ట్రైన్లో లగేజీ మర్చిపోయారా? - ఇలా చేస్తే వెంటనే తిరిగి పొందొచ్చు!
Published : May 20, 2026 at 4:01 PM IST
How to Find Forgot Luggage in Train: దూర ప్రయాణాలు అనగానే చాలా మంది ఎంచుకునే రవాణా సౌకర్యం రైలు. ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఎటువంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే, స్టేషన్ దిగే హడావుడిలో, అజాగ్రత్త కారణంగా కొన్నిసార్లు ట్రైన్లోనే లగేజీ మర్చిపోతుంటారు. ఇక లగేజీ తీసుకోలేదని తెలియగానే తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. . ఇక ఆ సామాను పోయినట్లేనని బాధపడిపోతారు. అయితే, ఇకపై ట్రైన్లో లగేజీ మర్చిపోయినప్పుడు ఎటువంటి టెన్షన్ పడకుండా ఈ పనులు చేస్తే పోయిన మీ లగేజ్ మీ చెంతకు చేరుతుంది. మరి ఆ పనులు ఏంటంటే..
రైలు మదద్ యాప్: రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీ బ్యాగు, పర్సు లేదా ఏదైనా ముఖ్యమైన వస్తువును పోగొట్టుకుంటే, అటువంటి సమయంలో ఏ మాత్రం ఆందోళన చెందకుండా వెంటనే రైల్వే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. దీని కోసం భారతీయ రైల్వే 'రైల్ మదద్' అనే ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ను రూపొందించింది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రయాణికులు తమ ఫిర్యాదులను వేగంగా నమోదు చేయవచ్చు, వారి సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు దానిని ట్రాక్ చేయవచ్చు.
ఈ యాప్లో ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలి? :
- ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి రైల్మదద్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది.
- యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మీ పేరు, ఫోన్ వంటివి ఎంటర్ చేసి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. యాప్లో లాగిన్ అయినాక స్క్రీన్ మీద గ్రీవియన్స్ (ఫిర్యాదు చేయడానికి) కాలమ్ ఉంటుంది.
- అందులో మీ టికెట్పై ఉన్న పీఎన్ఆర్ (PNR) నంబర్ను నమోదు చేయాలి.
- అనంతరం మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. అంటే మీ బ్యాగ్ రంగు, దాని పరిమాణం, అందులో ఉన్న వస్తువులు, ఏ కోచ్లో, ఏ సీటులో ప్రయాణించారు వంటి వివరాలను స్పష్టంగా తెలియజేయాలి.
- అలాగే ఘటన జరిగిన తేదీని ఎంటర్ చేసి ఇంకా స్పష్టత కోసం మీ దగ్గర లగేజీ ఫొటో ఉంటే దానిని అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక 'గ్రీవెన్స్ ఐడీ' వస్తుంది. దీని సహాయంతో మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
రైల్ మదద్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా: మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగించడం కష్టంగా భావిస్తే, రైల్ మదద్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- మీ ఫోన్లో రైల్ మదద్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. యాప్ లాగిన్ కోసం ఏ వివరాలు అయితే యూజ్ చేశామో, వాటినే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి.
- వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయినాక స్క్రీన్ మీద గ్రీవియన్స్ (ఫిర్యాదు చేయడానికి) కాలమ్ ఉంటుంది.
- అందులో మొదటగా మీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీ టికెట్పై ఉన్న పీఎన్ఆర్ (PNR) నెంబర్, మీరు పోగొట్టుకున్న వస్తువుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- అలాగే ఘటన జరిగిన తేదీని ఎంటర్ చేసి ఇంకా స్పష్టత కోసం మీ దగ్గర లగేజీ ఫొటో ఉంటే దానిని అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక 'గ్రీవెన్స్ ఐడీ' వస్తుంది. దీని సహాయంతో మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
ఈ నెంబర్కు కాల్ చేసి: ఒకవేళ రైల్ మదద్ యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా కంప్లైంట్ చేయడం కష్టమనుకుంటే సింపుల్గా 139కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇది ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్కు కాల్ చేసి మీ పీఎన్ఆర్ నెంబర్ సహా మిగిలిన వివరాలు చెప్పాలి. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఆ ట్రైన్ నెక్ట్స్ స్టేషన్కు అలర్ట్ పంపిస్తారు. దీంతో, రైల్వే సిబ్బంది ఆ స్టేషన్లో మీ లగేజీ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు.
RPFకు రిపోర్ట్: ట్రైన్ లగేజీ పోయినప్పుడు పైన చెప్పిన పనులు మాత్రమే కాకుండా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఆ ఫిర్యాదులో మీ పీఎన్ఆర్ నెంబర్, ట్రైన్ నెంబర్, సీటు నెంబర్, లగేజీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. దీంతో వెంటనే అధికారులు మీ కంప్లైంట్ను ట్రాక్ చేసి లగేజీని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు.
అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం మీరు ఎంత త్వరగా ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తే, రైల్వే అధికారులు అంత వేగంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే రైలులోని సిబ్బందిని, సంబంధిత రైల్వే విభాగాలను వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తారు. దీనివల్ల వస్తువు దొరికే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.
