మార్కెట్లో "నకిలీ కుంకుమపువ్వు" - ఈ టిప్స్ పాటించి గుర్తించాలట!
- కుంకుమపువ్వుతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - అవకాశంగా మార్చుకుని కల్తీకి పాల్పడుతున్న అక్రమార్కులు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచన!
Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST
How to Find Fake Saffron: ఖరీదైన సుగంధ ద్రవ్యాల్లో కుంకుమ పువ్వు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. కారణం దీని ధర కిలో దాదాపు రూ.3 లక్షలు పైనే. ఇరిడాసే కుటుంబానికి చెందిన దీనిని ప్రధానంగా శీతల ప్రదేశాల్లో పండిస్తారు. బిర్యానీ వంటి స్పైసీ ఫుడ్ నుంచి ఖీర్ వంటి తీపి పదార్థాల వరకూ ఎన్నో స్పెషల్ ఐటమ్స్కు కుంకుమపువ్వు మంచి రంగును, రుచిని అందిస్తుంది. ఇక ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయితే పాలలో ఈ రేకులను కలుపుకుని తాగితే పిల్లలు అందంగా పుడతారని ఓ నమ్మకం. అయితే ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే కుంకుమపువ్వును కల్తీరాయుళ్లు అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నారు. నకిలీ కుంకుమపువ్వును మార్కెట్లో విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. అందుకే కుంకుమ పువ్వు తీసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు గుర్తించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కుంకుమపువ్వును ఎలా కల్తీ చేస్తారు? : నిజమైన శాఫ్రాన్ రేటు ఎక్కువ కాబట్టి.. మార్కెట్లో లభించే వివిధ పదార్థాలతో కల్తీ చేసి అమ్ముతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో.. మొక్కజొన్న పీచుకు రంగు వేసినవి ఒక రకం అంటున్నారు. అంటే మొక్కజొన్న పొత్తులపై తీయగా ఉండే పీచుకు రంగు వేసి ఎండబెట్టి చిన్న చిన్న రేకులుగా చేసి మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారట. ఇదే పద్ధతిలో కొబ్బరినార, కాగితం ముక్కలకు రంగు వేసి షాపుల్లోకి సరఫరా చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
నిజమైన కుంకుమ పువ్వు ఎలా ఉంటుంది: స్వచ్ఛంగా పండించిన కుంకుమపువ్వు కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది.
- చివర భాగం కొద్దిగా బూరుగు(ట్రంపెట్) ఆకారంలో కనిపిస్తుంది.
- కొంచెం తేనె, గడ్డివాసన కలిపిన ప్రత్యేక సువాసన వస్తుంది.
- రుచి కొద్దిగా చేదుగా అనిపిస్తుంది.
- నీటిలో లేదా పాలలో వేసిన వెంటనే పూర్తిగా రంగు మారదు.
కొనేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు: సూపర్మార్కెట్స్, ఆన్లైన్ స్టోర్స్, చిన్న దుకాణాల్లో కుంకుమపువ్వును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ బ్రాండ్, లైసెన్స్ ఉన్న షాపుల నుంచే కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు. అలాగే రేకుల రూపంలో ఉండే కుంకుమపువ్వుకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే వస్తుందని కొంటే అది నకిలీది కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎందుకంత ధర: కుంకుమపువ్వును పుష్పంలో ఉన్న మూడు సున్నితమైన ఎర్రని స్టిగ్మాల నుంచి సేకరిస్తారు. ఈ లెక్కన కిలో కుంకుమపువ్వు తయారు అవ్వాలంటే సుమారు లక్షన్నర నుంచి 2 లక్షల పూలు అవసరం అవుతాయనిని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీటిని పూర్తిగా చేతితో సేకరించడం వల్ల చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఈ కారణాల వల్లనే ధర చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంటున్నారు.
"కుంకుమపువ్వు అత్యంత ఖరీదైనది. అందుకే మార్కెట్లోకి నకిలీవి వస్తున్నాయి. అసలైనవి, నకిలీలు గుర్తించే విషయంలో ప్రజలకు తగిన అవగాహన అవసరం. ఈ విషయంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ షాపుల్లోనే సూచన బోర్డులు ఏర్పాటు చేయిస్తున్నాం. ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు చేయిస్తున్నాం" - బి. శ్రీనివాస్, ఏపీ జాయింట్ ఫుడ్ కంట్రోలర్, విజయవాడ.
నకిలీవి ఎలా గుర్తించాలి: కుంకుమపువ్వు స్వచ్ఛతను గుర్తించడానికి కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో
- కుంకుమపువ్వు స్వచ్ఛమైనదైతే గోరువెచ్చని నీటిలో కొన్ని రేకులు వేసినప్పుడు అందులో ఉండే క్రోసిన్ అనే సహజ రంగు కారణంగా నీరు నెమ్మదిగా బంగారు పసుపురంగులోకి మారుతుందని, రేకులు ఎరుపుగానే ఉంటాయంటున్నారు. అలా కాకుండా నకిలీదైతే వెంటనే నీటిలో కలిసిపోవడంతోపాటు రేకుల రంగు కూడా వెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- రెండు వేళ్ల మధ్య రేకుని నెమ్మదిగా రుద్దినప్పుడు అసలైనదైతే వెంటనే పొడిగా మారదంటున్నారు నిపుణులు. అదే నకిలీ కుంకుమపువ్వును రుద్దినప్పుడు రంగు చేతికి అంటుకుంటుందని, రేకు కూడా సులభంగా విరిగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- తెల్లటి కాగితంపై రేకును రుద్దితే అసలైన కుంకుమపువ్వు ఎక్కువగా రంగు విడవదంటున్నారు. నకిలీదైతే పేపర్ మీద వెంటనే ఎరుపు రంగు మరక పడుతుందని చెబుతున్నారు.
- అసలైన కుంకుమపువ్వు అయితే కాల్చిన వెంటనే మండదని చెబుతున్నారు. అదే కాగితం లేదా మొక్కజొన్న పీచుతో చేసిన నకిలీ రేకులు సులభంగా మండుతాయంటున్నారు.
బరువు తగ్గడం నుంచి క్యాన్సర్ వరకు - కుంకుమపువ్వు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు!