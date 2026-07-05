ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ఆకుకూరలు" - ఇంట్లోనే ఎలా పండించాలో తెలుసా?
'ఆకుకూరలు' బయట కొనాల్సిన పని లేదు - సులువుగా ఇంట్లోనే పెంచేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 8:33 AM IST
How to Grow Leafy Vegetables : ప్రస్తుతం చాలా మంది జీవనశైలిలో మొక్కల పెంపకం ఓ భాగమైపోయింది. అభిరుచితోనే, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసమో లేదంటే ఇంటికి అందం తీసుకురావాలో ఇలా కారణం ఏదైనా గార్డెనింగ్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే కొందరు పూల మొక్కలు పెంచుకోవడం చేస్తుంటే, మరికొందరు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వంటివి సాగు చేస్తున్నారు. వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవ్వడంతో ప్రకృతి మరింత పచ్చదనాన్ని పరుచుకుంటుంది. అయితే, ఈ సీజన్లో మార్కెట్లో దొరికే ఆకుకూరలపై బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. అలాగే, బురద నీటితో ఇన్ఫెక్షన్ల భయం కూడా ఎక్కువే అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే ఆకుకూరలను ఇంట్లోని పెరట్లో లేదా కుండీల్లో పెంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఈ సీజన్లో ఇంట్లో ఏ ఏ ఆకుకూరలు సాగుకు అనుకూలం? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏం పెంచుకోవచ్చంటే?
వర్షాకాలం తేమశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తోటకూర, పాలకూర, మెంతికూర, కొత్తిమీర వంటివి తేమ అధికంగా ఉండే ఈ సీజన్లో 30-35 రోజుల్లోనే చేతికి వస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, పుదీనా, బచ్చలికూర వంటివి కూడా కుండీలలో సైతం వేగంగా విస్తరిస్తాయి.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?
కుండీల ఎంపిక :
ఆకుకూరలను కుండీలలో సాగు చేసేవారు సరైన కుండీలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 10-12 అంగుళాల లోతు ఉండి, అడుగున కచ్చితంగా డ్రైనేజీ రంధ్రాలు ఉన్న ప్లాస్టిక్ కుండీలు లేదా గ్రో బ్యాగ్స్ వంటివి ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. లేదంటే నీరు నిల్వ ఉండి వేర్లు త్వరగా కుళ్లిపోతాయని చెబుతున్నారు.
మట్టి మిశ్రమం : కుండీలలో సాధారణ మట్టితో పాటు సమాన భాగాల్లో వర్మీ కంపోస్ట్, కొద్దిగా ఇసుక లేదా కోకోపీట్ కలపడం చేయాలి. ఇది మట్టిని గుల్లగా ఉంచి, అదనపు వాటర్ సులువుగా బయటకు తొలగిపోయేలా చేస్తుంది. పెరట్లో సాగుచేసేవారూ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ మట్టి మిశ్రమం సిద్ధం చేసి ఆకుకూరలు పెంచడం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
విత్తే పద్ధతి : కుండీలు లేదా పెరట్లో ఆకుకూరలకు సంబంధించిన విత్తనాలను చల్లిన తర్వాత వాటిపై కేవలం అర అంగుళం మందం మాత్రమే మట్టి వేయాలి. అలాగే, ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తే వరకు(3-5 రోజులు) భారీ వర్షం నేరుగా పడకుండా కుండీలను బాల్కనీ లోపలి వైపు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. డైలీ కనీసం 3-4 గంటలు అయినా ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.
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సమస్యలు - నివారణ :
- వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు లేదా ఇతర కూరగాయ మొక్కలకు వాటర్ ఎక్కువైతే వేరు కుళ్లు తెగుళ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ. కాబట్టి, బాగా వర్షం పడుతున్నట్లయితే ఆకుకూరల కుండీలను కాస్త షెడ్ కిందకు మార్చడం చేయాలి.
- ఈ సీజన్లోగాల్లో తేమ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఫంగస్తో పాటు పురుగులు కూడా చేరతాయి. అందుకే, వారానికోసారి లీటరు నీటిలో చెంచా వేపనూనె వేసి కలిపి ఆకులపై పిచికారీ చేస్తే తెగుళ్ల సమస్య రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్నారు.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా వానకు మొక్కలకు అందించే పోషకాలు కొట్టుకుపోతాయి. అందుకే, ప్రతి రెండు వారాలకోసారి గుప్పెడు కంపోస్ట్ వేయడం చేస్తుండాలి.
టిప్ :
ఆకుకూరలను కోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వేర్లతో పీకేయకుండా, పైపై ఆకులను కత్తిరిస్తే అదే మొక్క నుంచి మళ్లీ మళ్లీ కొత్త ఆకులు వస్తూనే ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా మళ్లీ విత్తనాలు నాటే పని లేకుండానే ఆకుకూరలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
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