హ్యాండ్బ్యాగ్ కొనాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటించి కొంటే అందరి చూపు మీ వైపే!
- వ్యక్తిత్వాన్ని, ఫ్యాషన్ అభిరుచిని ప్రతిబింబించే ఆభరణంలా హ్యాండ్బ్యాగ్ - మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసా?
Published : June 23, 2026 at 9:22 AM IST
How to Choose Perfect Handbag: నేటి రోజుల్లో మహిళల చేతిలో ఫోన్తో పాటు హ్యాండ్ బ్యాగ్ కంపల్సరీ. దీనిని చాలా మంది స్టేటస్ సింబల్గా కూడా భావిస్తుంటారు. అకేషన్ను బట్టి రకరకాల బ్యాగ్లను యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇక వీటిలో పెట్టే వస్తువుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వాటర్ బాటిల్ నుంచి మేకప్ సామాన్ల వరకు ప్రతి ఒక్కటీ ఇందులో పెట్టేస్తుంటారు. ఇక ఏదైనా టూర్స్, ఫంక్షన్స్కు వెళ్లినప్పుడు వెంట తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి. అయితే, ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఈ రోజుల్లో హ్యాండ్ బ్యాగ్ అనేది కేవలం వస్తువులు దాచుకునే సాధనం మాత్రమే కాదని., అది వ్యక్తిత్వాన్ని, ఫ్యాషన్ అభిరుచిని ప్రతిబింబించే ఒక అందమైన ఆభరణం అంటున్నారు ఫ్యాషన్ నిపుణులు. అందుకే పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ను ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఏవి మంచివి :
- కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళా ఉద్యోగుల వరకు రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాగుని ఎంచుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా అందులో ల్యాప్టాప్, డైరీ, మేకప్ కిట్ వంటివన్నీ సర్దుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇందుకోసం క్లాసీ టోటే లేదా శాచెల్ బ్యాగ్స్ చక్కని ఎంపిక అని సూచిస్తున్నారు.
- స్నేహితులతో సరదాగా బయటకి, షాపింగ్కి వెళ్తే చాలా మంది చిన్న హ్యాండ్బ్యాగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలాంటి సమయాల్లో చేతులు ఫ్రీగా ఉంచుకుంటూనే స్టైలిష్గా కనిపించడానికి స్లింగ్ లేదా క్రాస్ బాడీ బ్యాగ్స్ మేలని చెబుతున్నారు.
- ఏదైనా పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వంటి సంప్రదాయ వేడుకలైతే వాటికి తగ్గట్టు చూజ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముత్యాలు, జరీ వర్క్ ఉన్న పొట్లీల వంటి ఎత్నిక్ బ్యాగ్స్ లేదా క్లచ్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ టైప్ బ్యాగ్స్ చీరలు, లెహంగాల లుక్ని మరింత పెంచుతాయంటున్నారు.
ఇవి గుర్తించుకోవాలి: ఈ క్రమంలోనే హ్యాండ్బ్యాగ్ కొనేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గమనించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ బ్యాగ్లను దేని కోసం కొంటున్నామో స్పష్టత ఉండాలంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రోజూ వాడటానికి అయితే ఎక్కువ కాలం మన్నే నాణ్యమైన లెదర్ లేదా ఫాక్స్ లెదర్ బ్యాగులు సరైన ఛాయిస్ అంటున్నారు. అలాగే బ్యాగ్ లోపల జిప్పులు, కుట్లు బలంగా ఉన్నాయా? ఫోన్, తాళాలు, ఇతర చిన్న వస్తువులు వెతుక్కునే పనిలేకుండా సర్దుకోవడానికి వీలుగా తగినన్ని కంపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయా అన్నదీ చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఫ్యాషన్కి అనుగుణంగా: సైజ్తో పాటు హ్యాండ్బ్యాగ్ రంగుల విషయంలో కూడా ఈ విషయాలు గమనించాలంటున్నారు. ఎక్కువ బ్యాగులు లేనప్పుడు నలుపు, టాన్ బ్రౌన్, బెయిజ్, గ్రే వంటి రంగులను ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇవి వెస్ట్రన్, ఇండియన్వేర్.. ఇలా వేటిమీదకైనా సూట్ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక బడ్జెట్ తక్కువగా ఉండి ట్రెండీగా కనిపించాలనుకుంటే కాటన్ హ్యాండ్లూమ్ లేదా జూట్ బ్యాగ్స్ మంచి ఆప్షన్ అంటున్నారు. హైట్, శరీర ఆకృతికి తగిన సైజులో ఉండే బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే లుక్ బ్యాలెన్స్డ్గా, ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఫ్యాషన్ సెన్స్ని పెంచేలా ఎప్పుడూ కంఫర్ట్, స్టైల్ రెండూ కలగలిసిన రకాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
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