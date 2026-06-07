"మాడిన కడాయి"ని కొత్తగా మెరిపించొచ్చు! - కిచెన్లోని పదార్థాలతో ఇలా క్లీన్ చేస్తే చాలు!
కడాయి బాగా మాడి "మరకలు" పోవట్లేదా? - ఇలా కడిగితే కొత్తదానిలా తయారవుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 8:47 AM IST
How to Clean Burnt Kadai in Telugu : ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో కడాయి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. వేపుళ్లు, డీప్ ఫ్రై, సాటింగ్ పద్ధతిలో కాయగూరల్ని ఉడికించడం కోసం ఇలా ఎన్నో రకాలుగా దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. అయితే, కడాయిని తరచూ వాడుతున్న కొద్దీ అడుగు మాడిపోవడం, లేదంటే అక్కడక్కడా మాడిన మరకలు ఏర్పడుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు అడుగు రంగు మారిపోవడం జరుగుతుంటుంది. అలా కడాయిపై ఏర్పడిన మొండి మరకలను తొలగించడం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. ఎంత రుద్ది తోమినా మరకలు అంత సింపుల్గా తొలగిపోవు. అలాంటప్పుడు కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు ఫాలో అయితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టిప్స్ ద్వారా ఎంతటి మాడిన మరకలనైనా ఈజీగా తొలగించి కడాయిని కొత్తదానిలా తళతళా మెరిపించవచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రాళ్ల ఉప్పు-నిమ్మచెక్క :
వంటల్లో టేస్ట్కే కాదు పాత్రల్ని క్లీన్ చేయడానికి కూడా వంటింట్లోని కొన్ని పదార్థాలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందులో రాళ్ల ఉప్పు(దొడ్డు ఉప్పు), నిమ్మకాయ ఒకటి. దొడ్డు ఉప్పు మంచి స్క్రబ్లాగా పనిచేస్తుంది. అందుకే కొన్ని పాత్రల్ని అప్పుడప్పుడు దీనితో క్లీన్ చేస్తుంటాం. అయితే, రాళ్ల ఉప్పును మాడిన కడాయి మరకలు పొగోట్టడానికి యూజ్ చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక నిమ్మచెక్కను తీసుకుని గళ్లుప్పులో అద్దాలి. దాంతో కడాయి మాడిన చోట గుండ్రంగా, నెమ్మదిగా రుద్దాలి. గరుకుగా ఉండే ఉప్పు, నిమ్మలోని ఆమ్ల గుణాలు ఆ మరకల్ని ఈజీగా తొలగించేస్తాయి. అలాగే, ఈ టిప్ పాత్రలోని జిడ్డుదనాన్నీ పోగొట్టి సువాసనలు వెదజల్లేలా చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మరోసారి చల్లని వాటర్తో పాత్రను కడిగిస్తే చాలు. మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇక నాన్స్టిక్ కడాయిని క్లీన్ చేసేటప్పుడు రాళ్ల ఉప్పుకు బదులుగా నార్మల్ ఉప్పు వాడి, మృదువుగా రుద్దడం చేయాలి. అప్పుడే నాన్స్టిక్ లేయర్ తొలగిపోకుండా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
బేకింగ్ సోడా-వెనిగర్ :
ఇవి కూడా కడాయి మరకలు తొలగించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా మాడిన మరకల మీద కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా చల్లాలి.. ఆపై అది తడిసేలా వెనిగర్ పోయాలి. అప్పుడు ఈ రెండూ కలిసి నురగల్లా రావడం గమనించవచ్చు. 30 నిమిషాల తర్వాత స్పాంజి సహాయంతో రుద్ది, గోరువెచ్చని వాటర్తో కడిగితే సరి. మాడిన కడాయి మరకలు తొలగిపోయి కొత్తదానిలా తయారవుతుందంటున్నారు. స్టీల్ కడాయి విషయంలో ఈ టిప్ మరింత బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఇనుము, నాన్స్టిక్ మెటీరియల్స్తో తయారైన కడాయిలకు కూడా ఈ మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించి శుభ్రం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే, నాన్స్టిక్ కడాయిల్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు మృదువైన స్క్రబ్బర్ ఉపయోగించడం ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.
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మరిగించండి!
కడాయి నిండా వాటర్ నింపి స్టవ్ మీద పెట్టాలి. ఇందులో కొన్ని చుక్కల డిష్వాష్ లిక్విడ్ వేసి 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఆ వాటర్ను మరగనివ్వాలి. ఈ క్రమంలో మాడిన పదార్థ అవశేషాలు ఊడిపోయి నీటిలో తేలుతాయి. నీళ్లు చల్లారిన తర్వాత పడేసి కడాయిని రుద్ది కడిగేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలానూ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు!
నార్మల్గా పాత్రల్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు డిటర్జెంట్ పౌడర్ లేదా లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తుంటాం. అయితే, మాడిన కడాయిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఈ డిటర్జెంట్తో పాటు కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కలిపితే పని ఈజీ అవుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో కాస్త డిటర్జెంట్ లిక్విడ్, బేకింగ్ సోడా వేసి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని కడాయి మాడిన ఉపరితలంపై పూతలా రాయాలి. నైట్ మొత్తం అలాగే వదిలేసి.. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ గోరువెచ్చటి వాటర్తో పాత్రను రుద్ది క్లీన్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మాడిన మరకలు తొలగిపోయి కడాయి కొత్తదానిలా తళతళలాడుతుందంటున్నారు. అయితే, నాన్స్టిక్ కడాయికి ఈ టిప్ పాటించకపోవడమే బెటర్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే దీనివల్ల పాత్రపై ఉన్న నాన్స్టిక్ లేయర్ దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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