పాన్ కార్డులో పాత ఫొటో మార్చుకోవచ్చు! - ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేస్తే చాలు!
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో పాన్ కార్డు ఫొటో మార్చుకునే ప్రాసెస్ ఇదే - ఇంట్లోనే ఈజీగా !
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:03 PM IST
PAN Card Update : పన్ను చెల్లించాలన్నా, ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు బదిలీ చేయాలన్నా, ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం పాన్ కార్డును ప్రామాణికం. ఈ నేపథ్యంలో పాన్కార్డును ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవడం అవసరం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించడంలో ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
పాన్ కార్డులో మీ ఫొటో, సంతకం, వ్యక్తిగత వివరాలు ఉంటాయి. అందువల్ల, కార్డుపై ఉన్న ఫొటో అస్పష్టంగా లేదా పాతదిగా ఉంటే, మీరు దానిని తాజా ఫొటోతో మార్పించుకోవచ్చు.
పాన్ కార్డ్ ఫొటోను అప్డేట్ చేసే ప్రక్రియ చాలా సులభం. డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ లేదా ఆధార్ eKYC ఉంటే చాలు. ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండానే దీనిని పూర్తి చేయవచ్చు. లేకపోతే, ఆన్లైన్లో ఫారమ్ సమర్పించి, అవసరమైన పత్రాలను సమీపంలోని కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
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ఫొటోను ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
- ముందుగా www.protean-tinpan.com అనే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- 'సర్వీసెస్' (Services) ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- 'సర్వీసెస్' ట్యాబ్ కింద ఉన్న 'PAN' పై క్లిక్ చేసి, "PAN డేటాలో మార్పులు/సవరణల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి"
- (Apply for Changes/Corrections in PAN Data) పై క్లిక్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత "కొత్త పాన్ కార్డ్ కోసం అభ్యర్థన" (Request for a New PAN Card) లేదా "పాన్ డేటాలో మార్పులు లేదా సవరణలు" (Changes or Corrections in PAN Data) సంబంధిత విభాగాన్ని ఎంచుకోండి.
- అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేసి, క్యాప్చాను సరిచూసుకోండి.
- నిబంధనలు, షరతులను అంగీకరించి, "సబ్మిట్" (Submit) పై క్లిక్ చేయండి.
పూర్తి సమాచారాన్ని నమోదు చేసి, నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఇటీవలి పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోను అప్లోడ్ చేయండి. 'సబ్మిట్' (Submit) పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్స్ పేజీకి వెళ్లి అవసరమైన ఫీజు చెల్లించండి. ఆ తర్వాత, మీ దరఖాస్తును ట్రాక్ చేయడానికి మీకు 15-అంకెల సంఖ్య వస్తుంది.
ఆఫ్లైన్లో ఫొటోను ఎలా అప్డేట్ చేయాలంటే
- సమీపంలోని పాన్ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించండి.
- 'కొత్త పాన్ కార్డు కోసం అభ్యర్థన లేదా/పాన్ వివరాలలో మార్పు లేదా సవరణ' ఫారమ్ను తీసుకోండి.
- ఫారంలో అవసరమైన అన్ని వివరాలను జాగ్రత్తగా నింపండి.
- చిరునామా రుజువు, గుర్తింపు రుజువు, ఇటీవలి పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోగ్రాఫ్ వంటి సహాయక పత్రాలను జతచేయండి.
- పూరించిన ఫారం, పత్రాలను పాన్ కేంద్రంలో సమర్పించండి.
- అప్డేట్ను ప్రాసెస్ చేయడానికి వర్తించే ఫీజు చెల్లించండి.
- చెల్లింపు తర్వాత, మీ దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవడానికి మీకు 15 అంకెల సంఖ్య లభిస్తుంది.
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