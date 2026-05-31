ETV Bharat / offbeat

"డూప్లికేట్​ ఛార్జర్"​ను కనిపెట్టే ప్రభుత్వ యాప్​ - ఒక్క నిమిషంలో చెక్​ చేసుకోవచ్చు!

-ఫోన్​ ఛార్జర్​ రియల్​ ఆర్​ ఫేక్​ అని గుర్తించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్​ యాప్​ - R నెంబర్​ సాయంతో చిటికెలో సమాచారం!

How to Find Phone Charger is Real or Fake
How to Find Phone Charger is Real or Fake (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Find Phone Charger is Real or Fake: నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ల వాడకం కామన్​ అయ్యింది. అయితే ఈ ఫోన్​ ​ వర్క్​ కావాలంటే ఛార్జింగ్​ కంపల్సరీ. అయితే ఫోన్​ పేలకుండా, పాడవకుండా నడవాలంటే కంపెనీ అందించే ఒరిజనల్​ ఛార్జర్​ ముఖ్యం. కానీ ప్రస్తుతం ఫోన్​ కొంటే కంపెనీలు ఛార్జర్లు అందించడం లేదు. దీంతో బయట మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలోనే వినియోగదారుల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్న దుకాణదారులు మార్కెట్‌లో నకిలీ ఛార్జర్లను అమ్ముతున్నారు. చూడటానికి ఇవి అసలైన కంపెనీ ఛార్జర్లలానే కనిపించినా, డివైజ్‌లకు చాలా హాని చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఛార్జర్స్​ కొనేటప్పుడు అవి ఒరిజినల్​ ఆర్​ ఫేక్​ అని కనిపెట్టడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. మరి ఎలా కనిపెట్టాలి? అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన యాప్​ తీసుకొచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఛార్జర్​ ఫేక్​ ఆర్​ రియల్​ అని ఎలా గుర్తించాలి: భారత ప్రభుత్వ వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టండర్డ్స్​(BIS) సంస్థ ఫోన్​ ఛార్జర్​ ఒరిజినల్​ లేదా నకిలీ అని గుర్తించేందుకు యాప్​ తీసుకొచ్చింది.

  • ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి BIS CARE యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇన్​స్టాల్​ చేసిన తర్వాత యాప్​ను ఓపెన్​ చేస్తే స్క్రీన్​ మీద కొన్ని సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో Verify R-no Under CRS పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ ఛార్జర్​ పై ఉండే 8 అంకెల R నెంబర్(ఉదా R -42267859)ను ఎంటర్​ చేసి Go ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ నంబర్ సరైనదైతే, స్క్రీన్‌పై తయారీదారు పేరు, బ్రాండ్, మోడల్ నంబర్, స్టేటస్​ వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఛార్జర్ పై ఉన్న బ్రాండ్ పేరు, యాప్‌లో చూపించే బ్రాండ్ పేరు ఒకటే అయి ఉండాలి. అప్పుడు అది ఒరిజినల్​ కిందకు వస్తుంది. ఒకవేళ సెర్చ్​ చేసినప్పుడు Not Found అని వచ్చినా, వివరాలు ఏమైనా తప్పు ఉన్నా అది నకిలీది అని గుర్తించి అలర్ట్​ కావాలంటున్నారు.

BIS CRS వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా: యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోని వారు బీఐఎస్​ సీఆర్​ఎస్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా సెర్చ్​ చేయవచ్చు. అందుకోసం..

  • ముందుగా ఫోన్​లో BIS CRS అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Search by R Number పై క్లిక్​ చేయాలి. అక్కడ R నెంబర్​ కాలమ్​లో 8 అంకెల నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి సెర్చ్​ చేస్తే తయారీదారు పేరు, బ్రాండ్, మోడల్ నంబర్, స్టేటస్​ వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • కేవలం R నెంబర్​ కాకుండా ప్రొడక్ట్​ పేరు లేదా మోడల్​ లేదా బ్రాండ్​ వివరాల ద్వారా కూడా కనుక్కోవచ్చు.

R నెంబర్​ అంటే ఏమిటి: కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిన నిబంధనల ప్రకారం భారతదేశంలో అమ్ముడయ్యే ప్రతి మొబైల్ ఛార్జర్ తప్పనిసరిగా BIS గుర్తింపు పొందాలి. ఇందుకోసం కంపెనీలు ప్రభుత్వ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్​ స్కీమ్​(CRS)పోర్టల్​లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఈ పోర్టల్​ను 2012లో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ, BIS సంయుక్తంగా తీసుకొచ్చింది. అలా రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి ఛార్జర్ వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన 8 అంకెల నంబర్ ముద్రిస్తారు. ఈ నెంబర్​ను ఉపయోగించే అది ఫేక్​ ఆర్​ రియల్​ అని కనుగొనవచ్చు.

Phone Charger is Real or Fake
Phone Charger is Real or Fake (ETV Bharat)

ఫేక్​ ఛార్జర్స్​ వాడితే ఏం జరుగుతుంది: డూప్లికేట్ లేదా తక్కువ నాణ్యత గల ఛార్జర్‌ని ఉపయోగిస్తే మొదటికే మోసం వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకుంటే ఒరిజినల్ ఛార్జర్లలో అనేక సేఫ్టీ సర్క్యూట్లు ఉంటాయని, నకిలీ వాటిలో ఇలాంటివి ఏవీ ఉండవంటున్నారు. దీనివల్ల వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు నేరుగా ఫోన్‌కు చేరి బ్యాటరీ సామర్థ్యం దెబ్బతినడం, బ్యాటరీ ఉబ్బిపోవడం, ఫోన్ విపరీతంగా వేడెక్కడం, పేలడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఫేక్ ఛార్జర్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. కొనే ముందే వాటిని వెరిఫై చేసుకోవడం ద్వారా డబ్బులు సేవ్​ అవడంతో పాటు ఫోన్​ లైఫ్​ దెబ్బ తినకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

పబ్లిక్ కేబుళ్లతో ఫోన్ ఛార్జింగ్ యమా డేంజర్​- ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే మీ డేటా అంతా చోరీ!

TAGGED:

IS YOUR PHONE CHARGER REAL OR FAKE
PHONE CHARGER IS REAL OR FAKE
HOW TO CHECK CHARGER REAL OR FAKE
నకిలీ ఛార్జర్​ ఎలా కనిపెట్టాలి
PHONE CHARGER IS REAL OR FAKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.