కల్తీ రాగులతో డేంజర్​లో ఆరోగ్యం - స్వచ్ఛమైనవి గుర్తించడానికి FSSAI టిప్స్​!

Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST

How to Find Ragi Adulteration in Telugu: ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాగులకు ఇంపార్టెంట్​ ఇస్తున్నారు. చూడటానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించే వీటిలో ఎన్నో పోషక విలువలు ఉన్నాయి. వీటిల్లోని కాల్షియం, ఐరన్​, పీచు పదార్థాలు ఎముకలను బలంగా చేయడంతోపాటు షుగర్, అధిక బరువును అదుపులో ఉంచుతాయి. అయితే ఇన్ని పోషకాలు కలిగిన రాగులను కూడా కల్తీ రాయుళ్లు వదలడం లేదు. రసాయనాలు కలిపి మార్కెట్లో అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలను అలర్ట్​ చేసేందుకు ఫుడ్​ సేఫ్టీ అండ్​ స్టాండర్డ్స్​ ఆథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా కొన్ని టిప్స్​ చూసిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రాగులను ఎలా కల్తీ చేస్తారు: రాగులు తాజాగా, ఎర్రగా మెరుస్తూ కనిపించడానికి రోడమైన్-బి (Rhodamine B) అనే సింథటిక్​ రంగును ఉపయోగిస్తారని FSSAI చెబుతోంది. సాధారణంగా ఈ రసాయనాన్ని టెక్స్‌టైల్ పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారట. ఈ రోడమైన్​ బి కలపడం వల్ల రాగులు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటంతోపాటు మంచి కలర్​లో కనిపిస్తాయి. ఈ రోడమైన్​ బి రసాయనం కలిపిన రాగులను తీసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగుల కల్తీని గుర్తించేందుకు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయని ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ సూచిస్తోంది. వీటి ద్వారా కల్తీ రాగులను గుర్తించి ఆరోగ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతోంది.

నీటి ద్వారా పరీక్ష:

  • ముందుగా గాజు గ్లాసులో నీరు తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • ఆ గ్లాస్​లో 2 టీస్పూన్లు రాగులను వేసి కలపాలి.
  • రాగులు స్వచ్ఛమైనవి అయితే నీరు రంగు మారకుండా అలానే ఉంటుంది. అదే అవి రోడమైన్​ బీ తో కల్తీ జరిగితే నీటి రంగు మారుతుంది.
  • ఇలా రంగు మారిన రాగులను వాడకుండా ఉంటే సరిపోతుంది.

కాటన్ బాల్ పరీక్ష:

  • ఒక ప్లేట్​లోకి రాగులను తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక కాటన్​ బాల్​ను తీసుకుని నీటిలో లేదా వంట నూనెలో ముంచాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆ దూదితో రాగుల పైభాగంపై గట్టిగా రుద్దాలి.
  • దూది రంగు మారకుండా ఉంటే అవి స్వచ్ఛమైన రాగులని అర్థం.
  • ఒకవేళ దూది ఎర్రగా లేదా గులాబీ రంగులోకి మారితే ఆ రాగులకు రోడమైన్ బి రంగు పూసినట్లు. కాబట్టి అలాంటి వాటిని ఉపయోగించకూడదు.

రాగులతో ఏమేమి వంటలు చేసుకోవచ్చు: మెజార్టీ పీపుల్​ రాగులతో జావ చేసుకుంటుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా వివిధ రకాల వంటకాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. రాగిముద్దలు, ఇడ్లీ, దోసెలు, చపాతీ, లడ్డూ, కేక్​, హల్వా, పూరీ, పరోటా వంటివీ చేసుకోవచ్చు.

