'నో రిటర్న్, నో ఎక్స్చేంజ్' అంటే కుదరదు! - 'వినియోగదారుల కమిషన్ ఈ రూల్స్' తెలుసుకోవాల్సిందే!
పోయిన వస్తువులకు యాజమానిదే బాధ్యత అని తప్పించుకోలేరు! - ఈ రూల్స్ తెలిస్తే నష్టపరిహారం పొందొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 12:49 PM IST
Complaint in Consumer Commission : మనం షాపింగ్ మాల్స్, హోటళ్లకు వెళ్లినప్పుడు 'వస్తువులకు యజమానిదే పూర్తి బాధ్యత' అనే బోర్డులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. అలాగే, పార్కింగ్ స్థలాల వద్ద ఇలాంటి బోర్డులు దర్శనమిస్తుంటాయి. కానీ, మీకు తెలుసా? వినియోగదారుల చట్టం ప్రకారం, ఓ సేవ కోసం డబ్బు చెల్లించినప్పుడు ఆ వస్తువులను సురక్షితంగా కాపాడాల్సిన బాధ్యత సదరు వ్యాపారిపై ఉంటుంది. కేవలం బోర్డు పెట్టేసి బాధ్యత నుంచి తప్పుకోలేరు. ఆయా ప్రాంతాల్లో మీకు జరిగిన నష్టానికి సదరు సంస్థ లేదా వ్యాపారి నుంచి నష్టపరిహారం కోరవచ్చని వినియోగదారుల కమిషన్ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. మరి, ఏ ఏ సందర్భాల్లో కస్టమర్లు నష్టపరిహారం కోసం వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించొచ్చు? ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కమిషన్లు ఏం చెబుతున్నాయి?
- షాపింగ్మాల్స్, హోటళ్లు, పార్కింగ్ స్థలాలు వంటి తదితర ప్రాంతాల్లో మీ వస్తువు పోయినా, పాడైన సేవల్లో లోపం కిందకే వస్తుందని, నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాయి వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్లు.
- వ్యాపార సంస్థలు పెట్టే బోర్డులు కేవలం వారి అంతర్గత పాలసీలు మాత్రమే. అవి దేశ చట్టాలను అధిగమించలేవని వినియోగదారుల కమిషన్లు పేర్కొంటున్నాయి.
- బిల్లులపై ముందస్తుగా ప్రింట్ చేసే షరతులకు వినియోగదారుడి అంగీకారం ఉండదు. కాబట్టి అవి వినియోగదారుల కమిషన్లలో చెల్లవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం, వస్తువు పాడైపోయినా, నకిలీదైనా, వాగ్దానం చేసినట్టు లేకపోయినా దుకాణదారుడు, నిర్వాహకుడు దానిని మార్చాలి లేదా డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
- వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం 2019 ప్రకారం, ఒక వస్తువు తయారీలో లేదా సేవల్లో లోపాలుంటే వాటిని వెనక్కి తీసుకోవడానికి, రీఫండ్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించడం "అనైతిక వ్యాపారం" కిందకే వస్తుంది.
- లోపభూయిష్టమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసినప్పుడు 30 రోజుల్లో రీప్లేస్మెంట్ లేదా రీఫండ్ పొందే హక్కు వినియోగదారులకు ఉంటుంది.
- లోపం ఉన్న వస్తువు వల్ల మానసిక ఆందోళన లేదా నష్టం వాటిల్లితే పరిహారం పొందొచ్చు. ఈ నిబంధనలు ఆన్లైన్ ఇ-కామర్స్ సైట్లకూ వర్తిస్తాయి.
ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలంటే?
- కొనుగోలు చేసిన ప్రతి దానికి జీఎస్టీ లేదా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ బిల్లును తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. మోసం జరిగినప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియోలు, ఇ-మెయిల్ సంభాషణలు కీలక ఆధారాలుగా పనిచేస్తాయి.
- ఆయా సందర్భాల్లో జాతీయ వినియోగదారులు హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 1915కి ఫోన్ చేసి లేదా 88000 01915కి వాట్సప్ చేయడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- ప్రభుత్వ అధికారిక నేషనల్ కన్జ్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ పోర్టల్ లేదా యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే స్థానిక జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్లో కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. దీనికి పెద్దగా ఫీజులు, లాయర్ల అవసరం ఉండదు.
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వినియోగదారుల కమిషన్ వెల్లడించిన కొన్ని తీర్పులు :
ఇటీవల హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ వ్యాలెట్ పార్కింగ్లో కారు పోయిన ఘటనలో "పూర్తిగా యజమాని బాధ్యత" అంటూ తప్పించుకోవాలని చూసిన పబ్ యాజమాన్యాన్ని మందలించింది. వినియోగదారుల నుంచి వాలెట్ పార్కింగ్ కోసం వాహనాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దాని భద్రతను పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత సంస్థపై ఉంటుందని తెలిపింది. ఇది ముమ్మాటికీ సేవాలోపం కిందకే వస్తుందని పేర్కొంటూ తీర్పు వెలువరించింది.
కేరళకు చెందిన వినియోగదారుడు ప్రముఖ వాచ్ డీలర్ వద్ద ఖరీదైన స్మార్ట్ వాచ్ కొను గోలు చేయగా, కొద్ది రోజుల తర్వాత పనిచేయ లేదు. ఆ వాచ్ను రీప్లేస్ లేదంటే రీఫండ్ చేయాలని కోరాడు. "ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులు వెనక్కి తీసుకోం, మార్చి ఇవ్వం" అని ముద్రించాం అంటూ తిరస్కరించాడు డీలర్. ఈ కేసును విచారించిన 'ఎర్నాకుళం వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్' బిల్లుపై ఇలాంటి నిబంధనలు రాయడం వినియోగ దారుల రక్షణ చట్టం ప్రకారం, "అనైతిక వ్యాపార విధానం" అని వెల్లడించింది. అంతేకాదు, వినియోగదారుడికి కొత్త వాచ్ లేదా పూర్తి డబ్బు రీఫండ్ చేయాలని ఆదేశించింది.
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