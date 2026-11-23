మీ వద్ద 'పాత ఉత్తరాలు, కిరాణా చిట్టీలు, శుభలేఖలు' ఉన్నాయా? - ఫొటో తీసి పంపితే డబ్బులిస్తారు!
AI Live Photo Projects : అమ్మ వంటల పుస్తకం నుంచి పాత డైరీల దాకా - ఇంట్లో కూర్చునే చేతిరాతతో ఆదాయం!
Published : November 23, 2026 at 7:06 PM IST
Earn Money : పాత పుస్తకాల మధ్య దాచిన ఆత్మీయుల ఉత్తరాలు, అమ్మ చేతిరాతతో ఉన్న వంటల పుస్తకం, స్నేహితులు పంపిన గ్రీటింగ్ కార్డులు ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు కేవలం మధుర జ్ఞాపకాలు మాత్రమే. కానీ, ఇప్పుడు ఆ పాత జ్ఞాపకాలే మీకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలుగా మారుతున్నాయి. మీ అందమైన చేతిరాతకు, ఇంట్లో భద్రంగా దాచుకున్న డైరీలు, ఉత్తరాలకు 'లైవ్ ఫొటో ప్రాజెక్టులు' మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఇంతకీ, ఏంటీ ప్రాజెక్టులు? వీటి ద్వారా ఆదాయం ఎలా పొందవచ్చో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో పెన్ను, పేపర్ వాడకం తగ్గిపోయింది. కానీ, మీరు ఒకప్పటి జ్ఞాపకాలుగా దాచుకున్న పాత గ్రీటింగ్ కార్డులు, డైరీలు, పుస్తకాలు, ఉత్తరాలు ఇప్పుడు అదనపు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించి కొన్ని ఉదాహరణలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. కావేరి అనే అమ్మాయి దగ్గర వాళ్లమ్మ స్వయంగా రాసుకున్న వంటల పుస్తకం, చుక్కల ముగ్గుల డైరీ ఎంతో భద్రంగా ఉన్నాయి. తల్లి జ్ఞాపకంగా దాచుకున్న ఆ పుస్తకాలను ఇప్పుడు ఫొటోలు తీసి లైవ్ ఫొటో ప్రాజెక్టులో అప్లోడ్ చేస్తూ, ఒక్కో ఫొటోకు ఇంత అని సంపాదిస్తోంది కావేరి.
మరోవైపు కాలేజీ విద్యార్థి మధు రోజువారీ పనుల జాబితా, తన డైరీలో రాసుకున్న కాలేజీ అనుభవాలు, రంగురంగుల పెన్నులతో రాసుకున్న తెలుగు పాఠాల నోట్స్ను ఫొటోలు తీసి, లైవ్ ఫొటో ప్రాజెక్టులో అప్లోడ్ చేస్తూ చక్కటి పాకెట్ మనీ సంపాదిస్తున్నాడు. ఇక డెలివరీ బాయ్ వినయ్ అయితే తను తిరిగే దారుల్లో కనిపించే విభిన్నమైన రాతలనే ఆదాయంగా మార్చుకుంటున్నాడు. ఆటో వెనుక సరదాగా రాసిన 'నన్ను చూసి ఏడవకురా మామా, అప్పు చేసి కొన్నా' వంటి కొటేషన్లతో పాటు, దారిపై కనిపించే అన్నపూర్ణ భోజన హోటల్, సాయి కిరాణా, జనరల్ స్టోర్స్ వంటి దుకాణాల బోర్డుల పైనున్న చేతిరాతలను ఫొటోలు తీసి ఫోన్లో అప్లోడ్ చేసి, కొంత ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నాడు.
ఏఐకి నేర్పిస్తూ :
ఇంట్లో ఉన్న పాత వంటల పుస్తకాలను ఫొటోలు తీయడం ఏంటి, ఆటోలు, లారీల వెనుక ఉండే కొటేషన్లతోనూ, హోటల్ పేర్లతోనూ మనకేం పని అనుకుంటున్నారా? ఈ పనులన్ని కూడా 'లైవ్ ఫొటో ప్రాజెక్ట్'ల కోసమే. ఇలాంటి ఫొటోలు తీసి పంపినందుకు టెక్ కంపెనీలు ఒక్కో ఫొటోకి రూ.100 నుంచి మొదలుకొని, నాణ్యతను బట్టి రూ.4,000 వరకూ చెల్లిస్తున్నాయి. అసలు టెక్ కంపెనీలకు ఈ ఫొటోలతో ఏం పనీ అనే డౌట్ వస్తోంది కదా! ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI)కి మన భాషలోని తీరును, రకరకాల చేతిరాతలను నేర్చించడానికేనట.
మనలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిరాత వేరే వాళ్లతో పోలిస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కొందరి రాత ముత్యాల్లా అందంగా ఉంటే, మరికొందరిది గొలుసుకట్టులా సాగుతుంది, ఇంకొందరిది అసలు అర్థం కాకుండా కోడికెలికినట్టుగా గజిబిజిగా ఉంటుంది. ఇలా రకరకాల రాతలన్నింటినీ ఏఐ సులభంగా గుర్తించి, చదవగలిగేనా తీర్చిదిద్దడానికే మన చేతిరాతకి డబ్బులు చెల్లిస్తున్నాయి టెక్ కంపెనీలు.
