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హ్యాండ్​బ్యాగ్​ కొనాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటించి కొంటే అందరి చూపు మీ వైపే!

- వ్యక్తిత్వాన్ని, ఫ్యాషన్‌ అభిరుచిని ప్రతిబింబించే ఆభరణంలా హ్యాండ్​బ్యాగ్​ - మరి ఎలా సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలో తెలుసా?

How to Choose Perfect Handbag
How to Choose Perfect Handbag (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 9:22 AM IST

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How to Choose Perfect Handbag: నేటి రోజుల్లో మహిళల చేతిలో ఫోన్​తో పాటు హ్యాండ్​ బ్యాగ్​ కంపల్సరీ. దీనిని చాలా మంది స్టేటస్​ సింబల్​గా కూడా భావిస్తుంటారు. అకేషన్​ను బట్టి రకరకాల బ్యాగ్​లను యూజ్​ చేస్తుంటారు. ఇక వీటిలో పెట్టే వస్తువుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. వాటర్​ బాటిల్​ నుంచి మేకప్​ సామాన్ల వరకు ప్రతి ఒక్కటీ ఇందులో పెట్టేస్తుంటారు. ఇక ఏదైనా టూర్స్​, ఫంక్షన్స్​కు వెళ్లినప్పుడు వెంట తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి. అయితే, ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఈ రోజుల్లో హ్యాండ్‌ బ్యాగ్‌ అనేది కేవలం వస్తువులు దాచుకునే సాధనం మాత్రమే కాదని., అది వ్యక్తిత్వాన్ని, ఫ్యాషన్‌ అభిరుచిని ప్రతిబింబించే ఒక అందమైన ఆభరణం అంటున్నారు ఫ్యాషన్​ నిపుణులు. అందుకే పర్ఫెక్ట్​ హ్యాండ్​ బ్యాగ్​ను ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఏవి మంచివి :

  • కాలేజీ స్టూడెంట్స్​ నుంచి ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళా ఉద్యోగుల వరకు రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాగుని ఎంచుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా అందులో ల్యాప్‌టాప్, డైరీ, మేకప్‌ కిట్‌ వంటివన్నీ సర్దుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలా సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇందుకోసం క్లాసీ టోటే లేదా శాచెల్‌ బ్యాగ్స్‌ చక్కని ఎంపిక అని సూచిస్తున్నారు.
  • స్నేహితులతో సరదాగా బయటకి, షాపింగ్‌కి వెళ్తే చాలా మంది చిన్న హ్యాండ్​బ్యాగ్స్​ మెయింటైన్​ చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలాంటి సమయాల్లో చేతులు ఫ్రీగా ఉంచుకుంటూనే స్టైలిష్‌గా కనిపించడానికి స్లింగ్‌ లేదా క్రాస్‌ బాడీ బ్యాగ్స్‌ మేలని చెబుతున్నారు.
  • ఏదైనా పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వంటి సంప్రదాయ వేడుకలైతే వాటికి తగ్గట్టు చూజ్​ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముత్యాలు, జరీ వర్క్‌ ఉన్న పొట్లీల వంటి ఎత్నిక్‌ బ్యాగ్స్‌ లేదా క్లచ్‌లు సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ టైప్​ బ్యాగ్స్​ చీరలు, లెహంగాల లుక్‌ని మరింత పెంచుతాయంటున్నారు.

ఇవి గుర్తించుకోవాలి: ఈ క్రమంలోనే హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌ కొనేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గమనించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ బ్యాగ్​లను దేని కోసం కొంటున్నామో స్పష్టత ఉండాలంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రోజూ వాడటానికి అయితే ఎక్కువ కాలం మన్నే నాణ్యమైన లెదర్‌ లేదా ఫాక్స్‌ లెదర్‌ బ్యాగులు సరైన ఛాయిస్​ అంటున్నారు. అలాగే బ్యాగ్‌ లోపల జిప్పులు, కుట్లు బలంగా ఉన్నాయా? ఫోన్, తాళాలు, ఇతర చిన్న వస్తువులు వెతుక్కునే పనిలేకుండా సర్దుకోవడానికి వీలుగా తగినన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు ఉన్నాయా అన్నదీ చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ఫ్యాషన్‌కి అనుగుణంగా: సైజ్​తో పాటు హ్యాండ్​బ్యాగ్​ రంగుల విషయంలో కూడా ఈ విషయాలు గమనించాలంటున్నారు. ఎక్కువ బ్యాగులు లేనప్పుడు నలుపు, టాన్‌ బ్రౌన్, బెయిజ్, గ్రే వంటి రంగులను ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇవి వెస్ట్రన్, ఇండియన్‌వేర్‌.. ఇలా వేటిమీదకైనా సూట్​ అవుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక బడ్జెట్‌ తక్కువగా ఉండి ట్రెండీగా కనిపించాలనుకుంటే కాటన్‌ హ్యాండ్లూమ్‌ లేదా జూట్‌ బ్యాగ్స్‌ మంచి ఆప్షన్‌ అంటున్నారు. హైట్​, శరీర ఆకృతికి తగిన సైజులో ఉండే బ్యాగ్‌ని సెలెక్ట్​ చేసినప్పుడే లుక్‌ బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా, ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌ని పెంచేలా ఎప్పుడూ కంఫర్ట్, స్టైల్‌ రెండూ కలగలిసిన రకాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

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