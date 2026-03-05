ETV Bharat / offbeat

కర్రీ మాడు వాసన వస్తే ఇలా చేయండి - ఘుమఘమలు బ్యాక్!

- అడుగు భాగం మాడిపోయిన కర్రీ నుంచి స్మెల్​ తరిమికొట్టండిలా - చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే కూర పర్ఫెక్ట్​గా తయారవుతుంది!

How to Fix Burnt Curry
How to Fix Burnt Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 5, 2026 at 11:04 AM IST

How to Fix Burnt Curry : కూర ఎంత అద్భుతంగా చేసే వారికైనా ఒక్కోసారి ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. ఉప్పు ఎక్కువైందనో, కారం ఎక్కువైందనో కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి. ఇదే విధంగా కర్రీ అడుగంటి మాడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. దీనివల్ల కర్రీ మొత్తానికి మాడిపోయిన స్మెల్ అంటుకుంటుంది. తింటున్నప్పుడు ఆ వాసన ఇబ్బంది పెడుతుంది. దీనివల్ల కర్రీలోని ఫ్లేవర్స్​ మొత్తం దెబ్బతిని టేస్ట్​ సరిగా ఉండదు. ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అందరికీ అనుభవమే. ఇలాంటప్పుడు తినలేక చాలా మంది కర్రీలను బయట పడేస్తుంటారు కూడా!

అయితే, కొన్ని టిప్స్ పాటించడం వల్ల కర్రీ మాడిపోయిన స్మెల్ రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు పాక శాస్త్ర నిపుణులు. తద్వారా ఎంతో ఇష్టంగా తయారు చేసుకున్న కర్రీని మంచి ఫ్లేవర్​తోనే ఆరగించొచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గ్రేవీతో కూడిన కర్రీలు మాడిపోయినప్పుడు పెరుగు, క్రీమ్, వెన్న వంటి పదార్థాలను ఉపయోగించి నార్మల్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని తగిన మోతాదులో వేయడం వల్ల అడుగంటిన స్మెల్ తగ్గిపోతుంది. అదేవిధంగా కర్రీకీ మంచి చిక్కదనం కూడా వస్తుంది. అందువల్లో గ్రేవీలకు ఇవి వాడుకోవచ్చు.

గ్రిల్‌ చేసిన ఆహార పదార్థాలు మాడిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కర్రీ మాడు వాసన వస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు సాస్‌ యాడ్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల సాస్​ లోని స్వీట్, పులుపు టేస్ట్ కవర్​ చేస్తుంది. మాడువాసనను డామినేట్ చేయడంతోపాటు కొత్త రుచిని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.

అడుగు మాడే వంటల్లో బిర్యానీ, పులావ్‌ కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఒక ఉల్లిపాయను నాలుగు ముక్కలుగా తరిగి బిర్యానీ గిన్నెలో నాలుగు మూలల్లో పెట్టి మూత పెట్టాలి. సుమారు 15 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మాడు వాసన చాలా వరకు తొలగిపోతుంది.

కొన్నిసార్లు సమయానికే స్టౌ ఆఫ్ చేసినప్పటికీ, కూర అడుగు భాగం కాస్త మాడిపోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో మాడు వాసన తగ్గిపోవాలంటే వెనిగర్‌, లెమన్ జ్యూస్, టమాటా రసం ఇలా ఏదో ఒకటి తగిన మోతాదులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మాడు వాసన తొలగిపోవడంతోపాటు కర్రీకి అదనపు రుచి అందుతుంది.

ఈ టిప్స్ పాటించండి :

  • కూర అడుగంటినప్పుడు గరిటతో మొత్తం కలిపేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయకూడదు.
  • దీనివల్ల మాడిన భాగం మొత్తం కూరలో కలిసిపోవడం వల్లా మాడు వాసన కర్రీ మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి, మాడిన భాగాన్ని అలా వదిలేయాలి.
  • ఇంకా, కర్రీ మొత్తాన్ని తీసి వేరే గిన్నెలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • గిన్నె అడుగు భాగం పలుచగా ఉండడం వల్ల కూడా కర్రీలు మాడిపోతుంటాయి. అందువల్ల మందంగా ఉన్నవాటిని ఎంచుకుంటే మంచిది.
  • మాడిపోయిన కర్రీపై కాస్త దాల్చిన చెక్క పౌడర్ చల్లుకుంటే బాగుంటుంది. మాడు వాసన తొలగిపోవడంతోపాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

