సమయానికి "రక్తం" దొరకడం లేదా? - ఈ "పోర్టల్" మీకోసమే - క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు!
-సరైన సమయానికి బ్లడ్ దొరకకపోతే ప్రాణం పోయే అవకాశం - ఇకపై బ్లడ్ గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఈ పోర్టల్ ద్వారా క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు!
Published : May 5, 2026 at 6:01 PM IST
How to Find Blood Stock in eRaktKosh: కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా సరే కొన్నిసార్లు అత్యవసరంగా రక్తం కావాల్సి ఉంటుంది. సరైన సమయానికి రుధిరం అందుబాటులో లేకపోతే ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. అందుకే.. ఎవరెవరికో ఫోన్లు చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటారు. కానీ కొన్ని అక్కడ నిరాశే ఎదురవుతుంది. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఎక్కడ, ఎప్పుడు బ్లడ్ కావాలన్నా క్షణాల్లో తెలుసుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం eRaktKosh పోర్టల్ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ పోర్టల్ బ్లడ్ స్టాక్ను ఎలా సెర్చ్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దేశవ్యాప్తంగా బ్లడ్ బ్యాంకులు, రక్త లభ్యత, రక్తదాన శిబిరాల సమాచారాన్ని ఒకేచోట అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం eRaktKosh పోర్టల్ను 2016, ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇది ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్. ఇది కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. ఈ సేవలు ప్రజలకు మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండేందుకు అప్లికేషన్ను కూడా 2020లో ప్రత్యేకంగా లాంచ్ చేశారు. ఈ వ్యవస్థను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ (C-DAC) వారు డిజిటల్ ఇండియా పథకం కింద రూపొందించారు.
eRaktKosh పోర్టల్ ద్వారా బ్లడ్ స్టాక్ ఎంత ఉందో ఎలా తెలుసుకోవాలి:
- మీ ఫోన్లో ముందుగా eRaktKosh వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Our Services కాలమ్లో Blood Availability Search ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత Services లో Blood Availability సెలెక్ట్ చేసుకుని State, District సెలెక్ట్ చేసి Search ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్ బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్ గ్రూప్ వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి. కావాలంటే ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ వివరాలు మీకు కావాల్సిన వాళ్లకు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు.
- మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్కు కాల్ చేయడం లేదా మెయిల్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేదా సదరు బ్లడ్ బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
eRaktKosh యాప్ ద్వారా:
- ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్లి eRaktKosh యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం యాప్ ఓపెన్ చేసి.. Blood Availability ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్లి State, District సెలెక్ట్ చేసి Search ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీరు సెలెక్ట్ చేసి జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్ గ్రూప్ వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి. మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్కు కాల్ చేయవచ్చు.
- UMANG యాప్ ద్వారా: కేవలం eRaktKosh పోర్టల్, యాప్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వ సేవలన్నీ ఒకే చోట లభించే UMANG యాప్లో కూడా ఈ రక్తకోష్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మరి ఈ యాప్ ద్వారా బ్లడ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే..
- ముందుగా మీ ఫోన్లో ఉమాంగ్ యాప్ లేదా ఉమాంగ్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- Services లో Health కాలమ్ ఓపెన్ చేసి eRaktKosh పై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్లి.. State, District సెలెక్ట్ చేసి Search ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీరు సెలెక్ట్ చేసి జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్ గ్రూప్ వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి.
రక్తదానం చేయాలంటే eRaktKosh పోర్టల్లో ఎలా రిజిస్టర్ కావాలి: రక్తదానం చేయాలనుకునే వారు eRaktKosh పోర్టల్ లేదా యాప్ ద్వారా చాలా సులభంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం
- మీ ఫోన్లో eRaktKosh వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Want to Donate అనే ఆప్షన్లో Blood Donation Camps లేదా Donor Registration పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ దగ్గరలో ఉన్న రక్తదాన శిబిరాన్ని వెతకడానికి రాష్ట్రం, జిల్లా, తేదీని ఎంచుకుని సెర్చ్ చేయాలి.
- మీకు నచ్చిన క్యాంప్ పక్కన ఉన్న 'Register as Voluntary Donor' బటన్ను క్లిక్ చేయాలి.
- మీ పేరు, వయస్సు, లింగం, మొబైల్ నంబర్, బ్లడ్ గ్రూప్ వంటి ప్రాథమిక వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- మీ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTPని ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తి చేయాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మీరు రక్తదానం చేయడానికి ఒక నిర్ణీత సమయాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
