బెస్ట్ "LED టీవీ"ని ఎలా ఎంచుకోవాలి? - ఇంట్లోనే థియేటర్ అనుభూతి కలిగించాలంటే!
ఎల్ఈడీ, క్యూఎల్ఈడీ, ఓఎల్ఈడీ, మినీ-ఎల్ఈడీ టీవీల్లో ఏది బెస్ట్? - వాటి పనితీరు, ఉపయోగాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 11:51 AM IST
How to Choose Best LED TV for Home : నేటి డిజిటల్ యుగంలో టీవీ ఒక వినోదాత్మక సాధనమే కాకుండా అందరి ఇళ్లలో ముఖ్యమైన వస్తువుగానూ మారిపోయింది. అందులోనూ స్మార్ట్ టీవీలు వచ్చాక ఇంటినే సినిమా థియేటర్గా మార్చుకుంటున్న రోజులివి. ఇక ఇంటర్నెట్ వాడకం పెరగడం, ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లకు జనాలు అలవాటు పడటంతో అందరూ పెద్ద పెద్ద స్మార్ట్ టీవీలు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అయితే, షోరూమ్లో ఎల్సీడీ, ఎల్ఈడీ, క్యూఎల్ ఈడీ, స్మార్ట్ అంటూ రకరకాల టీవీలు దర్శనమిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలామందిలో వీటిల్లో ఏది తీసుకుంటే మంచిది? అనే సందేహం కలుగుతుంది. మరి, సరైన టీవీని ఎలా ఎంచుకోవాలి? దాని వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలుంటాయి? తదితర వివరాల్ని ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం జిలుగువెలుగుల ప్రపంచాన్ని మన కళ్లముందు కనపడేలా చేస్తున్న ఈ టీవీల్లో ఒక్కోదానిది ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేకత. మనం టీవీ కొనడానికి షోరూమ్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ సేల్స్మన్ మనల్ని కొత్తరకంలో ఎల్ఈడీ, ఫిల్టర్లు, ఏఐ, ఆండ్రాయిడ్, 4కే, 8కే వర్షన్స్ వచ్చాయంటూ రకరకాలుగా ఊరింపజేస్తుంటారు. వాటిలోని ఫీచర్లను వివరిస్తూ మనతో దాన్ని కొనిపించేందుకు ట్రై చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్లో ఏది ఎలా పనిచేస్తుంది, దేనివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలుంటాయో మీకు తెలిసి ఉంటే మంచి టీవీని ఎంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఏ టీవీ ఎలా పనిచేస్తుంది, వాటి ఉపయోగాలెలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎల్ఈడీ టీవీలు :
ఈ రకం టీవీల్లో ఎల్సీడీ(లిక్విడ్ క్రిస్టల్ లేయర్) స్క్రీన్ మాత్రమే ఉంటుంది. వెలుగు కోసం ఎల్ఈడీ లైట్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని తెర వెనుక 4 ముఖ్యమైన పొరలుంటాయి. కంటికి కనిపించే తెర వెనుక మొదటగా కలర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఇది తెల్ల కాంతిని ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం(RGB)గా మారుస్తుంది. దీని వెనకే ఎల్సీడీ పొర ఉంటుంది. ఇది కాంతిని నియంత్రిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఉండే 'డిప్యూజర్ అనే పొర' అన్నింటికన్నా వెనక ఉన్న ఎల్ఈడీ బల్బుల వెలుగును సమానంగా వ్యాపించేలా చేస్తుంది.
ఉపయోగాలు :
- ఫ్లాట్ స్క్రీన్ టీవీల్లో ఈ రకం టీవీలకే ధర తక్కువ.
- వీటిల్లో స్క్రీన్ ఎక్కువ కాంతివంతంగా ఉంటుంది.
- ఎల్ఈడీ టీవీలను పగటి సమయంలో కూడా చక్కగా చూడొచ్చు.
