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మార్కెట్లో "నకిలీ కుంకుమపువ్వు" - ఈ టిప్స్​ పాటించి గుర్తించాలట!

- కుంకుమపువ్వుతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - అవకాశంగా మార్చుకుని కల్తీకి పాల్పడుతున్న అక్రమార్కులు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచన!

How to Find Fake Saffron
How to Find Fake Saffron (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST

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How to Find Fake Saffron: ఖరీదైన సుగంధ ద్రవ్యాల్లో కుంకుమ పువ్వు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. కారణం దీని ధర కిలో దాదాపు రూ.3 లక్షలు పైనే. ఇరిడాసే కుటుంబానికి చెందిన దీనిని ప్రధానంగా శీతల ప్రదేశాల్లో పండిస్తారు. బిర్యానీ వంటి స్పైసీ ఫుడ్ నుంచి ఖీర్ వంటి తీపి పదార్థాల వరకూ ఎన్నో స్పెషల్ ఐటమ్స్​కు కుంకుమపువ్వు మంచి రంగును, రుచిని అందిస్తుంది. ఇక ప్రెగ్నెంట్​ లేడీస్​ అయితే పాలలో ఈ రేకులను కలుపుకుని తాగితే పిల్లలు అందంగా పుడతారని ఓ నమ్మకం. అయితే ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే కుంకుమపువ్వును కల్తీరాయుళ్లు అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నారు. నకిలీ కుంకుమపువ్వును మార్కెట్​లో విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. అందుకే కుంకుమ పువ్వు తీసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు గుర్తించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కుంకుమపువ్వును ఎలా కల్తీ చేస్తారు? : నిజమైన శాఫ్రాన్‌ రేటు ఎక్కువ కాబట్టి.. మార్కెట్​లో లభించే వివిధ పదార్థాలతో కల్తీ చేసి అమ్ముతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో.. మొక్కజొన్న పీచుకు రంగు వేసినవి ఒక రకం అంటున్నారు. అంటే మొక్కజొన్న పొత్తులపై తీయగా ఉండే పీచుకు రంగు వేసి ఎండబెట్టి చిన్న చిన్న రేకులుగా చేసి మార్కెట్​లో అమ్ముతున్నారట. ఇదే పద్ధతిలో కొబ్బరినార, కాగితం ముక్కలకు రంగు వేసి షాపుల్లోకి సరఫరా చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు.

నిజమైన కుంకుమ పువ్వు ఎలా ఉంటుంది: స్వచ్ఛంగా పండించిన కుంకుమపువ్వు కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది.
  • చివర భాగం కొద్దిగా బూరుగు(ట్రంపెట్​) ఆకారంలో కనిపిస్తుంది.
  • కొంచెం తేనె, గడ్డివాసన కలిపిన ప్రత్యేక సువాసన వస్తుంది.
  • రుచి కొద్దిగా చేదుగా అనిపిస్తుంది.
  • నీటిలో లేదా పాలలో వేసిన వెంటనే పూర్తిగా రంగు మారదు.

కొనేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు: సూపర్​మార్కెట్స్​, ఆన్​లైన్​ స్టోర్స్​, చిన్న దుకాణాల్లో కుంకుమపువ్వును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ బ్రాండ్​, లైసెన్స్​ ఉన్న షాపుల నుంచే కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు. అలాగే రేకుల రూపంలో ఉండే కుంకుమపువ్వుకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే వస్తుందని కొంటే అది నకిలీది కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఎందుకంత ధర: కుంకుమపువ్వును పుష్పంలో ఉన్న మూడు సున్నితమైన ఎర్రని స్టిగ్మాల నుంచి సేకరిస్తారు. ఈ లెక్కన కిలో కుంకుమపువ్వు తయారు అవ్వాలంటే సుమారు లక్షన్నర నుంచి 2 లక్షల పూలు అవసరం అవుతాయనిని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీటిని పూర్తిగా చేతితో సేకరించడం వల్ల చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఈ కారణాల వల్లనే ధర చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంటున్నారు.

"కుంకుమపువ్వు అత్యంత ఖరీదైనది. అందుకే మార్కెట్​లోకి నకిలీవి వస్తున్నాయి. అసలైనవి, నకిలీలు గుర్తించే విషయంలో ప్రజలకు తగిన అవగాహన అవసరం. ఈ విషయంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ షాపుల్లోనే సూచన బోర్డులు ఏర్పాటు చేయిస్తున్నాం. ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు చేయిస్తున్నాం" - బి. శ్రీనివాస్​, ఏపీ జాయింట్​ ఫుడ్​ కంట్రోలర్​, విజయవాడ.

నకిలీవి ఎలా గుర్తించాలి: కుంకుమపువ్వు స్వచ్ఛతను గుర్తించడానికి కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందులో

  • కుంకుమపువ్వు స్వచ్ఛమైనదైతే గోరువెచ్చని నీటిలో కొన్ని రేకులు వేసినప్పుడు అందులో ఉండే క్రోసిన్​ అనే సహజ రంగు కారణంగా నీరు నెమ్మదిగా బంగారు పసుపురంగులోకి మారుతుందని, రేకులు ఎరుపుగానే ఉంటాయంటున్నారు. అలా కాకుండా నకిలీదైతే వెంటనే నీటిలో కలిసిపోవడంతోపాటు రేకుల రంగు కూడా వెలిసిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • రెండు వేళ్ల మధ్య రేకుని నెమ్మదిగా రుద్దినప్పుడు అసలైనదైతే వెంటనే పొడిగా మారదంటున్నారు నిపుణులు. అదే నకిలీ కుంకుమపువ్వును రుద్దినప్పుడు రంగు చేతికి అంటుకుంటుందని, రేకు కూడా సులభంగా విరిగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • తెల్లటి కాగితంపై రేకును రుద్దితే అసలైన కుంకుమపువ్వు ఎక్కువగా రంగు విడవదంటున్నారు. నకిలీదైతే పేపర్​ మీద వెంటనే ఎరుపు రంగు మరక పడుతుందని చెబుతున్నారు.
  • అసలైన కుంకుమపువ్వు అయితే కాల్చిన వెంటనే మండదని చెబుతున్నారు. అదే కాగితం లేదా మొక్కజొన్న పీచుతో చేసిన నకిలీ రేకులు సులభంగా మండుతాయంటున్నారు.

బరువు తగ్గడం నుంచి క్యాన్సర్​ వరకు - కుంకుమపువ్వు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు!

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