వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలితే? - పరిహారం పొందాలంటే ఇవి తప్పనిసరి!
గ్యాస్ పేలుళ్లతో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం - అగ్ని ప్రమాదాలకు గ్యాస్ కంపెనీల పరిహారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:18 AM IST
Fire accidents in the kitchen : కిచెన్లో వంట గ్యాస్ కారణంగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. గ్యాస్ లీకేజీ వల్ల జరిగే ఇలాంటి ప్రమాదాల గురించి తరచూ వింటుంటాం. గ్యాస్ లీకేజీతో అగ్ని ప్రమాదం, సిలిండర్ పేలుడుతో ప్రాణనష్టంతో పాటు భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇలాంటి ప్రమాదాల వల్ల జరిగిన నష్టానికి పరిహారం పొందొచ్చు. ఆయా గ్యాస్ కంపెనీలు సంస్థకు చెందిన ఆస్తులతో పాటు వినియోగదారులకు అందించే సేవలపైనా బీమా చేస్తాయి. అయితే, ఏదైనా నష్టం వాటిల్లినప్పుడు పరిహారం పొందాలంటే మాత్రం కొన్ని ప్రమాణాలు తప్పనిసరి. వాటిని పాటిస్తేనే పరిహారం పొందే వీలుంటుంది. 'థర్డ్ పార్టీ పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఫర్ ఎల్పీజీ కన్జ్యూమర్స్' పేరుతో గ్యాస్ సంస్థలు ఈ బీమాను అమలు చేస్తున్నాయి. ప్రతి కనెక్షన్పై వినియోగదారుల తరఫున ఆయా సంస్థలే ప్రీమియం చెల్లిస్తాయి.
బీమా వర్తించాలంటే?
- వినియోగదారుడి గ్యాస్ కనెక్షన్ నంబరు, రెగ్యులేటర్, గ్యాస్ పైప్ నంబర్లు సంబంధిత గ్యాస్ కంపెనీ వద్ద రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. గ్యాస్ కనెక్షన్ మంజూరైన ఇల్లు, స్థలం లోనే గ్యాస్ వినియోగించాలి.
- ఏడాది నుంచి రెండేళ్లకొకసారి కనెక్షన్ ను సంస్థకు చెందిన నిపుణుడితో తనిఖీ చేయించుకోవాలి. ఆ వివరాలన్నీ కనెక్షన్ పుస్తకంలో నమోదు చేయించాలి.
- ఆ కంపెనీ సూచించిన లేదా సరఫరా చేసిన రెగ్యులేటర్, గ్యాస్ పైపులను వినియోగిస్తూ ఉండాలి. గ్యాస్ సిలిండర్, స్టవ్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతం, స్టవ్కు పైప్ అనుసంధానం, ఇవన్నీ కంపెనీ సూచించిన ప్రమాణాల మేరకు ఉండాలి.
ప్రమాదం జరిగితే
వంట గ్యాస్ వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్లయితే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు కంపెనీకి సమాచారం ఇవ్వాలి. గ్యాస్ కనెక్షన్ నంబరు, రెగ్యులేటర్, గ్యాస్ పైపు మెయింటెనెన్స్ వివరాలు, రిజిస్టర్ నంబర్లు అందజేయాలి. అనంతరం సంబంధిత కంపెనీ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఆధారాలను నమోదు చేసుకునేందుకు ఒక ప్రతినిధిని ప్రమాద ప్రాంతానికి పంపిస్తుంది. ప్రమాద వివరాలతో పాటు పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఆ ప్రతినిధి కంపెనీకి చెందిన బీమా సంస్థకు సమాచారం అందజేస్తారు.
పరిహారం ఇలా
- గ్యాస్ కారణంగా ప్రమాదం సంభవించినట్లు తేలితే బీమా కింద ఒక మరణానికి గరిష్టంగా రూ.10 లక్షలు చెల్లిస్తారు.
- వైద్య ఖర్చుల కోసం గరిష్టంగా ఒక వ్యక్తికి రూ.4 లక్షల వరకు, ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రూ.50 వేలు చెల్లిస్తారు.
- ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లితే రూ.4 లక్షల వరకు చెల్లిస్తారు.