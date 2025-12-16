చేపల కర్రీ టేస్టంతా ఈ కిటుకులోనే! - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మిస్కారు!
చేపల కర్రీలో ఈ చిన్న టిప్ పాటించండి - మీకు కోరుకుంటున్న రుచి సాధ్యమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 4:56 PM IST
Fish curry recipe : చేపల పులుసు ప్రాంతాల వారీగా ఒక్కో విధంగా చేస్తుంటారు. కొంత మంది అల్లం వెల్లుల్లి వేయకుండా చేస్తే మరి కొంత మంది మామిడి కాయ ముక్కలు, బెండకాయ ముక్కలు వేసి అరగంటకు పైగా మరిగిస్తుంటారు. కానీ, ఎవరైనా, ఏ ప్రాంతం వారైనా సరే చింతపండు గుజ్జు మాత్రం తప్పక వాడుతుంటారు. ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి లేకుండా పులుసు జోలికే వెళ్లరు. అయితే, మీరు ఎన్ని రకాలుగా చేపల కర్రీ చేసినా ఏదో టేస్ట్ మిస్సవుతున్నాం అనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - కేజీ
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఎర్ర కారం -2.5 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- నిమ్మకాయ రసం - 2
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - 3 పెద్దవి
- టమోటాలు - 2 మీడియం
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- గసగసాలు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- అల్లం - 2 ఇంచుల ముక్క
- వెల్లుల్లి - 10
తయారీ విధానం :
- ముందుగా శుభ్రం చేసుకున్న చేప ముక్కలను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా నూనె, నిమ్మరసం కలిపి ముక్కలకు పట్టించి 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం మందపాటి వెడల్పు పాత్ర పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మసాలా కోసం ప్యాన్ పెట్టుకుని మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని అల్లం, వెల్లుల్లి కూడా వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో ఆవకాయ నూనె వేసుకుని మెంతులు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ పేస్ట్, కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకున్నాక నూరి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జు కూడా తీసుకుని నూనెలోనే ఫ్రై చేయాలి. చింతపండు గుజ్జు కూడా నూనెలో ఫ్రై కావడం వల్ల కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ సింపుల్ టిప్ పాటిస్తే చాలు! కర్రీకి స్పెషల్ టేస్ట్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నపుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. మూతపెట్టి మీడియం మంట మీద 15 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు, మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. 8 నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ కట్టేసి దించుకోవాలి. 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది.
