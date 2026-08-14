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మాడిన 'స్టీల్ గిన్నెల' క్లీనింగ్ ఇబ్బందిగా ఉందా? - ఈ టిప్స్​తో ఈజీగా కొత్తవాటిలా మెరిపించొచ్చు!

ఎంత తోమినా స్టీల్ పాత్రల మీద జిడ్డు పోవట్లేదా? - ఈ చిట్కాలతో సూపర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!

Steel Utensils Cleaning Tips
Steel Utensils Cleaning Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:06 PM IST

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Stainless Steel Utensils Cleaning Tips : అందరి ఇళ్లలో స్టీల్, అల్యూమినియం, ఇత్తడి, రాగి వంటి రకరకాల పాత్రలు ఉంటాయి. అయితే, వంటింట్లో ఈ గిన్నెలన్నీ శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు తళతళలాడుతూ మంచి లుక్​ని ఇస్తాయి. అదే వాటి మీద గీతలు పడినా లేదా వాటిని సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోయినా పాత వాటిలా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మనం రోజువారీ వాడే స్టీలు గిన్నెలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. కానీ, చాలా మంది వీటి క్లీనింగ్​ను పెద్ద ఇబ్బందిగా ఫీలవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసం స్టీల్ పాత్రలను ఈజీగా శుభ్రం చేసుకునేలా కొన్ని సూపర్ టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. వీటి సింపుల్​గా శుభ్రం చేయడమే కాకుండా కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సోప్‌వాటర్‌తో :

స్టీల్ పాత్రలను క్లీన్ చేయడానికి ముందుగా చల్లని నీళ్లతో ఆ పాత్రపై ఎలాంటి పదార్థాలు లేకుండా పైపైన కడిగేయాలి. ఆపై మెత్తని స్పాంజ్​తో గోరువెచ్చని నీళ్లలో కలిపిన సోప్ మిశ్రమంలో శుభ్రం చేయాలి. ఒకవేళ స్టీల్ గిన్నెలపై ఏవైనా పదార్థాలు గట్టిగా అంటిపెట్టుకొని ఉంటే వాటిని తొలగించడానికి నైలాన్ స్క్రబ్‌ని మాత్రమే వాడాలి. ఫలితంగా గిన్నెలపై ఎలాంటి గీతలు పడకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, స్టీల్ పాత్రలను క్లీన్ చేశాక వాటిని మెత్తని క్లాత్​తో తుడిచి కాసేపు ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వాటి మెరుపు ఎక్కువ రోజులు నిలిచి ఉండడమే కాదు, మంచి లుక్‌ని కూడా ఇస్తాయట.

ఇలా క్లీన్ చేసినా సూపర్ రిజల్ట్ :

స్టీల్ పాత్రలలో వంట చేసేటప్పుడు వాటికి అప్పుడప్పుడూ కొన్ని పదార్థాలు జిడ్డులా అంటుకుపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి టైమ్​లో వాటిని తొలగించడానికి స్టీల్ లేదా ఐరన్ స్క్రబ్‌ని వాడకూడదంటున్నారు నిపుణులు. బాగా మరిగించిన నీటిని ఇలా ఉపయోగిస్తే అంటుకుపోయిన పదార్థాలు ఈజీగా వదిలిపోతాయి. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా పదార్థం అంటుకున్న పాత్రలో సలసలా మరిగించిన వేడినీళ్లు పోసి అవి చల్లారేవరకు ఆ గిన్నెను కదపకుండా ఉంచడమే. అనంతరం స్పాంజ్ లేదా నైలాన్ స్క్రబ్​తో ఆ పాత్రను శుభ్రం చేస్తే సరి. మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు.

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టమాటా కెచప్‌ :

కొన్ని స్టీల్ పాత్రలకు అడుగుభాగంలో రాగి కోటింగ్ ఉంటుంది. అలాంటి వాటికి స్టీల్ ఒక్కటే కొత్తగా ఉంటే సరిపోదు, రాగి పూత కూడా కొత్తదానిలా కనిపించాలి. అందుకోసం టమాటా కెచప్​ను పాత్రకు రాగి కోటింగ్ ఉన్న ప్లేస్​లో అప్లై చేసి పది నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం స్క్రబ్‌తో వాటిని క్లీన్ చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

వినెగర్‌ :

స్టీల్ గిన్నెల్లో పాలు లేదా నీళ్లు ఎక్కువగా మరిగించినప్పుడు ఖనిజాలు ఎక్కువగా చేరడం వల్ల అడుగుభాగం అట్టకట్టినట్లుగా తయారవుతుంది. అలాంటి టైమ్​లో ఒక చిన్న బౌల్​లో మూడువంతుల తీసుకుని అందులో ఒక వంతు వినెగర్ వేసి కలిపి, ఆ మిశ్రమాన్ని ఖనిజాలు పేరుకోపోయిన పాత్రలో పోయాలి. ఆపై దాన్ని కాసేపు కదపకుండా పక్కనుంచాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత వేడినీళ్లతో ఆ గిన్నెను క్లీన్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

మాడిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే?

నార్మల్​గా స్టీల్ గిన్నెలు మాడిపోయినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్‌లో మరకలు పడడమే కాకుండా అవి పాత్ర అడుగుభాగానికి చాలా గట్టిగా అతుక్కుని ఉండిపోతాయి. అలాంటి వాటిని తొలగించాలంటే ముందుగా ఆ పాత్రలో వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఆపై అందులో రెండు చెంచాల బేకింగ్ సోడా వేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా గిన్నెకు అంటుకున్న పదార్థాల అవశేషాలు ఈజీగా తొలగిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అనంతరం నైలాన్ స్క్రబ్‌తో గిన్నెలను కడిగితే మాడిపోయిన మరకలు సింపుల్​ తొలగిపోయి కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

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