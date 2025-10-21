"కార్తిక మాసం స్పెషల్" అరుణాచలంలో దర్శనం, వసతి సౌకర్యాలు - ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!

ETV Bharat / offbeat

ARUNACHALAM Temple : తిరువణ్ణామలై అనడం కంటే అరుణాచలం అంటే తెలుగువారికి బాగా తెలుస్తంది. ఈ అరుణాచల క్షేత్రంలో ఓ పవిత్రత ఉంది. ఈ పేరులో ఓ మార్మికత, ఈ శబ్దంలో ఓ పులకింత ఉంది.

అంతేగాకుండా ఇక్కడ అగ్నిలింగం, రమణాశ్రమంతో పాటు అద్భుతమైన ఆకర్షణలెన్నో దర్శించుకోవచ్చు. గత కొన్నేళ్లలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అరుణాచలం (తిరువణ్ణామలై) వెళ్లే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. అలాంటి మహిమాన్విత అరుణాచలం ఎలా వెళ్లాలి? అక్కడ ఏం చూడాలి? వసతి సౌకర్యాలేమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

APTDC "కార్తిక మాసం" స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ - రూ.2 వేలకే పంచారామాల దర్శనం!

ఎలా వెళ్లాలి

హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాలతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ పట్టణాల నుంచి రోడ్డు మార్గంలో నేరుగా తిరువణ్ణామలై చేరుకోవచ్చు. రైలు ద్వారా కాట్పాడి జంక్షన్‌కు చేరుకుని అక్కడి నుంచి 94 కి.మీ. ప్రయాణించాలి. తిరుపతి నుంచి అరుణాచలానికి 193 కి.మీ. దూరం ఉంటుంది.

ఆలయంలో విశేషాలు

ఉచిత సర్వదర్శనంతో పాటు రూ.50 టికెట్ పై శీఘ్రదర్శనం చేసుకోవచ్చు.

ఆలయం విస్తీర్ణం 25 ఎకరాలు కాగా, తొమ్మిది గోపురాలతో అలరారుతుంది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మించిన ఇక్కడి రాజగోపురం ఎత్తు 217 అడుగులు కాగా, దేశంలో అతి ఎత్తైన గోపురాల్లో ఇది మూడోది. క్రీ.శ.1500 సంవత్సరంలోనే దీన్ని అబ్బురపరిచే శిల్పకళతో నిర్మించగా, ఆలయంలో శివుడు మహా అగ్నిలింగ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు.

అన్నదానంతో పాటు రూ.50తో రకరకాల ప్రసాదాలు ఉంటాయి.

బిల్వ, అశ్వత్థ వృక్షాలు, సంతానం కోరుకునే వారి కోసం చెరకు ఊయల ఆలయంలో ఉన్నాయి.

పెళ్లి కాని యువతులు కాశీ నందిని దర్శించుకుని పూజలు చేస్తారు.

గిరి ప్రదక్షిణలో దర్శించాల్సినవి

అనువైన సమయాలు : వేకువజామున, రాత్రి

డబ్బు చెల్లిస్తే పిల్లలకు, పెద్దవారికి వీల్‌ఛైర్‌ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

నడవలేకపోతే ఆటో లేదా షేరింగ్‌ ఆటో ఎంచుకోవచ్చు. ఐదుగురికి రూ.వెయ్యి వరకు ఖర్చవుతుంది. మినీ ఆటో నలుగురికి రూ.500 తీసుకుంటారు.

గిరి ప్రదక్షిణ (గిరివాలం/గిరివరం): 14 కి.మీ.

అరుణగిరి అధిరోహిస్తారా?

సాక్షాత్తు పరమశివుడు కొండ రూపంలో కొలువయ్యాడని ప్రతీతి.

అరుణగిరి ఎత్తు 2669 అడుగులు (814 మీటర్లు) ఉంటుంది.

ఉదయం 8.30 నుంచి సాయంత్రం 4.30 వరకే అనుమతి ఉంటుంది.

