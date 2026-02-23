బస్సులో లగేజీ మర్చిపోయారా? - ఈ "నంబర్"కు ఫోన్ చేస్తే తిరిగి పొందవచ్చు!
-ఆర్టీసీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ గుర్తుంచుకోండి - మర్చిపోయిన సామాగ్రిని తిరిగి పొందండి!
Published : February 23, 2026 at 5:24 PM IST
How to Find Forgot Luggage in Bus : నిత్యం ఎంతో మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇలా ప్రయాణించే క్రమంలో కొన్నిసార్లు తమ వస్తువులు, లగేజీని బస్సులోనే మర్చిపోతుంటారు ప్రయాణికులు. ముఖ్యంగా దిగే హడావుడిలో పడో, లేదంటే ఏదో ఆలోచనలో ఉండో వెంట పట్టుకెళ్లిన సామాగ్రిని బస్సులోనే మరిచిపోయి దిగేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లైతే లగేజీ మర్చిపోయారన్న విషయాన్ని కూడా త్వరగా గ్రహించరు. ఇంకొన్నిసార్లు మర్చిపోయిన లగేజీ బ్యాగుల్లో ల్యాప్టాప్, విలువైన పత్రాలు, డబ్బు కూడా ఉంటుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో లగేజీ మర్చిపోతే ఆ టెన్షన్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, డోంట్వర్రీ.. ఎప్పుడైనా బస్సులో లగేజీ మర్చిపోయినప్పుడు ఇలా చేస్తే చాలా సింపుల్గా తిరిగి పొందవచ్చంటున్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు.
ఎవరైనా బస్సులో లగేజీ మర్చిపోయినప్పుడు ముందుగా తన వద్ద టికెట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. టికెట్ ఉన్నట్లయితే దాని మీద మీరు ప్రయాణించిన బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్కు సంబంధించిన ఐడీ(గుర్తింపు సంఖ్య) ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఇద్దరి ఐడీలు కాకుండా కేవలం కండక్టర్ ఐడీ మాత్రమే ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు వెంటనే టికెట్పై ఉన్న కండక్టర్ లేదా డ్రైవర్ ఐడీ నంబర్ను నోట్ చేసుకోవాలి.
ఈ నంబర్కు కాల్ చేస్తే చాలు!
అనంతరం మీరు లగేజీ మర్చిపోయిన బస్సు APS RTCకి చెందినదైతే వెంటనే "0866 2570005 లేదా 149" అనే ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయాలి. వారు కాల్ లిఫ్ట్ చేయగానే మీరు లగేజీ మర్చిపోయిన విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. అప్పుడు వాళ్లు మీరు ప్రయాణించిన బస్ టికెట్ మీద ఉన్న కండక్టర్ లేదా డ్రైవర్ ఐడీ చెప్పమంటారు. మీరు ఆ నంబర్ చెప్పగానే వాళ్లు దాన్ని కంప్యూటర్లో చెక్ చేసి లగేజీ మర్చిపోయిన బస్సులో ఉన్న కండక్టర్ లేదా డ్రైవర్కు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్స్ మీకు తెలియజేస్తారు.
అప్పుడు మీరు ఆ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి బస్సులో లగేజీ మర్చిపోయిన విషయాన్ని చెప్పాలి. ఏ సీటు వద్ద మర్చిపోయారో స్పష్టంగా తెలపాలి. అప్పటికీ మీ సామాగ్రి ఎవరూ తీసుకెళ్లకుండా అక్కడే ఉంటే లగేజీని భద్రంగా మీకు అప్పగిస్తారు. ఒకవేళ బస్ దగ్గరలో ఉంటే మిమ్మల్ని అక్కడకి వచ్చి బ్యాగ్ కలెక్ట్ చేసుకోమంటారు. లేదంటే బస్సుకు దగ్గరలో ఉన్న బస్టాండ్లో బ్యాగును జాగ్రత్తగా పెట్టి అక్కడ మిమ్మల్ని కలెక్ట్ చేసుకోమని చెబుతారు.
ఒకవేళ మీరు ప్రయాణించిన బస్సు తెలంగాణ ఆర్టీసీకి చెందినదైతే "040-69440000"కి ఫోన్ చేసి సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. పైన చెప్పిన రెండు టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా మీరు బస్సులో మర్చిపోయిన సామాగ్రిని చాలా ఈజీగా తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చంటున్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు.
బస్సులో ఏదైనా సామాగ్రి మర్చిపోయినప్పుడు(ఫోన్కాల్ రానట్లయితే) సిబ్బంది విధులు ముగిశాక డిపో సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి సమాచారమిస్తారు. ఎర్నింగ్ విభాగంలో ఆదాయం, వస్తువులను అప్పగిస్తారు. మర్చిపోయిన లగేజీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు అప్పటికే డిపో వద్దకు చేరుకుంటే మేనేజర్ సమక్షంలో వివరాలు చెక్ చేసి అప్పగిస్తారు.
టికెట్ లేని సమయంలో ఏం చేయాలంటే?
ఒకవేళ మీ దగ్గర బస్సు టికెట్ లేనట్లయితే మీరు మర్చిపోయిన లగేజీ ఎవరూ తీసుకెళ్లకుంటే దాన్ని డిపోకు చేరుస్తారు. విధులు పూర్తయ్యాక బస్సు డిపోకు చేరుకునే టైమ్లో సెక్యూరిటీ సిబ్బంది బస్సును చెక్ చేస్తారు. అప్పుడు మర్చిపోయిన వస్తువులను రికార్డులో ఎంటర్ చేసి అధికారులకు అందజేస్తారు. ఆ టైమ్లో సదరు ప్రయాణికులు డిపోకు చేరుకుని వివరాలను తెలియజేస్తే వాటిని చెక్ చేసి డిపో మేనేజర్ సమక్షంలో తిరిగి లగేజీని అందజేస్తారు. కాబట్టి, బస్సుల్లో లగేజీ మర్చిపోయినట్లయితే టికెట్ లేని టైమ్లో సంబంధిత డిపోలో సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు ఆర్టీసీ అధికారులు.