ఇక అమ్మలూ, అమ్మమ్మలూ ఎంతో ప్రేమతో రాసి పెట్టుకున్న పాత వంటల పుస్తకాలతో ఏఐకి పనేంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? నిజానికి విదేశీ వంటకాలూ, వాటిల్లో వాడే పదార్థాలూ, వాటి కొలతలపై ఏఐకి మంచి పట్టుంది. కానీ, మన పాతకాలం నాటి సోల, తవ్వ, మానిక, కుంచం, తూము వంటి పాతకాలం నాటి కొలతల గురించి దానికి తెలియదు. అలాగే, మన పుల్ల గోంగూర పచ్చడి టెక్ట్కు, తెల్లగోంగూర కూర కమ్మదనానికీ మధ్య ఉన్న తేడా కూడా ఏఐ గుర్తించలేదు. పూర్తిగా భారతీయ రుచులు, వాటికి సంబంధించిన పదాలు, కొలతల గురించి ఏఐకి పరిచయం చేయడానికే ఈ ఏర్పాటు. అవేకాదు, మన సొంత దస్తూరీతో రాసిన పుస్తకాలను, బంధువులిచ్చిన శుభలేఖలను, అటకమీద ఉన్న పాత కిరాణా చిట్టీలు, కరెంట్ బిల్లులు, డైరీల్లో పేజీలు, స్నేహితులు పంపిన గ్రీటింగ్ కార్డులతో పాటు లారీలు, ఆటోల వెనుక సరదాగా కనిపించే కొటేషన్లను కూడా ఫొటోలు తీసి పంపించి ఆదాయం పొందవచ్చు.
ఇవన్నీ ఎందుకు సేకరిస్తున్నాయంటే?
ఇవన్నీ ఎందుకూ అంటే, ఏఐకి కేవలం మన చేతిరాత తీరు మాత్రమే కాదు, ఏ సందర్భంలో మనం ఎలాంటి పదాలను వాడుతున్నాం, వాక్య నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందనే అంశాలు కూడా ఎంతో ముఖ్యం. పైగా తెలుగు భాషలో ఒత్తులు, అచ్చులు, హల్లులు, గుణింతాలు అంటూ అనేక అక్షరాలు ఉంటాయి. అందుకే, వాటన్నింటిని కూడా తెలుసుకోవడానికి ఒక్కొక్కరూ యాభై పేజీల వరకూ రాసి వాటిని ఫొటోలు తీసి ఆదాయం పొందే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి కర్మ్యుగ్.ఏఐ, టెల్అజ్ డిజిటల్, క్లిక్ వర్కర్, డేటాముండీ, అప్వర్క్లైవ్ ఫొటోకలెక్షన్, సుమ్మాలింగ్వే టెక్నాలజీస్, టొలొకా వంటి టెక్ సంస్థలు. బాల్పెన్, జెల్పెన్, ఇంక్పెన్, రంగురంగుల స్కెచ్ పెన్ వంటివి ఉపయోగిస్తూ వీలైనంత అందంగా రాసి, స్పష్టమైన ఫొటోలు తీసి పంపే వాళ్లకి మరింత ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లింపులు అందుతున్నాయి.
అప్పటికప్పుడు తీసిన ఫొటోలే :
ఇటీవల హ్యుమనాయిడ్ రోబోలకు ఇంటి పనులు నేర్పించేందుకు కొందరు తలకు కెమెరాలు కట్టుకుని మరీ, బట్టలు మడతపెట్టడం, కూరగాయలు తరగడం, చిందరవందరగా ఉన్న వస్తువులను సర్దడం వంటి పనులను రికార్డ్ చేసి, వీడియోల ద్వారా నేర్పిస్తూ ఆదాయం పొందుతున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఏఐకి మన రాతని నేర్పించడానికి వీడియోలతో పని ఉండదు, కేవలం ఫొటోలు పంపిస్తే సరిపోతుందట. అలాగని ఏవైనా ఫొటోలే కదా అని, మన గ్యాలరీలో ఎప్పుడో దాచుకున్న పాత ఫొటోలు అప్లోడ్ చేస్తామంటే కుదరదు. ఆయా సంస్థల నిర్దేశిత యాప్లోకి వెళ్లి అప్పుటికప్పుడు తీసిన లైవ్ ఫొటోలను మాత్రమే పంపాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ఫొటోలు బ్లర్ అయినా, కదిలిపోయినా రిజెక్ట్ అవుతాయట. నిబంధనల ప్రకారం, ఎంపికైన ఫొటోలకి ఇంత మొత్తం అని డబ్బు చెల్లిస్తున్నాయి టెక్ కంపెనీలు. ఈ లైవ్ ఫొటో ప్రాజెక్టులకు పనిచేస్తూ నెలకు రూ.10వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు కూడా సంపాదించుకోవచ్చట.
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