పిల్లలు, వృద్ధులను కొండపైకి అనుమతించరు.

కార్తిక దీపోత్సవం

కార్తిక పర్వదినాన్ని పదిరోజుల పాటు విశేషంగా నిర్వహిస్తారు. నవంబరు 24 నుంచి డిసెంబరు 4వరకు నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు.

వసతి సౌకర్యం

మొత్తం వసతి సముదాయాలు 500 ఉండగా, ఇందులో తెలుగు వారు నడిపేవి కూడా ఉన్నాయి. ప్రైవేటు సత్రాలు, హోమ్‌స్టే, కాటేజీలు, భోజన రెస్టారెంట్లలో ఏసీ, నాన్‌ ఏసీ గదులు అనేకం ఉన్నాయి.

శివ సన్నిధి, రమణ నగర్, పోస్టాఫీసు దగ్గర నంబర్‌ : 97893 78779

ఆర్యవైశ్య నిత్య అన్నదాన సత్రం ట్రస్ట్‌

దక్షిణ గాలి గోపురం దగ్గర, కన్యకాపరమేశ్వరి గుడివీధి, నంబర్‌ : 94934 82811, 99665 61998

ఆలయం పక్కనే క్లోక్‌ రూమ్‌లు ఉంటాయి.

లగేజీ, చెప్పులు పెట్టుకునే వెసులుబాటు ఉంది.

తమిళనాడు టెంపుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ (టీటీడీసీ) ఆధ్వర్యంలో హోమ్‌స్టేలూ నిర్వహిస్తున్నారు.

ఏ, బీ, సీ బ్లాక్‌లలో ఉండే వీటిల్లో 120 ఏసీ, నాన్‌ ఏసీ రూమ్‌లు ఉన్నాయి.

ఉదయం టిఫిన్‌ ఫ్రీ. ఆన్‌లైన్‌లో ముందస్తుగా బుక్‌ చేసుకోవచ్చు..

వెబ్‌సైట్‌: http://www.ttdconline.com/

నంబర్‌: 73581 00396

రమణ మహర్షి ఆశ్రమం

అరుణాచలంలో రమణాశ్రమం చాలా ప్రసిద్ధమైంది. ఇక్కడ మౌనంగా ఉండడం ముఖ్యం.

రెండు నెలల ముందే బుక్ చేసుకోవాలి.

ఐదుగురు ఉండే వసతి గది రూ.700 నుంచి మొదలవుతుంది.

భారతీయులు మూడు రోజుల నుంచి గరిష్ఠంగా 5 రోజులు, విదేశీయులు 14 రోజులు ఇక్కడ వసతి పొందే వీలుంది.

వివరాలకు www.gururamana.orgను సంప్రదించాలి.

సమయం : ఉదయం 5.30 నుంచి 11 గంటల వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 8.30 గంటల వరకే ఉంటుంది.

శేషాద్రి ఆశ్రమం

రమణ మహర్షి ఆశ్రమం పక్కనే శేషాద్రి ఆశ్రమం ఉంటుంది.

ఇక్కడ 70 వసతి గదులున్నాయి. రోజు వారి అద్దె రూ.700 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. నెల రోజుల ముందే బుక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

కాంటాక్ట్ నంబర్ : 94873 00941

పని వేళలు : ఉదయం 8 నుంచి 12 గంటల వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 7.30 గంటల వరకు.

ఇక్కడ గది తీసుకోకపోయినా టిఫిన్, మీల్స్ అందుబాటు ధరల్లో ఉంటుంది.

ఆంధ్రా ఆశ్రమం

శివసన్నిధి హోమ్‌స్టే 22 గదులు కలిగిన ఆంధ్రా ఆశ్రమం ఉంది. ఇక్కడ ఒక్కో గదిలో ఆరేడుగురు ఉండొచ్చు. నెల రోజులు ముందుగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

కాంటాక్ట్ ఫోన్‌ నంబర్‌ : 96291 50234

