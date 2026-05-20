ట్రైన్​లో లగేజీ మర్చిపోయారా? - ఇలా చేస్తే వెంటనే తిరిగి పొందొచ్చు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 4:01 PM IST

How to Find Forgot Luggage in Train: దూర ప్రయాణాలు అనగానే చాలా మంది ఎంచుకునే రవాణా సౌకర్యం రైలు. ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఎటువంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే, స్టేషన్​ దిగే హడావుడిలో, అజాగ్రత్త కారణంగా కొన్నిసార్లు ట్రైన్​లోనే లగేజీ మర్చిపోతుంటారు. ఇక లగేజీ తీసుకోలేదని తెలియగానే తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. . ఇక ఆ సామాను పోయినట్లేనని బాధపడిపోతారు. అయితే, ఇకపై ట్రైన్​లో లగేజీ మర్చిపోయినప్పుడు ఎటువంటి టెన్షన్​ పడకుండా ఈ పనులు చేస్తే పోయిన మీ లగేజ్ మీ చెంతకు చేరుతుంది. మరి ఆ పనులు ఏంటంటే..

రైలు మదద్​ యాప్​: రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీ బ్యాగు, పర్సు లేదా ఏదైనా ముఖ్యమైన వస్తువును పోగొట్టుకుంటే, అటువంటి సమయంలో ఏ మాత్రం ఆందోళన చెందకుండా వెంటనే రైల్వే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. దీని కోసం భారతీయ రైల్వే 'రైల్ మదద్' అనే ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను రూపొందించింది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రయాణికులు తమ ఫిర్యాదులను వేగంగా నమోదు చేయవచ్చు, వారి సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు దానిని ట్రాక్ చేయవచ్చు.

ఈ యాప్​లో ఎలా కంప్లైంట్​ చేయాలి? :

  • ముందుగా ప్లే స్టోర్​ నుంచి రైల్​మదద్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. ఇది ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది.
  • యాప్​ ఓపెన్​ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మీ పేరు, ఫోన్​ వంటివి ఎంటర్​ చేసి పాస్​వర్డ్​ క్రియేట్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. యాప్​లో లాగిన్​ అయినాక స్క్రీన్​ మీద గ్రీవియన్స్​ (ఫిర్యాదు చేయడానికి) కాలమ్​ ఉంటుంది.
  • అందులో మీ టికెట్‌పై ఉన్న పీఎన్ఆర్ (PNR) నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి. అంటే మీ బ్యాగ్ రంగు, దాని పరిమాణం, అందులో ఉన్న వస్తువులు, ఏ కోచ్‌లో, ఏ సీటులో ప్రయాణించారు వంటి వివరాలను స్పష్టంగా తెలియజేయాలి.
  • అలాగే ఘటన జరిగిన తేదీని ఎంటర్​ చేసి ఇంకా స్పష్టత కోసం మీ దగ్గర లగేజీ ఫొటో ఉంటే దానిని అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.
  • కంప్లైంట్​ రిజిస్టర్​ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక 'గ్రీవెన్స్ ఐడీ' వస్తుంది. దీని సహాయంతో మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో ట్రాక్​ చేయవచ్చు.

రైల్​ మదద్​ వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా: మొబైల్ యాప్‌ను ఉపయోగించడం కష్టంగా భావిస్తే, రైల్​ మదద్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

  • మీ ఫోన్​లో రైల్​ మదద్​ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. యాప్​ లాగిన్​ కోసం ఏ వివరాలు అయితే యూజ్​ చేశామో, వాటినే ఇక్కడ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • వెబ్​సైట్​లో లాగిన్​ అయినాక స్క్రీన్​ మీద గ్రీవియన్స్​ (ఫిర్యాదు చేయడానికి) కాలమ్​ ఉంటుంది.
  • అందులో మొదటగా మీ ఫోన్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి ఓటీపీ వెరిఫికేషన్​ కంప్లీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ టికెట్‌పై ఉన్న పీఎన్ఆర్ (PNR) నెంబర్​, మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అలాగే ఘటన జరిగిన తేదీని ఎంటర్​ చేసి ఇంకా స్పష్టత కోసం మీ దగ్గర లగేజీ ఫొటో ఉంటే దానిని అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.
  • కంప్లైంట్​ రిజిస్టర్​ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక 'గ్రీవెన్స్ ఐడీ' వస్తుంది. దీని సహాయంతో మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో ట్రాక్​ చేయవచ్చు.

ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేసి: ఒకవేళ రైల్​ మదద్​ యాప్​, వెబ్​సైట్​ ద్వారా కంప్లైంట్​ చేయడం కష్టమనుకుంటే సింపుల్​గా 139కి కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇది ఇండియన్​ రైల్వేస్​ ఇంటిగ్రేటెడ్​ హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​. సో ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేసి మీ పీఎన్​ఆర్​ నెంబర్​ సహా మిగిలిన వివరాలు చెప్పాలి. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఆ ట్రైన్​ నెక్ట్స్​ స్టేషన్​కు అలర్ట్​ పంపిస్తారు. దీంతో, రైల్వే సిబ్బంది ఆ స్టేషన్​లో మీ లగేజీ కలెక్ట్​ చేసుకుంటారు.

RPFకు రిపోర్ట్​: ట్రైన్​ లగేజీ పోయినప్పుడు పైన చెప్పిన పనులు మాత్రమే కాకుండా రైల్వే ప్రొటెక్షన్​ ఫోర్స్​కు కూడా కంప్లైంట్​ ఇవ్వాలి. ఆ ఫిర్యాదులో మీ పీఎన్​ఆర్​ నెంబర్​, ట్రైన్​ నెంబర్​, సీటు నెంబర్​, లగేజీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. దీంతో వెంటనే అధికారులు మీ కంప్లైంట్​ను ట్రాక్​ చేసి లగేజీని కలెక్ట్​ చేసుకుంటారు.

అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం మీరు ఎంత త్వరగా ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తే, రైల్వే అధికారులు అంత వేగంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే రైలులోని సిబ్బందిని, సంబంధిత రైల్వే విభాగాలను వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తారు. దీనివల్ల వస్తువు దొరికే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.

