ETV Bharat / offbeat

సమయానికి "రక్తం" దొరకడం లేదా? - ఈ "పోర్టల్​" మీకోసమే - క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు!

-సరైన సమయానికి బ్లడ్​ దొరకకపోతే ప్రాణం పోయే అవకాశం - ఇకపై బ్లడ్​ గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఈ పోర్టల్​ ద్వారా క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు!

How to Find Blood Stock in eRaktkosh
How to Find Blood Stock in eRaktkosh (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Find Blood Stock in eRaktKosh: కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, ఫ్రెండ్స్​ ఎవరికైనా సరే కొన్నిసార్లు అత్యవసరంగా రక్తం కావాల్సి ఉంటుంది. సరైన సమయానికి రుధిరం అందుబాటులో లేకపోతే ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. అందుకే.. ఎవరెవరికో ఫోన్లు చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటారు. కానీ కొన్ని అక్కడ నిరాశే ఎదురవుతుంది. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఎక్కడ, ఎప్పుడు బ్లడ్​ కావాలన్నా క్షణాల్లో తెలుసుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం eRaktKosh పోర్టల్ తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ పోర్టల్​ బ్లడ్​ స్టాక్​ను ఎలా సెర్చ్​ చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దేశవ్యాప్తంగా బ్లడ్ బ్యాంకులు, రక్త లభ్యత, రక్తదాన శిబిరాల సమాచారాన్ని ఒకేచోట అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం eRaktKosh పోర్టల్​ను 2016, ఏప్రిల్​ 7వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇది ఒక డిజిటల్​ ప్లాట్​ఫారమ్​. ఇది కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది​. ఈ సేవలు ప్రజలకు మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండేందుకు అప్లికేషన్‌ను కూడా 2020లో ప్రత్యేకంగా లాంచ్ చేశారు. ఈ వ్యవస్థను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్‌డ్ కంప్యూటింగ్ (C-DAC) వారు డిజిటల్ ఇండియా పథకం కింద రూపొందించారు.

eRaktKosh పోర్టల్​ ద్వారా బ్లడ్​ స్టాక్​ ఎంత ఉందో ఎలా తెలుసుకోవాలి:

  • మీ ఫోన్​లో ముందుగా eRaktKosh వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Our Services కాలమ్​లో Blood Availability Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • తర్వాత Services లో Blood Availability సెలెక్ట్​ చేసుకుని State, District సెలెక్ట్​ చేసి Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్​ చేసిన జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్​ బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్​ గ్రూప్​ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి. కావాలంటే ఆ బ్లడ్​ బ్యాంక్​ వివరాలు మీకు కావాల్సిన వాళ్లకు వాట్సాప్​ ద్వారా కూడా షేర్​ చేసుకోవచ్చు.
  • మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు కాల్ చేయడం లేదా మెయిల్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేదా సదరు బ్లడ్​ బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

eRaktKosh యాప్ ద్వారా:

  • ముందుగా గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​కి వెళ్లి eRaktKosh యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం యాప్​ ఓపెన్​ చేసి.. Blood Availability ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • తర్వాత సెర్చ్​ బార్​లోకి వెళ్లి State, District సెలెక్ట్​ చేసి Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీరు సెలెక్ట్​ చేసి జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్​బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్​ గ్రూప్​ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి. మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు కాల్ చేయవచ్చు.
  • UMANG యాప్​ ద్వారా: కేవలం eRaktKosh పోర్టల్​, యాప్​ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వ సేవలన్నీ ఒకే చోట లభించే UMANG యాప్‌లో కూడా ఈ రక్తకోష్​ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మరి ఈ యాప్​ ద్వారా బ్లడ్​ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే..
  • ముందుగా మీ ఫోన్​లో ఉమాంగ్​ యాప్​ లేదా ఉమాంగ్​ పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • Services లో Health కాలమ్​ ఓపెన్​ చేసి eRaktKosh పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • తర్వాత సెర్చ్​ బార్​లోకి వెళ్లి.. State, District సెలెక్ట్​ చేసి Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీరు సెలెక్ట్​ చేసి జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్​బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్​ గ్రూప్​ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

రక్తదానం చేయాలంటే eRaktKosh పోర్టల్​లో ఎలా రిజిస్టర్​ కావాలి: రక్తదానం చేయాలనుకునే వారు eRaktKosh పోర్టల్ లేదా యాప్ ద్వారా చాలా సులభంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం

  • మీ ఫోన్​లో eRaktKosh వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్ పేజీలో Want to Donate అనే ఆప్షన్​లో Blood Donation Camps లేదా Donor Registration పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ దగ్గరలో ఉన్న రక్తదాన శిబిరాన్ని వెతకడానికి రాష్ట్రం, జిల్లా, తేదీని ఎంచుకుని సెర్చ్ చేయాలి.
  • మీకు నచ్చిన క్యాంప్ పక్కన ఉన్న 'Register as Voluntary Donor' బటన్‌ను క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ పేరు, వయస్సు, లింగం, మొబైల్ నంబర్, బ్లడ్ గ్రూప్ వంటి ప్రాథమిక వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి.
  • మీ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే OTPని ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్‌ను పూర్తి చేయాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మీరు రక్తదానం చేయడానికి ఒక నిర్ణీత సమయాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

రక్తదానంతో రోగికి మాత్రమే కాదు - దాతకూ సూపర్ హెల్త్​ బెనిఫిట్స్! - Blood Donation Health Benefits

అలర్ట్ : ఈ బ్లడ్​ గ్రూప్​ వాళ్లకు గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువ - వెల్లడించిన పరిశోధకులు!

TAGGED:

HOW TO FIND BLOOD STOCK
HOW TO FIND BLOOD STOCK IN ONLINE
BLOOD STOCK IN ERAKTKOSH PORTAL
ERAKTKOSH పోర్టల్​లో బ్లడ్​
HOW TO FIND BLOOD STOCK IN ONLINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.