రసాయనాలతో "చిలగడదుంపల కల్తీ" - FSSAI చిట్కాతో ఈజీగా గుర్తించండిలా!
-మట్టితో ఉండే చిలగడదుంపతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - కానీ కల్తీవి తీసుకుంటే ముప్పు తప్పదు!
Published : February 10, 2026 at 1:13 PM IST
How to Find Adulterated Sweet Potato: మొరంగడ్డ, చిలగడ దుంప, స్వీట్ పొటాటో.. పేరు ఏదైనా, ఆహారప్రియులకు ఎంతో ఇష్టమైన దుంపలివి. నోటిలో పెట్టుకోగానే.. తియ్యగా కరిగిపోయే ఈ దుంపలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నవి. అందుకే చలికాలంలో దొరికే వీటిని విరివిగా కొంటుంటారు. నేరుగా తినడమో, ఉడికించి లేదా వెరైటీ పద్ధతుల్లో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? చిలగడదుంపలను కూడా కల్తీ చేస్తారని. అవును మీరు విన్నది నిజమే. మట్టిమట్టిగా ఉండే స్వీట్ పొటాటోలను కూడా కల్తీ చేస్తారట. అసలు కల్తీ ఎలా చేస్తారు? కల్తీని ఏ విధంగా గుర్తించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కల్తీ ఎందుకు? ఎలా: సాధారణంగా చిలగడదుంపలు మట్టిగా ఉంటాయి. అయితే కొనుగోలుదారుల కంటికి ఎర్రగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి రంగులతో కల్తీ చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దుంపలు తాజాగా, ఎర్రగా కనిపించడానికి రోడమైన్-బి (Rhodamine-B) అనే సింథటిక్ రంగును ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ రసాయనాన్ని టెక్స్టైల్ పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ రోడమైన్ బి కలిపిన నీటిలో చిలగడదుంపలను ముంచడం వల్ల అవి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటంతో పాటు మంచి కలర్లో కనిపిస్తాయట.
కల్తీ ఎలా గుర్తించాలి: మార్కెట్లో లభించే చిలగడదుంపలు మంచివా? కల్తీ జరిగినవా? అని గుర్తించేందుకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఓ టిప్ చెబుతోంది. దాని ప్రకారం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. ఎలాగంటే
- ముందుగా ఓ చిలగడదుంపను తీసుకోవాలి.
- చిన్న కాటన్ బాల్ను వాటర్ లేదా వెజిటేబుల్ ఆయిల్లో ముంచాలి.
- అనంతరం ఆ కాటన్ బాల్తో స్వీట్ పొటాటో పై భాగాన్ని రుద్దాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత కాటన్ బాల్ ఎటువంటి రంగు మారకుండా ఉండే అది కల్తీ లేని స్వీట్ పొటాటో అని అర్థం.
- అదే కాటన్ బాల్ రెడ్డీష్ వైలెట్ కలర్లోకి మారితే ఆ స్వీట్ పొటాటోను రోడమైన్ - బితో కల్తీ చేసినట్లు గుర్తించాలి. ఇలాంటి వాటిని పక్కన పడేయాలి.
స్వీట్ పొటాటో తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: చిలగడదుంపలను రోజు ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే చెడు కొలెస్ట్రాల్ను కంట్రోల్ చేస్తుందని, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయని, రోగనిరోధక వ్యవస్థ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
రోడమైన్ - బి రసాయనాలు కలిగిన స్వీట్ పొటాటోలు తింటే: రోడమైన్ -బి కలిసిన చిలగడదుంపలు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపుబ్బరం వంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా పలు అవయవాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
