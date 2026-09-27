వంట కోసం "సెరామిక్ పాత్రలు" వాడుతున్నారా? - క్లీనింగ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
-పెరిగిన సెరామిక్ కుక్వేర్ వాడకం! - ఇలా క్లీన్ చేస్తే ఎలాంటి మరకలైనా ఈజీగా తొలగిపోవడంతో పాటు కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయి!
Published : September 27, 2026 at 10:57 AM IST
How to Clean Ceramic Cookware: వంటలు చేయాలంటే రకరకాల పాత్రలు అవసరం అవుతాయి. అయితే ఒకప్పుడు వంట కోసం మట్టి పాత్రలు వాడే వారు. కానీ కాలం మారుతున్న కొద్దీ వాటి స్థానంలో అల్యూమినియం, స్టీల్, నాన్స్టిక్ పాత్రల వాడకం మొదలైంది. ఇప్పుడు సెరామిక్ కుక్వేర్ను వాడటానికి మహిళలు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే వీటిని వినియోగించడం వరకే కాదు.. క్లీనింగ్ విషయంలో కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే అవి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయంటున్నారు. మరి సెరామిక్ కుక్వేర్ను ఎలా శుభ్రం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇలా క్లీన్ చేయాలి:
- సమయం లేకపోవడం లేదా త్వరగా పని పూర్తి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది వేడిగా ఉన్నప్పుడే సెరామిక్ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడానికి సింక్లో ట్యాప్ కింద పెడుతుంటారు. అయితే ఇలా చేసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్నట్లుండి మార్పు రావడం వల్ల వాటిపై ఉండే నాన్స్టిక్ సెరామిక్ కోటింగ్ పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వంట పూర్తయ్యాక గిన్నెలు నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్దకు వచ్చాక మాత్రమే వాటిని శుభ్రం చేయాలంటున్నారు.
- కొన్నికొన్ని సార్లు సెరామిక్ పాత్రలు మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది వివిధ రకాల లిక్విడ్లు యూజ్ చేసి క్లీన్ చేస్తుంటారు. కానీ వాటితో అవసరం లేకుండా మాడిపోయిన సెరామిక్ పాత్రలను బేకింగ్ సోడాతో క్లీన్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పాత్రలో పొడి బేకింగ్ సోడాను చల్లి.. ఆపై మృదువుగా ఉన్న స్పాంజితో రౌండ్గా రుద్ది.. ఆపై సాధారణ డిటర్జెంట్తో కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇంకో పద్ధతిలో కూడా ట్రై చేయవచ్చంటున్నారు. అదేంటంటే బేకింగ్ సోడా, గోరువెచ్చటి నీళ్ల మిశ్రమంతో మాడిపోయిన పాత్రల్ని శుభ్రం చేసినా సమాన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- సెరామిక్ పాత్రలను శుభ్రం చేయడంలో వెనిగర్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక కప్పు వెనిగర్కు నాలుగు కప్పుల నీళ్లు మిక్స్ చేసుకుని, ఆ లిక్విడ్ను శుభ్రం చేయాల్సిన సెరామిక్ పాత్రలో పోసి.. రాత్రంతా నానబెట్టాలంటున్నారు. ఉదయాన్నే డిటర్జెంట్తో క్లీన్ చేస్తే .. వంట చేసే క్రమంలో వాటిపై ఏర్పడిన మరకలు, జిడ్డుదనం అన్నీ తొలగిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
- టేబుల్స్పూన్ చొప్పున ఉప్పు, వెనిగర్ తీసుకొని పేస్ట్లాగా తయారుచేసుకోవాలని.. దీంతో ముందుగా సెరామిక్ పాత్రలు/ప్లేట్స్ శుభ్రం చేసి.. ఆపై డిటర్జెంట్తో కడిగేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- సెరామిక్ ప్లేట్స్లో కూరగాయలు, పండ్లు వంటివి కట్ చేయడం, వాటిపై పడిన మరకలు తొలగిపోవాలని గరుకైన స్క్రబ్బర్తో రుద్దడం వంటివి చేయకూడదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే నాన్స్టిక్ కోటింగ్ పోయి, గీతలు పడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- సెరామిక్ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడానికి బ్లీచ్, ఆమ్ల గుణాలున్న పదార్థాల్ని వాడినా అవి త్వరగా పాడవుతాయంటున్నారు. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిదంటున్నారు.
- సెరామిక్ పాత్రలు ఎక్కువ కాలం మన్నాలంటే వాటి ఉపయోగం, వాడకం వంటి విషయాల్లోనే కాదు.. స్టోర్ చేసేటప్పుడు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా కడిగిన పాత్రల్ని తడిగా ఉన్న వెంటనే కాకుండా.. ఒక కాటన్ క్లాత్తో పొడిగా తుడిచి, కాసేపు గాలికి పూర్తిగా ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత వాటిని కబోర్డ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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