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క్యూఎల్ఈడీ టీవీలు :
ఈ రకం టీవీలు ఎల్ఈడీని ఉన్నతీకరిస్తే వచ్చినవి. వీటిల్లో నార్మల్ ఎల్ఈడీ టీవీల కంటే ఒక పొర అదనంగా ఉంటుంది. ఈ రకం టీవీల్లో తెలుపు బదులు నీలి ఎల్ఈడీ లైట్ను ఉపయోగిస్తారు. అదనంగా ఉండే ఆ పొరే క్వాంటమ్ డాట్ఫిల్మ్. దీని గుండా ప్రసరించే నీలిరంగు అత్యంత స్పష్టమైన ఆర్జీబీ రంగుల్ని సృష్టిస్తుంది.
ఉపయోగాలు :
- సాధారణ ఎల్ఈడీ టీవీ కంటే దీనిలో స్పష్టత ఎక్కువ.
- వీటిల్లో తెర ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది.
- ఎక్కువగా వెలుగు వచ్చే గదుల్లో ఈ రకం టీవీలు బాగుంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
ఓఎల్ఈడీ టీవీలు :
మిగతా టీవీలన్నింటిలో వెనుక బల్బులు, వెలుగు విస్తరించే డిప్యూజర్ పొర ఉంటే ఓఎల్ఈడీ టీవీల్లో అలాంటివేమి ఉండవు. వీటిల్లో రెండే రెండు పొరలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి. క్యాథోడ్, ఆనోడ్ పొర నుంచి కరెంట్ సరఫరా అయితే, ఎదుటే ఉన్న పొర(కార్బన్తో తయారైన పొర ఇది)పై ఉండే ప్రతి పిక్సెల్ పిక్చర్కు తగినట్లు వెలుగుతుంది. దాంతో పిక్చర్ కనిపిస్తుంది.
ఉపయోగాలు :
- దీనిపై నలుపు రంగు చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నలుపురంగు రావాల్సిన చోట ఆ పిక్సెల్ వెలగవు.
- అలాగే, ఈ రకం టీవీల్లో పిక్సెల్ పూర్తిగా వెలుగుతుంది కాబట్టి ఏ కోణంలోనైనా ఒకే రంగు అనుభూతినిస్తుంది.
- ఇది చీకటి గదిలో చూసేందుకు ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు.
మినీ-ఎల్ఈడీ టీవీలు :
ఇవి క్యూ ఎల్ఈడీకి అన్న లాంటివని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకం టీవీల్లో ఉండే వెనక ఉండే లైట్లను చాలా చిన్నగా చేశారంతే. దీనిలో కూడా క్యూ ఎల్ఈడీలో ఉన్నట్లే పొరలు ఉంటాయి. చిన్న బల్బుల వల్ల తెర మొత్తం సమానంగా ప్రకాశిస్తుంది. బొమ్మలకు తగినట్లు ఎక్కడ ప్రకాశవంతం కావాలంటే అక్కడి లైట్లే వెలుగుతాయి.
ఉపయోగాలు :
- మినీ-ఎల్ఈడీ టీవీల్లో కావాల్సిన బల్బులే వెలగడం వల్ల నలుపు రంగు, పిక్చర్ డెప్త్ బాగా కనిపిస్తుంది.
- కొంతవరకు థియేటర్లో చూసిన అనుభవాన్నిస్తుంది.
తుడిచే విషయంలో జాగ్రత్త!
- పైన పేర్కొన్న టీవీల తెరలన్నీ సున్నితమే కాబట్టి వాటిని తుడిచే విషయంలో జాగ్రత్త ఉండాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- టీవీ తెరపై యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ రసాయన పూత ఉంటుంది. వస్త్రాలతో తుడిస్తే గీతలు పడతాయి.
- టీవీ బంద్ చేసి వేడి తగ్గాక సున్నితమైన వస్త్రంతో పైనుంచి కిందకి లేదా కింది నుంచి పైకి తుడవాలి.
- మరక పడితే డిస్టిల్డ్ వాటర్ తడితో తుడిచి, పావుగంట తర్వాత మాత్రమే టీవీ ఆన్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
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