకుకూరలను కోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వేర్లతో పీకేయకుండా, పైపై ఆకులను కత్తిరిస్తే అదే మొక్క నుంచి మళ్లీ మళ్లీ కొత్త ఆకులు వస్తూనే ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా మళ్లీ విత్తనాలు నాటే పని లేకుండానే ఆకుకూరలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.

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