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రాంగ్ నంబర్​కు "రీఛార్జ్" చేశారా? - డబ్బును రీఫండ్ చేసుకోవచ్చు!

పొరపాటున వేరే నంబర్​కు రీఛార్జ్ చేశారా? - ఇలా చేస్తే మీ మనీ రిటర్న్ పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Wrong Number Recharge
Wrong Number Recharge (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:56 PM IST

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Wrong Number Recharge : నేటి డిజిటల్ యుగంలో డేటా వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరి చేతిలో మొబైల్స్ ఇమిడిపోయాయి. ప్రస్తుతం అన్ని రకాల సేవలు మొబైల్స్​లో అందుబాటులోకి రావడమే ఇందుకు కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే, ఒకప్పుడు ఫోన్ చేయడానికైనా, డేటా వినియోగానికైనా రూ.10, 20 అంటూ టాప్​ అప్ కార్డులు కొని రీఛార్జ్ చేసుకునే వాళ్లం. కానీ, ప్రస్తుతం రీఛార్జ్ చేసుకునే విధానం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఫోన్​లోనే వివిధ యాప్​లలో చిటికెలో నచ్చిన ప్లాన్​ను రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, కొన్నిసార్లు హడావుడిలో పొరపాటున "రాంగ్ నంబర్​కు రీఛార్జ్" చేస్తుంటాం. అలాంటి టైమ్​లో ఆ డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ప్రస్తుతం అనేక రకాల సేవలకు సెల్​ఫోన్ నెలవు కావడంతో ఎంత ఖర్చయినా రీఛార్జ్ చేసుకోవడం తప్పనిసరైంది. టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాక మొబైల్ రీఛార్జ్ చాలా సులభం అయింది. చాలా మంది రీఛార్జ్ కోసం ఫోన్​పే, గూగుల్​పే, పేటీఎం, అమెజాన్ పే అంటూ అనేక యాప్​లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, రీఛార్జ్ చేసుకునేటప్పుడు పది నంబర్లలో ఒక్క డిజిట్ తప్పుగా ఎంటర్​ చేసినా వేరే ఎవరికో రీఛార్జ్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు పని ఒత్తిడి, కంగారులో ఇలా జరుగుతుంటాయి. పొరపాటున ఇలా ఇతరుల నంబరుకు రీఛార్జ్ చేస్తే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేస్తే ఈజీగా మీ డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చంటున్నారు. అయితే, ఇతరుల ఫోన్​కు రీఛార్జ్ చేసిన మూడు గంటల్లోనే ఈ పని పూర్తి చేయాలి. అప్పుడే రీఫండ్ పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. టెలికాం ఆపరేటర్​ను బట్టి మీరు తప్పుగా చేసిన రీఛార్జ్​కు రీఫండ్ కోరే విధానం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

జియో :

  • జియో వినియోగదారులైతే ముందుగా మీ మొబైల్​లో "My Jio" యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి 'Recharge History'లోకి వెళ్లాలి.
  • ఆపై రాంగ్​గా చేసిన రీఛార్జ్​ను ఎంచుకొని, "ప్లాన్‌ క్యాన్సిల్‌" అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • అలా చేస్తే రాంగ్ నంబర్​కు రీఛార్జ్​ చేసిన డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమవుతాయి.

నోట్ : ఇది "MyJio యాప్ లేదా Jio.com" ద్వారా చేసిన రీఛార్జ్‌లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. రిటైలర్లు లేదా థర్డ్-పార్టీ యాప్‌ల ద్వారా చేసిన రీఛార్జ్‌లకు వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.

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ఎయిర్​టెల్ :

  • ఎయిర్​టెల్ వినియోగదారులైతే ముందుగా "ఎయిర్​టెల్ థ్యాంక్స్" అనే యాప్ డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ యాప్​ను ఓపెన్ చేసి 'హెల్ప్‌' సెక్షన్‌లోకి వెళ్లాలి.
  • అనంతరం 'రాంగ్ రీఛార్జ్ రివర్సల్' అనే ఆప్షన్ ద్వారా రద్దు చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
  • లేదా ఎయిర్​టెల్ కస్టమర్ కేర్‌ నంబర్​ 121కి ఫోన్​ చేసి నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

వీఐ :

  • వొడాఫోన్ ఐడియా కస్టమర్లు అయితే 51619 నంబర్​ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేస్తే డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్మాట్​లో 51619 నంబర్‌కు SMS పంపండి. WRR <రాంగ్ నంబర్> <ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ> <అమౌంట్> <సరైన నంబర్>.
  • లేదంటే, ప్రత్యామ్నాయంగా Vi కస్టమర్ కేర్‌కు కాల్ చేసి రిఫండ్ కోసం ఫిర్యాదు చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

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