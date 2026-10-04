కళ్లద్దాల క్లీనింగ్లో తప్పులు చేస్తున్నారా? - కంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశమట!
-కళ్లద్దాలను శుభ్రం చేసే విషయంలో చాలామంది నిర్లక్ష్య ధోరణి - దీని కారణంగా పలు సమస్యలు రావొచ్చని నిపుణుల హెచ్చరిక!
Published : October 4, 2026 at 1:11 PM IST
How to Clean Eye Glasses: దృష్టి లోపం, ఫ్యాషన్, స్క్రీన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్.. అవసరం ఏదైనా ప్రస్తుత రోజుల్లో కళ్లద్దాలు వాడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది. అయితే వాడే వరకు బానే ఉన్నా, వాటిని శుభ్రం చేసే విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. చున్నీలు, కర్చీఫ్, డ్రెస్ క్లాత్లు ఇలా చేతికి ఏది అందుబాటులో ఉంటే దానితోనే క్లీన్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల లెన్సులపై సన్నటి గీతలు పడటంతో పాటు నాణ్యత దెబ్బతిని.. కంటిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కళ్లద్దాల్ని శుభ్రం చేసే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: కళ్లద్దాల లెన్సులు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలంటే వాటిని శుభ్రం చేసే క్రమంలో కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- రోజుకోసారైనా కళ్ల అద్దాలను క్లీన్ చేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నీటితో నిదానంగా కడిగి, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో తుడవాలని.. దీనివల్ల దుమ్ము-ధూళితో పాటు జిడ్డు మరకలు కూడా వదులుతాయని వివరిస్తున్నారు.
- కొంతమంది కళ్లద్దాల్ని సబ్బునీటితో, డిష్వాషింగ్ క్లీనర్స్తో రుద్ది మరీ కడుగుతుంటారు. అయితే ఇది కరెక్ట్ కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటిలోని హానికారక రసాయనాలు లెన్సుల యాంటీ-గ్లేర్, యాంటీ-రిఫ్లెక్టివ్ కోటింగ్స్తో పాటు అతినీల లోహిత కిరణాల నుంచి రక్షణ కల్పించే కవచాన్ని దెబ్బతీస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా కంటి చూపుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- కళ్లద్దాలను చాలా మంది ఎలా పడితే అలా పెడుతుంటారు. కానీ వాటిని కేస్లో పెట్టినా, బయట పెట్టినా లెన్సులు పైకి ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. లేదంటే వాటిపై గీతలు, మరకలు పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- కళ్ల అద్దాలను హ్యాండ్బ్యాగ్లో వేసినా, వార్డ్రోబ్లో ఉంచినా.. నేరుగా అలా పడేయడం కాకుండా.. కళ్లద్దాల కేసులో ఉంచి దాయడం మంచిదంటున్నారు. ఫలితంగా లెన్సులపై గీతలు పడకుండా ఉంటుందని.. అలాగే ఫ్రేమ్స్ కూడా డ్యామేజ్ కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- ఎండ పడే చోట కళ్లద్దాల్ని అస్సలు ఉంచకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సూర్యకాంతిలోని అతినీల లోహిత కిరణాలు, వేడి.. లెన్సుల కోటింగ్ని దెబ్బతీస్తాయని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది స్టైలిష్గా ఒక చేత్తోనే కంటికి అద్దాలు పెట్టుకోవడం, తీయడం.. వంటివి చేస్తుంటారు. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల కళ్లద్దాల ఫ్రేమ్ ఆకృతి దెబ్బతింటుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే రెండు చేతులతో అద్దాలు పెట్టుకోవడం, తీయడం చేయాలని చెబుతున్నారు.
- హెయిర్ స్ప్రే, పెర్ఫ్యూమ్స్, నూనె సంబంధిత ఉత్పత్తులు, హోమ్ క్లీనర్స్.. వంటి వాటిని కళ్లద్దాలకు దూరంగా ఉంచాలని.. లేదంటే ఇవి పొరపాటున లెన్సులపై పడితే మొండి మరకలుగా మారతాయంటున్నారు. పైపెచ్చు అద్దాల నాణ్యతా దెబ్బతింటుందని వివరిస్తున్నారు.
- రోజంతా ఎలా ఉపయోగించినా, రాత్రి పడుకొనేముందు మాత్రం వీటిని తీయాల్సిందే ! ఇలాంటప్పుడు అద్దాల ఎక్కడపడితే అక్కడ కాకుండా కేసులోనే వాటిని అమర్చడం మంచిదంటున్నారు. తద్వారా వాటిపై దుమ్ము-ధూళి చేరకుండా, గీతలు పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
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