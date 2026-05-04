కల్తీ రాగులతో డేంజర్లో ఆరోగ్యం - స్వచ్ఛమైనవి గుర్తించడానికి FSSAI టిప్స్!
- రాగులతో చక్కటి ఆరోగ్యం - కానీ కల్తీవి తింటే ముప్పు తప్పదంటున్న నిపుణులు - ఇలా గుర్తించాలని సూచన
Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST
How to Find Ragi Adulteration in Telugu: ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాగులకు ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నారు. చూడటానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించే వీటిలో ఎన్నో పోషక విలువలు ఉన్నాయి. వీటిల్లోని కాల్షియం, ఐరన్, పీచు పదార్థాలు ఎముకలను బలంగా చేయడంతోపాటు షుగర్, అధిక బరువును అదుపులో ఉంచుతాయి. అయితే ఇన్ని పోషకాలు కలిగిన రాగులను కూడా కల్తీ రాయుళ్లు వదలడం లేదు. రసాయనాలు కలిపి మార్కెట్లో అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలను అలర్ట్ చేసేందుకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని టిప్స్ చూసిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రాగులను ఎలా కల్తీ చేస్తారు: రాగులు తాజాగా, ఎర్రగా మెరుస్తూ కనిపించడానికి రోడమైన్-బి (Rhodamine B) అనే సింథటిక్ రంగును ఉపయోగిస్తారని FSSAI చెబుతోంది. సాధారణంగా ఈ రసాయనాన్ని టెక్స్టైల్ పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారట. ఈ రోడమైన్ బి కలపడం వల్ల రాగులు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటంతోపాటు మంచి కలర్లో కనిపిస్తాయి. ఈ రోడమైన్ బి రసాయనం కలిపిన రాగులను తీసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగుల కల్తీని గుర్తించేందుకు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సూచిస్తోంది. వీటి ద్వారా కల్తీ రాగులను గుర్తించి ఆరోగ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతోంది.
నీటి ద్వారా పరీక్ష:
- ముందుగా గాజు గ్లాసులో నీరు తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- ఆ గ్లాస్లో 2 టీస్పూన్లు రాగులను వేసి కలపాలి.
- రాగులు స్వచ్ఛమైనవి అయితే నీరు రంగు మారకుండా అలానే ఉంటుంది. అదే అవి రోడమైన్ బీ తో కల్తీ జరిగితే నీటి రంగు మారుతుంది.
- ఇలా రంగు మారిన రాగులను వాడకుండా ఉంటే సరిపోతుంది.
కాటన్ బాల్ పరీక్ష:
- ఒక ప్లేట్లోకి రాగులను తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక కాటన్ బాల్ను తీసుకుని నీటిలో లేదా వంట నూనెలో ముంచాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ దూదితో రాగుల పైభాగంపై గట్టిగా రుద్దాలి.
- దూది రంగు మారకుండా ఉంటే అవి స్వచ్ఛమైన రాగులని అర్థం.
- ఒకవేళ దూది ఎర్రగా లేదా గులాబీ రంగులోకి మారితే ఆ రాగులకు రోడమైన్ బి రంగు పూసినట్లు. కాబట్టి అలాంటి వాటిని ఉపయోగించకూడదు.
రాగులతో ఏమేమి వంటలు చేసుకోవచ్చు: మెజార్టీ పీపుల్ రాగులతో జావ చేసుకుంటుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా వివిధ రకాల వంటకాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. రాగిముద్దలు, ఇడ్లీ, దోసెలు, చపాతీ, లడ్డూ, కేక్, హల్వా, పూరీ, పరోటా వంటివీ చేసుకోవచ్చు.
