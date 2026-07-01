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పప్పులను ఎలా వండుతున్నారు? - ఈ పద్ధతిలో కుక్​ చేస్తేనే పోషకాలు పోవు - రుచీ బాగుంటుంది!

-పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే పప్పులను ఎలా వండుతున్నారు? - సరిగ్గా వండకపోతే పోషకాలు పోయే అవకాశం అని హెచ్చరిక!

How to Cook Pulses
How to Cook Pulses (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 5:14 PM IST

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How to Cook Pulses: ఇంట్లో ఎన్ని కూరలు ఉన్నా పప్పు ఉంటేనే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి, పప్పు ఉంటే మరీమరీ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే పప్పును చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో కుక్​ చేస్తుంటారు. అంటే కొందరు నానబెట్టి ఉడికిస్తే.. మరికొందరు డైరెక్ట్​గా కడిగి కుక్కర్లో వేసేస్తుంటారు. అయితే ఇలా ఎవరికి నచ్చినట్లుగా వారు పప్పుల్ని వండుకోవడం వల్ల వాటిలోని పోషకాలు కోల్పేయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నష్టం లేకుండా ఉండాలంటే వీటిని ఆరోగ్యకరంగా వండే పద్ధతులు తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రొటీన్‌, ఫైబర్‌, ఇతర అత్యవసర పోషకాలతో నిండిన ఈ పప్పులు.. గుండె ఆరోగ్యానికి, షుగర్​ కంట్రోల్​, జీర్ణశక్తి, బరువును నియంత్రణలో ఉంచడానికి.. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా తోడ్పడతాయంటున్నారు. అయితే ఇవన్నీ పొందాలంటే వీటిలోని పోషకాలు తరిగిపోకుండా వండుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

అందుకే నానబెట్టాలట: ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్రెషర్​ కుక్కర్​లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే కుక్కర్‌ ఉంది కదా.. ఉడికిపోతుందిలే అన్న ఆలోచనతో మెజార్టీ పీపుల్​ పప్పుల్ని కడిగిన వెంటనే కుక్కర్లో వేసేస్తుంటారు. కానీ ఈ పద్ధతి వల్ల అందులోని పోషకాలు శరీరానికి అందవంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పప్పుల్లో సహజంగానే ఫైటేట్స్‌ అనే సమ్మేళనాలుంటాయని.. ఇవి ఈ ధాన్యాల్లో ఉండే పోషకాలతో దృఢమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని.. వాటిని శరీరానికి అందకుండా అడ్డుపడతాయంటున్నారు. అదే పప్పులను నానబెట్టడం వల్ల ఈ బంధాలు విచ్ఛిత్తి చెందుతాయని.. తద్వారా పోషకాలు శరీరానికి సులభంగా లభిస్తాయంటున్నారు. అంతేకాదు.. ఈ ధాన్యాలు త్వరగా ఉడకడంతో పాటు సులభంగా జీర్ణమవుతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి పప్పుల్ని వండే ముందు నానబెట్టడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెసరపప్పును గంట, కంది పప్పు, ఎర్ర పప్పును రెండు గంటలు, శనగ పప్పు, మినపప్పును రాత్రంతా, రాజ్మా, శెనగలు, బొబ్బర్లు వంటి వాటిని 12 గంటల పాటు నానబెట్టుకొని వండుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ఎంతసేపు ఉడికించాలి?: పప్పును ఉడికించడానికి చాలా మంది ఎక్కువ విజిల్స్‌ వచ్చేవరకు ఉడికిస్తారు. అయితే ఇలా ఎక్కువ సేపు ఉడికించడం ద్వారా అది పూర్తిగా మెత్తబడడంతో పాటు అందులోని పోషక విలువలు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. పప్పుల్లోని ప్రొటీన్‌ సున్నితమైన అమైనో ఆమ్లాల నిర్మాణాలతో కూడి ఉంటుందని.. ఎక్కువ సమయం ఉడికిస్తే అధిక వేడి వల్ల ఈ నిర్మాణాలు విచ్ఛిత్తి చెంది.. ప్రొటీన్లు నశించిపోయే అవకాశం ఎక్కువంటున్నారు. కాబట్టి ఆయా పప్పుల్ని కుక్కర్ లేదా సాధారణ గిన్నెలో నిర్ణీత సమయం పాటు ఉడికించడం మేలని చెబుతున్నారు.

