చలికి 'జిమ్'కు వెళ్లడం ఇబ్బందిగా ఉందా? - సింపుల్గా ఇంటినే 'ఫిట్నెస్ సెంటర్'గా మార్చుకోండిలా!
How to Create Home Gym : ఫిట్నెస్ కోసం బయట జిమ్కు వెళ్లాల్సిన పని లేదు - మీ ఇంటినే మినీ జిమ్గా సెట్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:29 PM IST
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ ఉన్నప్పటికీ, వేళాపాళాలేని విధుల వల్ల జిమ్కు వెళ్లేంత సమయం దొరక్కపోవచ్చు. మరికొందరు నలుగురి ముందు జిమ్కు వెళ్లి వ్యాయామాలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఉదయాన్నే లేచి జిమ్కు వెళ్లాలంటే బద్ధకంగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటికీ చక్కని పరిష్కారమే 'హోమ్ జిమ్'. తక్కువ ఖర్చుతోనే ఇంట్లో ఈ జిమ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల బయట జిమ్కు వెళ్లిన అనుభూతిని పొందడంతో పాటు ఖర్చునూ అదుపు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, ఇంట్లోనే జిమ్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- ఇంట్లోనే జిమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకునేవారు, ముందుగా ఇంట్లో ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని అంచనా వేయాలి. ముఖ్యంగా దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓ గదిని కేటాయించాలా లేదా బాల్కనీలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలా అనేది ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. అప్పుడే ఆ ప్రదేశాన్ని జిమ్ను ఏర్పాటుచేసుకోవడం ఈజీగా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- జిమ్ సెంటర్లో ఉన్నట్లుగా ఇంట్లోనూ అన్ని రకాల ఫిట్నెస్ మెషినరీ ఉండాల్సిన పని లేదు. అనవసరమైన పరికరాలు కొనడం వల్ల డబ్బుతో పాటు ఇంట్లో స్థలం కూడా వృథా అవుతుంది. కాబట్టి, ముందుగా మీ ఫిట్నెస్ లక్ష్యం ఏమిటో స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోండి. అందుకు ఉపయోగపడే జిమ్ మెషినరీ గురించి నిపుణులను సంప్రదించి, కేవలం అవసరమైన వాటిని మాత్రమే కొనుగోలు చేయండి. వీటితో పాటు ఒక మంచి యోగా మ్యాట్ తీసుకుంటే పులప్స్, పుషప్స్, ప్లాంక్స్, క్రంచెస్ వంటి నేలపై చేసే వ్యాయామాలకు ఎంతో అనువుగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఇంట్లోనే జిమ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో ఉండే కొన్ని రకాల వస్తువులను కూడా వ్యాయామాల కోసం వాడుకోవచ్చంటున్నారు.
- అదేవిధంగా సాధ్యమైనంత తక్కువ పరికరాలతో విభిన్న రకాల వ్యాయామాలు చేయగలిగేలా నిపుణుల సలహాతో మల్టీపర్పస్ మెషీన్స్ను ఎంపిక చేసుకుంటే అటు డబ్బు, ఇటు ఇంట్లో స్థలం రెండూ ఆదా అవుతాయని సూచిస్తున్నారు.
- ఇంట్లో జిమ్ను సిద్ధం చేసుకోవాలనుకునేవారు ఆ ప్రదేశంలో గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా ఉండేలా చూసుకోడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వ్యాయామం చేసేటప్పుడు శరీరం చెమటను విడుదల చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు సరైన వెంటిలేషన్ లేకపోతే ఉక్కపోతతో చిరాకు కలగడమే కాకుండా, త్వరగా అలసిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. మరోవైపు, బయటి నుంచి వచ్చే సహజసిద్ధమైన సూర్యరశ్మి మనసును ఉత్సాహంగా ఉంచి, వ్యాయామంపై ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది.
- కొంతమంది ఇళ్లలో గార్డెన్ ఉంటుంది. అలాంటి వారు తమ జిమ్ మెషినరీని ఆ పచ్చటి చెట్ల మధ్యలో ఏర్పాటుచేసుకోగలిగితే, ఇటు మనసుకు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. అటు ఇంట్లో స్థలం కూడా ఆదా అవుతుందంటున్నారు. ఇక ఈ ఫెసిలిటీ లేని వారు, తాము ఏర్పాటుచేసుకున్న జిమ్ ప్లేస్లో ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అమర్చుకోవచ్చంటున్నారు. మానసిక ఉల్లాసం కోసం ఆ ప్రదేశాన్ని తమకు నచ్చినట్లుగా అలంకరించుకోవచ్చు అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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