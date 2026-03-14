'గ్యాస్ సిలిండర్ లేని కిచెన్' - రోజూ లక్షల మందికి భోజనం ఎలా సాధ్యమైందంటే!

Published : March 14, 2026 at 10:32 AM IST

Adamyachetana Annapurna Kitchen : వంట గ్యాస్ కొరత కారణంగా హోటళ్లు, రెస్టరంట్లు మూతపడుతున్నాయి. మున్ముందు గృహావసరాలకూ వంట గ్యాస్‌ కొరత రానుందనే భయంతో ప్రజలు ఏజెన్సీల వద్ద బారులుదీరుతున్నారు. కానీ, ఎల్​పీజీ అవసరం లేకుండానే కొన్నేళ్లుగా ఓ కిచెన్ నడుస్తోందని మీకు తెలుసా? అదీనూ లక్షల మందికి ఆహారం అందించే వంటశాల కావడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఎల్​పీజీ సరఫరా పూర్తిస్థాయిలో నిలిచినా ఆ కిచెన్ నిరాటంకంగా కొనసాగుతుంది.

"అదమ్య చేతన" అనే ఎన్జీఓ బెంగళూరులో అన్నపూర్ణ సెంట్రల్‌ కిచెన్‌ నిర్వహిస్తోంది. డా.తేజస్విని అనంత్‌కుమార్‌ సారథ్యంలోని ఈ కిచెన్ గడిచిన 18ఏళ్లుగా సిలిండర్‌తో పనిలేకుండా సుమారు రెండు లక్షల మంది స్కూలు పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తోంది.

నలుగురు సభ్యులున్న ఇంట్లోనే వంటింటి వ్యర్థాలతో రోజూ డస్ట్‌బిన్‌ నిండిపోతుంది. ఇక వందలు, వేల మందికి ఆహారం తయారు చేసే కిచెన్ నుంచి ఎంత చెత్త వస్తుందో ఊహించుకోవచ్చు. దాన్ని తరలించడం మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికీ భారమే. కానీ, ఈ కిచెన్ నుంచి వ్యర్థాలు బయటకు రాకపోవడం విశేషం. అన్నపూర్ణ కిచెన్‌ పునరుత్పాదక ఇంధనంతో నిర్వహిస్తున్నారు. రోజూ రెండు లక్షల మంది పిల్లలకి మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు వేలాదిగా అన్నదానం చేస్తున్నారు. ఒక్క ఎల్​పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ వాడకుండా బయోమాస్‌నీ అగ్రివేస్ట్‌నీ వాడుతున్నారు. కిచెన్‌ వ్యర్థాలతో బయోమాస్‌ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ధాన్యపుపొట్టు, గడ్డి, కొబ్బరిచిప్పలు వంటి వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి ఉత్పత్తిచేసే బ్రికెట్లను వాడి టన్నుల కొద్దీ బియ్యాన్ని ఆవిరిమీద ఉడికిస్తున్నారు. విద్యుత్‌కి బదులు సౌరశక్తినే ఉపయోగించడం, వృథా నీటిని రీసైకిల్‌ చేసి మొక్కలకి, బాయిలర్‌ శుభ్రం చేసిన నీటిని ఫిల్టర్‌ చేసి వాహనాల్ని శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పదిహేనేళ్ల క్రితమే జీరో గార్బేజ్‌ యూనిట్‌గా నిలిచింది. అంతేకాకుండా అదమ్య చేతన ద్వారా మహిళల సాధికారత కోసం వృత్తి శిక్షణ, ఆరోగ్యంపట్ల అవగాహన వంటి కార్యక్రమాల్నీ కొనసాగిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం లేకుండా పదివేల స్టీలు ప్లేట్లు, గ్లాసులతో ప్లేట్‌ బ్యాంక్‌నీ ఏర్పాటుచేసి అవసరమైనవాళ్లకి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. బెంగళూరు నగరంలో గ్రీనరీ పెంచడానికి మొక్కల్నీ నాటుతున్నారు.

అలా మొదలైంది!

దివంగత మాజీ కేంద్ర మంత్రి అనంత్‌ కుమార్‌ తన తల్లి జ్ఞాపకార్థం 1997లో "అదమ్య చేతన" అనే ఎన్జీఓని ప్రారంభించారు. "ఆహారం, అక్షరం, ఆరోగ్యం" ప్రధానాంశాలుగా ఈ సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యాలు కాగా, సహ వ్యవస్థాపకులు, ఛైర్మన్‌ తేజస్విని. సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 2008లో అన్నపూర్ణ కిచెన్‌ ప్రారంభించగా నిర్వహణ బాధ్యతలను తేజస్విని స్వయంగా చూసుకుంటున్నారు. అన్నపూర్ణ కిచెన్‌ బెంగళూరుతో సహా ఐదు వంటశాలల్లో రోజూ 3 టన్నుల బ్రికెట్లను వినియోగిస్తోంది. ఇది 120 ఎల్​పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్లకు సమానమైన ఇంధనం. మొత్తంగా బయో ఇంధన వాడకంతో ఏటా 12,500కి పైగా గ్యాస్‌ సిలిండర్లని ఆదా చేయడమే కాదు! ఇప్పటివరకూ కిచెన్‌ నుంచి ఒక్క వ్యర్థమూ బయటికి పంపించకపోవడం గమనార్హం. మొదట్లో కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా తరవాత చాలా సౌకర్యంగా అనిపిస్తోందని, ఈ విధానం గురించి అవసరమైన వాళ్లకి శిక్షణ ఇస్తున్నామని తేజస్విని తెలిపారు. ఏమైనా స్వీయ ఇంధనంతో స్వావలంబన సాధించిన వీళ్ల ఆలోచనను అభినందించాల్సిందే.

