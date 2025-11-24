ETV Bharat / offbeat

పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.78వేల కోట్లు - మీ వాళ్ల డబ్బుంటే ఇలా తెలుసుకోవచ్చు!

అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ డిపాజిట్లు ఎలా క్లైమ్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - UDGAM పోర్టల్​లో చెక్ చేసుకోండిలా!

Published : November 24, 2025 at 3:55 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 4:45 PM IST

Unclaimed Deposits RBI : బ్యాంకుల్లో వేల కోట్ల రూపాయల ఎవరూ క్లైమ్ చేయని డిపాజిట్లు ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో మీవి లేదా మీకు సంబంధించిన వ్యక్తుల అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయో? లేదో? చెక్​ చేసుకోవాలంటూ ఆర్​బీఐ మెసేజ్​లు పంపిస్తోంది. అన్​క్లెయిమ్డ్​ డిపాజిట్లను ఎలా, ఆన్​లైన్​లో ఎక్కడ చెక్​ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామా!

దేశంలో అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2023 మార్చితో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ఎవరూ క్లెయిమ్‌ చేయని డిపాజిట్లు వార్షిక ప్రాతిపదికన 28 శాతం పెరిగి రూ.42,270 కోట్లకు చేరింది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో మూలుగుతున్న నిధులు రూ.36,185 కోట్లు కాగా, ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకుల వద్ద రూ.6,087 కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా క్లెయిమ్‌ చేయని డిపాజిట్లు మార్చి 2024 నాటికి రూ.78,213 కోట్లకు చేరినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇలాంటి డిపాజిట్ల వివరాలను సాధారణ ప్రజలు తెలుసుకోవడం కోసం, ఆర్‌బీఐ ప్రత్యేకంగా ఉద్గమ్‌ (UDGAM) పేరిట ఒక కేంద్రీకృత వెబ్‌పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో ఎవరైనా సరే తమ లేదా, కుటుంబ సభ్యుల పేరిట గతంలో ఉన్న, ఇప్పటికీ క్లెయిమ్‌ చేసుకోని డిపాజిట్లు గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు అంటే ఏమిటి?

  • పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలుగా సెటిల్ చేయని డిపాజిట్లను బ్యాంకులు రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (RBI)కు చెందిన ‘డిపాజిటర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ అవేర్‌నెస్‌ (డీఈఏ)’ నిధికి బదిలీ చేస్తాయి.
  • సేవింగ్స్ ఖాతాలు లేదా కరెంట్ ఖాతాలను మూసివేయకపోవడం లేదా, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లను క్లెయిమ్‌ చేయడం మర్చిపోవడం, లేదా సరైన పత్రాలు సమర్పించకపోవడం లాంటి ఖాతాలు ఇందులో ఉంటాయి.
  • మరణించిన వారి లేదా నామినీలు క్లెయిమ్ చేయకపోవడం కూడా అన్​ క్లైమ్ ఖాతాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.
  • ఇలాంటి ఖాతాలకు సంబంధించిన వివరాలను సంబంధిత వ్యక్తులు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉద్గమ్ పోర్టల్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అన్​క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లను తిరిగి పొందాలనుకునే వారు నేరుగా బ్యాంకులను సంప్రదించి తిరిగి పొందే వీలు కూడా ఉంది.

ఇలా చెక్ చేసుకోండి

ముందుగా ఉద్గమ్‌ పోర్టల్‌ https://udgam.rbi.org.in లోకి వెళ్లి మొబైల్‌ నెంబర్‌ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.

  • ఓటీపీ వెరిఫికేషన్‌ పూర్తిచేసి, లాగిన్‌ చేశాక ఖాతాదారుడి పేరుతో పాటు సంబంధిత బ్యాంకును ఎంచుకోవాలి. ఇక్కడ All Banks ఆప్షన్‌ కూడా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
  • ఆ తర్వాత ఖాతాదారుడి పాన్, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్, పాస్‌పోర్ట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్‌ ఇలా ఏదైనా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డు రాక ముందు ఖాతా తెరిచి ఉంటే అడ్రస్‌ కూడా ఇచ్చే ఆప్షన్‌ ఉంటుంది.
  • వివరాలన్నీ నమోదు చేసిన తర్వాత, సెర్చ్‌పై క్లిక్‌ చేస్తే పూర్తి సమాచారం వస్తుంది.

