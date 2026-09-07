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'బగారాకు' మొక్క బాల్కనీలో పెంచుకోవచ్చు! - మొలక, ఆకులు రావడానికి ఎన్నిరోజులు పడుతుందంటే!

వంటల రుచిని పెంచే ఆకు ఇది - పెద్దగా స్థలం, తోటలే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు! - పెంపకం, నిల్వ చాలా ఈజీ!

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బగారాకు మొక్క (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:58 PM IST

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Bay Leaf in Balcony : బగారా ఆకులు (తేజ్ పత్తా) ప్రతి కిచెన్​లో ఉండే ఆహార పదార్థం ఇంది. ప్రత్యేకించి నాన్​వెజ్ వంటకాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. పులావ్, కూరలు, కూరగాయల వేపుళ్ల వంటకాలకు మంచి వాసన అందిస్తాయి. వంట రుచిని పెంచడమే కాకుండా, ఔషధ గుణాలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందాయి. బగారా ఆకులను పెంచుకోవడానికి పెద్దగా స్థలం, తోట అవసరం లేదు. వాటిని ఇంట్లోనే కుండీలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

ఇంట్లో పెంచుకునే ఆకుకూరలు తాజాగా, సేంద్రియంగా ఉండటమే కాకుండా హానికరమైన రసాయనాల నుంచి కూడా విముక్తి కల్పిస్తాయి. ఇప్పటికే చాలా మంది ఇంటి పైభాగంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు పండిస్తుండగా కొద్ది మంది మాత్రమే భిన్నంగా ఆలోచిస్తూ సుగంధ ద్రవ్యాలను పెంచడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

ఉపయోగాలు, ప్రయోజనాలు

బగారా ఆకులు కేవలం వంట రుచిని పెంచడమే కాకుండా అవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తాయి. కీళ్లు, నరాల నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. వాటిలోని రోగ నిరోధక గుణాల వల్ల, అవి రక్తంలో చక్కెర, చెడు కొలెస్ట్రాల్, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడతాయి.

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నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రకారం బగారా ఆకుల్లో ఫ్లేవనాయిడ్లు, టానిన్లు, యూజినాల్, ఆవశ్యక నూనెలు, ఆల్కలాయిడ్లు, ట్రైటెర్పెనాయిడ్లు ఉంటాయి. అవి విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, ఇనుము, కాల్షియం మరియు ఫైబర్ వంటి విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయి.

సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకోవడం

బగారా ఆకు మొక్కలు వెచ్చని, ఉష్ణమండల వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతాయి. అందుకే కుండీని సూర్యరశ్మి పడే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ఒక వేళ ఇంటి లోపల పెంచుతున్నట్లయితే ఆరు నుంచి 8గంటల పాటు బాల్కనీ, టెర్రస్ లేదా ఎండ తగిలే కిటికీ దగ్గర్లో పెట్టి తీసేయాలి.

మట్టిని సిద్ధం చేయడం

ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదల కోసం, నీరు నిలవని పొడి మట్టి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయాలి

50 శాతం తోట మట్టి

25 శాతం ఆవు పేడ ఎరువు లేదా వర్మీకంపోస్ట్

10 శాతం కోకోపీట్

15 శాతం ఇసుక

ఈ మిశ్రమం సరైన పోషణను అందించి, నీరు నిలవకుండా నివారిస్తుంది.

విత్తనాలు లేదా కొమ్మల ద్వారా మొక్కను పెంచుకోవచ్చు.

కొమ్మల నుంచి : నర్సరీ నుంచి మొక్కను తీసుకురావచ్చు లేదా బాగా పెరిగిన మొక్క నుంచి ఒక కొమ్మను తీసుకుని కణుపు దగ్గర ఏటవాలుగా కత్తిరించి, తేమగా ఉన్న మట్టిలో 3 అంగుళాల లోతులో నాటాలి.

విత్తనాల నుంచి : బిర్యానీ ఆకు విత్తనాలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు, వాటిని మట్టిలో సుమారు 1 అంగుళం లోతులో నాటాలి. మట్టిని తడిగా ఉంచితే సరిపోతుంది. మొలక రావడానికి సాధారణంగా 2 లేదా 3 వారాలు పడుతుంది.

మొక్క పెరిగి గుబురుగా మారడానికి సాధారణంగా 8 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం సమయం పడుతుంది. మొక్క సుమారు 2 అడుగుల ఎత్తు పెరిగిన తర్వాత ఆకులను కత్తెరతో కట్ చేయాలి. కొత్త ఆకులు పెరగడానికి వీలుగా, పదునైన కత్తెరతో ఆకులను కాండానికి దగ్గరగా కత్తిరించాలి. అంతే తప్ప బలవంతంగా తెంపే ప్రయత్నం చేయొద్దు.

ఆకులను ఎలా ఆరబెట్టాలి

ఆకులను కడిగి, నేరుగా సూర్యరశ్మి తగలకుండా గాలి బాగా తగిలే ప్రదేశంలో ఒక పేపర్ టవల్ మీద పరచండి. వాటిని అప్పుడప్పుడూ తిప్పుతూ ఉండాలి. అవి సాధారణంగా 2 వారాల్లో ఆరిపోతాయి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్న కట్టలుగా కట్టి, ఆరబెట్టుకోవచ్చు.

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