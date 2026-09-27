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వంట కోసం "సెరామిక్ పాత్రలు" వాడుతున్నారా? - క్లీనింగ్​ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

-పెరిగిన సెరామిక్ కుక్​వేర్​ వాడకం! - ఇలా క్లీన్​ చేస్తే ఎలాంటి మరకలైనా ఈజీగా తొలగిపోవడంతో పాటు కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయి!

How to Clean Ceramic Cookware
How to Clean Ceramic Cookware (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 10:57 AM IST

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How to Clean Ceramic Cookware: వంటలు చేయాలంటే రకరకాల పాత్రలు అవసరం అవుతాయి. అయితే ఒకప్పుడు వంట కోసం మట్టి పాత్రలు వాడే వారు. కానీ కాలం మారుతున్న కొద్దీ వాటి స్థానంలో అల్యూమినియం, స్టీల్​, నాన్​స్టిక్​ పాత్రల వాడకం మొదలైంది. ఇప్పుడు సెరామిక్​ కుక్​వేర్​ను వాడటానికి మహిళలు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే వీటిని వినియోగించడం వరకే కాదు.. క్లీనింగ్​ విషయంలో కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే అవి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయంటున్నారు. మరి సెరామిక్​ కుక్​వేర్​ను ఎలా శుభ్రం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇలా క్లీన్​ చేయాలి:

  • సమయం లేకపోవడం లేదా త్వరగా పని పూర్తి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది వేడిగా ఉన్నప్పుడే సెరామిక్‌ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడానికి సింక్​లో ట్యాప్​ కింద పెడుతుంటారు. అయితే ఇలా చేసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్నట్లుండి మార్పు రావడం వల్ల వాటిపై ఉండే నాన్‌స్టిక్‌ సెరామిక్‌ కోటింగ్‌ పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వంట పూర్తయ్యాక గిన్నెలు నార్మల్​ రూమ్​ టెంపరేచర్​ వద్దకు వచ్చాక మాత్రమే వాటిని శుభ్రం చేయాలంటున్నారు.
  • కొన్నికొన్ని సార్లు సెరామిక్​ పాత్రలు మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది వివిధ రకాల లిక్విడ్​లు యూజ్​ చేసి క్లీన్​ చేస్తుంటారు. కానీ వాటితో అవసరం లేకుండా మాడిపోయిన సెరామిక్​ పాత్రలను బేకింగ్​ సోడాతో క్లీన్​ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పాత్రలో పొడి బేకింగ్‌ సోడాను చల్లి.. ఆపై మృదువుగా ఉన్న స్పాంజితో రౌండ్​గా రుద్ది.. ఆపై సాధారణ డిటర్జెంట్‌తో కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. ఇంకో పద్ధతిలో కూడా ట్రై చేయవచ్చంటున్నారు. అదేంటంటే బేకింగ్‌ సోడా, గోరువెచ్చటి నీళ్ల మిశ్రమంతో మాడిపోయిన పాత్రల్ని శుభ్రం చేసినా సమాన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • సెరామిక్​ పాత్రలను శుభ్రం చేయడంలో వెనిగర్​ కూడా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక కప్పు వెనిగర్‌కు నాలుగు కప్పుల నీళ్లు మిక్స్​ చేసుకుని, ఆ లిక్విడ్​ను శుభ్రం చేయాల్సిన సెరామిక్‌ పాత్రలో పోసి.. రాత్రంతా నానబెట్టాలంటున్నారు. ఉదయాన్నే డిటర్జెంట్​తో క్లీన్​ చేస్తే .. వంట చేసే క్రమంలో వాటిపై ఏర్పడిన మరకలు, జిడ్డుదనం అన్నీ తొలగిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
  • టేబుల్‌స్పూన్‌ చొప్పున ఉప్పు, వెనిగర్‌ తీసుకొని పేస్ట్​లాగా తయారుచేసుకోవాలని.. దీంతో ముందుగా సెరామిక్‌ పాత్రలు/ప్లేట్స్‌ శుభ్రం చేసి.. ఆపై డిటర్జెంట్‌తో కడిగేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

  • సెరామిక్‌ ప్లేట్స్‌లో కూరగాయలు, పండ్లు వంటివి కట్‌ చేయడం, వాటిపై పడిన మరకలు తొలగిపోవాలని గరుకైన స్క్రబ్బర్‌తో రుద్దడం వంటివి చేయకూడదంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై ఉండే నాన్‌స్టిక్‌ కోటింగ్‌ పోయి, గీతలు పడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • సెరామిక్‌ పాత్రల్ని శుభ్రం చేయడానికి బ్లీచ్‌, ఆమ్ల గుణాలున్న పదార్థాల్ని వాడినా అవి త్వరగా పాడవుతాయంటున్నారు. కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిదంటున్నారు.
  • సెరామిక్‌ పాత్రలు ఎక్కువ కాలం మన్నాలంటే వాటి ఉపయోగం, వాడకం వంటి విషయాల్లోనే కాదు.. స్టోర్​ చేసేటప్పుడు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా కడిగిన పాత్రల్ని తడిగా ఉన్న వెంటనే కాకుండా.. ఒక కాటన్‌ క్లాత్‌తో పొడిగా తుడిచి, కాసేపు గాలికి పూర్తిగా ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత వాటిని కబోర్డ్​లో స్టోర్​ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

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