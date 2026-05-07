అదే పనిగా "ప్రమోషనల్​ కాల్స్​" ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా? - ఈ ట్రిక్​ తెలిస్తే మీ సమస్య సాల్వ్​!

-తరచూ మార్కెటింగ్​, స్పామ్​ కాల్స్​ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా? - ఎలా బ్లాక్​ చేయాలో తెలియడం లేదా? - ఈ చిన్న సెట్టింగ్స్​తో వాటికి చెక్​ పెట్టండి.

Published : May 7, 2026 at 12:45 PM IST

How to Control Promotional Calls: ఏదైనా ఇంపార్టెంట్​ పనిలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్​ రింగ్​ అవుతుంటది. చూస్తే కొత్త నెంబర్​. పోనీ ఎవరికైనా అర్జెంట్​ ఏమో అని లిఫ్ట్​ చేస్తే తీరా అది ప్రమోషనల్​ కాల్స్​ అయి ఉంటాయి. ఇక ఆ సమయంలో ఎంత చిరాకు వస్తుందో. ఒకటి రెండు సార్లు అయితే ఏమో కానీ అదే పనిగా వస్తుంటే మాత్రం విసిగెత్తిపోతారు. దీంతో ఆ నెంబర్​ను బ్లాక్​ చేస్తుంటారు. అయినా మరో కొత్త నెంబర్​తో మళ్లీ ఫోన్​ చేస్తుంటారు. ఇక చేసేది ఏమీ లేక కాల్​ లిఫ్ట్​ చేయడమో లేదా రిజెక్ట్​ చేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ప్రమోషనల్‌, మార్కెటింగ్‌ కాల్స్‌ ను చిన్న చిన్న చిట్కాలతో కట్టడి చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

యాక్టివేట్‌ డీఎన్‌డీ: ప్రమోషనల్‌, మార్కెటింగ్‌ ఫోన్‌ కాల్స్‌ రాకుండా ఉండాలంటే మొట్టమొదట చేయాల్సిన పని.. మీ ఫోన్‌ నెంబర్‌పై Do Not Disturb (DND) ఆప్షన్‌ను ఎనేబుల్‌ చేయాలి. ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా దీనిని ఎనేబుల్‌ చేసుకోవచ్చు.

  1. ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా: మీ ఫోన్​లో START 0 అని టైప్​ చేసి 1909కి ఎస్‌ఎంఎస్‌ పంపించాలి. దీంతో అన్ని సంస్థల నుంచి ప్రమోషనల్‌ కాల్స్‌ ఆగిపోతాయి. 0 అంటే అన్ని రకాల ప్రమోషనల్ కాల్స్, మెసేజ్‌లు బ్లాక్ అవుతాయి. ఒకవేళ మీరు కేవలం కొన్ని రంగాల కాల్స్ మాత్రమే బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే, ఆయా కోడ్‌లను పంపాల్సి ఉంటుంది. అయితే, దీనివల్ల మనకు అవసరమైన బ్యాంక్‌ లావాదేవీలకు సంబంధించిన మెసేజ్‌లు కూడా రావన్న సంగతి గమనించాలి.
  2. ట్రాయ్‌ డీఎన్‌డీ వెబ్‌సైట్‌ : https://www.dndcheck.co.in/ వెబ్‌సైట్లోకి వెళ్లి.. "నేషనల్‌ డునాట్‌ కాల్‌ రిజిస్టరీ"లో రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నా ప్రమోషనల్‌ కాల్స్‌కు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
  3. టెలికమ్‌ ప్రొవైడర్‌ యాప్‌: దాదాపు టెలికామ్‌ ప్రొవైడర్లందరికీ.. అధికారిక యాప్‌ ఉంటుంది. ఆయా నెట్​వర్క్స్​కు సంబంధించిన యాప్స్​ ఓపెన్​ చేసి డీఎన్‌డీ సెట్టింగ్స్‌కు వెళ్లి ప్రిఫరెన్స్‌ ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ప్రమోషనల్‌ కాల్స్‌ను బ్లాక్‌ చేయొచ్చు.

మాన్యువల్‌ నంబర్‌ బ్లాకింగ్‌: డీఎన్‌డీ సెట్టింగ్స్‌ను యాక్టివేట్‌ చేసినప్పటికీ అనవసరమైన ఫోన్లు వస్తుంటే.. ఫోన్‌లోని కాల్‌ బ్లాకింగ్‌ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించి అడ్డుకట్ట వేయొచ్చంటున్నాకు. అంతేకాకుండా ట్రూ కాలర్‌, కాల్‌ బ్లాకర్‌ లాంటి థర్డ్‌ పార్టీ యాప్‌లు ఉపయోగిస్తే.. అవి స్పామ్‌, బ్యాంక్‌ మార్కెటింగ్‌ కాల్స్‌ని గుర్తిస్తాయి. దీంతో ఒకసారి కాల్‌ వచ్చినప్పుడు "మార్క్‌ కాల్స్ యాజ్‌ స్పామ్‌"ఆప్షన్‌ ఎంచుకుంటే.. ఆ తర్వాతి నుంచి ఆయా నెంబర్ల నుంచి కాల్స్‌ రావంటున్నారు.

నేరుగా బ్యాంక్‌కే సమాచారం: ప్రత్యేకంగా ఒకే బ్యాంక్‌కు చెందిన మార్కెటింగ్‌ సిబ్బంది నుంచి తరచూ కాల్స్‌ వస్తుంటే.. ఆ బ్యాంకు కస్టమర్‌కేర్‌ సర్వీసుకు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చంటున్నారు. లేదంటే నేరుగా బ్రాంచ్‌కి వెళ్లి "అప్‌డేట్‌ యువర్‌ ప్రిఫరెన్సెస్‌"ను మార్చాలని రిక్వెస్ట్​ పెట్టడంతో పాటు గతంలో మీరు "మార్కెటింగ్‌ కమ్యూనికేషన్‌"కు పర్మిషన్​ ఇచ్చినట్లైతే దానిని కూడా క్యాన్సిల్​ చేసుకోవాలని చెప్పడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

ట్రాయ్‌కు ఫిర్యాదు: డీఎన్‌డీ ఆప్షన్‌ను యాక్టివేట్‌ చేసినప్పటికీ కాల్స్‌ వస్తుంటే నేరుగా ట్రాయ్​ టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్​ 1909కి ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. లేదంటే https://www.nccptrai.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు.

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా: బ్యాంక్‌ వెబ్‌సైట్‌ లేదా యాప్‌లో లాగిన్‌ అయి కమ్యూనికేషన్‌ ప్రిఫరెన్సెస్‌ లేదా ప్రొఫైల్‌ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి.. మార్కెటింగ్‌/ ప్రమోషనల్‌ ఈ మెయిల్స్‌/ ఎస్‌ఎంఎస్‌/ కాల్స్‌ ఆప్షన్‌ను డిజేబుల్‌ చేయడం ద్వారా అనవసరపు ఫోన్ కాల్స్‌ని నియంత్రించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