  • ఈ క్రమంలోనే పెసరపప్పును కుక్కర్లో వేస్తే మూడు విజిల్స్‌ రానివ్వాలని.. అదే గిన్నెలో అయితే పది నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలంటున్నారు.
  • కందిపప్పును కుక్కర్లో 3-4 విజిల్స్‌ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలని.. గిన్నెలో అయితే అరగంట పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • అదే ఎర్రపప్పు అయితే కుక్కర్లో 1 లేదా 2 విజిల్స్‌, గిన్నెలో పది నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుందని చెబుతున్నారు.
  • శనగపప్పును కుక్కర్లో ఐదు విజిల్స్‌ వచ్చే దాకా, గిన్నెలో అరగంట పాటు ఉడికించుకోవడం మేలంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇక మినప్పప్పు అయితే కుక్కర్లో 4 విజిల్స్‌, గిన్నెలో అయితే పావు గంట పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

వాటిని తర్వాతే కలపాలట!: కొంతమంది పప్పు త్వరగా ఉడకాలని అందులో బేకింగ్‌ సోడా వేస్తుంటారు. అయితే దీన్ని ఎక్కువగా వాడడం వల్ల పప్పులో క్షార స్వభావం పెరిగి చేదెక్కుతుందని.. పైగా ఇందులో ఉండే సహజ ప్రొటీన్లూ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి దీన్ని వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.

ఇదొక్కటే కాదు ఉప్పు, టమాటా ముక్కలు, చింతపండు రసం, నిమ్మరసం.. వంటివి పప్పు పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాతే కలపాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు మెత్తగా ఉడకడంతో పాటు పోషకాలు తరిగిపోకుండానూ జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.

ఆ నీటిని పడేస్తే: కాయగూరలు ఉడికించిన నీటిని పడేయడం చాలా మందికి అలవాటే. ఇలానే పప్పు ఉడికించిన నీటినీ వడకట్టి పడేస్తుంటారు. నిజానికి ఈ రెండు పద్ధతులూ సరికావంటున్నారు నిపుణులు. పప్పులో ఉండే కొన్ని రకాల పోషకాలు అది ఉడికించిన నీటిలో చేరతాయని.. ముఖ్యంగా నీటిలో కరిగే విటమిన్లు, కొన్ని రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఉడికించిన నీటిలో కలుస్తాయంటున్నారు. అయితే ఈ నీటిని పడేయడం వల్ల ఆ పోషకాలు శరీరానికి అందకుండా పోతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి పప్పుతో పాటే ఈ నీటిని తీసుకోవడం లేదంటే దీంతో సూప్, బ్రాత్ వంటివి తయారుచేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఫలితంగా పప్పులోని పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయని చెబుతున్నారు.

ఇవీ చేయకూడదట:

  • కొంతమందికి వండిన ఆహార పదార్థాల్ని పదే పదే వేడి చేయడం అలవాటు. పప్పుతో తయారు చేసిన వంటకాల్నీ ఇలాగే వేడి చేసి తింటుంటారు. అయితే దీని వల్ల పప్పులోని అమైనో ఆమ్లాలు క్రమంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అంతేకాదు.. ఆ కూరలు రుచి, తాజాదనాన్నీ కోల్పోతాయట. అందుకే పప్పులే కాదు ఏ వంటకాన్నీ పదే పదే వేడి చేయద్దని చెబుతున్నారు.
  • పప్పును ఉడికించిన తర్వాత చాలా మంది తాలింపు పెడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ నూనె వేసి, బాగా వేడెక్కాక పోపు గింజల్ని ఎర్రగా వేపి అందులో కలుపుతుంటారు. అయితే దీనివల్ల కూర మాడిపోయిన వాసన రావడంతో పాటు రుచినీ కోల్పోతుందని, అందులోని కొన్ని రకాల పోషకాలూ తరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి నూనె మధ్యస్థంగా వేడెక్కాక.. తాలింపు గింజలు వేసి చిటపటలాడాక కూరల్లో కలిపి స్టౌ కట్టేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.

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TAGGED:

WAYS TO COOK LENTILS
HOW TO COOK PULSES
MISTAKES TO AVOID LENTILS COOKING
పప్పులను ఎలా ఉడికించాలి
HOW TO COOK PULSES

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